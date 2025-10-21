Marco Rubio și Serghei Lavrov au discutat telefonic în contextul întâlnirii între Trump și Putin de la Budapesta

Uniunea Europeană salută într-un mod rezervat propunerea unei întâlniri între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, dacă aceasta poate contribui la aducerea păcii în Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că președintele Putin este vizat de o înghețare a activelor, nu de o interdicție de călătorie, făcând referire la informațiile potrivit cărora Trump și Putin s-ar putea întâlni în următoarele două săptămâni la Budapesta, relatează The Guardian.

„Putin și Lavrov sunt supuși unei înghețări a activelor, dar nu și unei interdicții de călătorie. Așadar, aceasta nu li s-a aplicat niciodată. […] Deocamdată, întâlnirea nu a fost confirmată. Nu vom comenta scenariile ipotetice, dar dacă acest lucru s-ar întâmpla într-un scenariu pur factual, ei nu sunt supuși unei interdicții de călătorie în sine”, a declarat Anita Hipper, purtătoare de cuvânt a executivului european.

Din cauza interdicției impuse aeronavelor rusești de a survola spațiul aerian al UE, legată de un regim de sancțiuni mai amplu, președintele rus nu ar putea ajunge la Budapesta fără a încălca măsurile UE, asumându-și un risc enorm prin survolarea Ucrainei sau parcurgerea unei rute ocolitoare prin Balcani.

În conformitate cu regimul de sancțiuni al UE, autoritățile naționale pot lua în considerare excepții de la interdicția de călătorie pentru Rusia „dacă autoritățile competente au stabilit că aterizarea, decolarea sau survolul sunt necesare în scopuri umanitare sau în orice alt scop compatibil cu obiectivele prezentului regulament”, potrivit textului juridic al UE privind sancțiunile.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a confirmat că fiecare țară membră a UE poate acorda excepții de la interdicția de călătorie. „Astfel de derogări trebuie acordate individual de către statele membre”, a spus Hipper.

Ungaria va asigura că președintele rus Vladimir Putin poate intra în țară pentru un summit cu președintele american Donald Trump, planificat la Budapesta, a declarat vineri și ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.

Putin se confruntă cu un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru crime de război. Cu toate acestea, premierul ungar Viktor Orbán a anunțat intenția guvernului său de a părăsi CPI în aprilie, în timp ce l-a primit pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Budapesta, în ciuda mandatului emis de CPI împotriva acestuia pentru crime de război în Gaza. Guvernul va susține că mandatele nu au efect în Budapesta.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

„La finalul convorbirii, am convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt, săptămâna viitoare. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu diverse alte persoane, care vor fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație agreată, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „neglorios” dintre Rusia și Ucraina”, a spus Trump, locația aleasă fiind țara premierului maghiar Viktor Orban, un aliat al lui Trump, un apropiat al lui Vladimir Putin și un oponent al susținerii occidentale pentru Ucraina.

Premierul ungar a salutat vestea, descriind-o drept „extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume”, și a transmis că Ungaria este pregătită să găzduiască acest moment.

Kremlinul a confirmat planurile pentru întâlnire, deși niciuna dintre părți nu a oferit o dată exactă pentru desfășurarea acesteia.

Președintele rus Vladimir Putin a avut vineri o convorbire telefonică cu premierul ungar Viktor Orbán pentru a discuta despre viitorul summit cu Donald Trump, a mai anunțat Kremlinul.

Potrivit aceleiași surse, Putin l-a informat pe Orbán în legătură cu discuția sa cu Trump, iar premierul ungar a declarat că Ungaria este pregătită să ofere condițiile necesare pentru organizarea summitului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliștilor că ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio trebuie să ia legătura și să stabilească o întâlnire pentru a soluționa numeroasele aspecte preliminare ale summitului.

„Există multe chestiuni, trebuie stabilite echipele de negociere și așa mai departe. Prin urmare, totul se va face etapizat, dar, desigur, există voința politică a președinților (…) Ar putea într-adevăr să aibă loc în decurs de două săptămâni sau puțin mai târziu. Există o înțelegere generală că nimic nu ar trebui amânat.”, a declarat Peskov vineri.