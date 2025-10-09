Marco Rubio: SUA recunosc rolul României de furnizor de securitate la Marea Neagră și eforturile privind cheltuielile militare

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, s-a întâlnit la Washington cu ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, pentru a discuta despre aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări, a transmis joi și Departamentul de Stat într-un comunicat.

Potrivit declarației transmise de purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, cei doi oficiali „au analizat elemente ale dialogului nostru strategic bilateral, inclusiv consolidarea cooperării în domeniile apărării, energiei și securității frontierelor”.

„Secretarul Rubio a recunoscut eforturile României de a-și îndeplini angajamentele privind cheltuielile de apărare și rolul său de furnizor de securitate la Marea Neagră”, se arată în comunicatul american.

De asemenea, discuțiile au vizat cooperarea economică și investițiile comune în domeniul energetic.

„Secretarul de stat și ministrul de externe au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor americane în proiectele românești din domeniul energiei nucleare civile și al gazelor naturale, precum și despre oportunitățile de extindere a cooperării economice”, precizează Departamentul de Stat.

În cadrul întrevederii oficiale de la Washington cu Rubio, Oana Țoiu, a subliniat rolul crucial al prezenței militare americane în România pentru securitatea euro-atlantică. Șefa diplomației române a evidențiat importanța strategică a Bazei de la Mihail Kogălniceanu, descrisă drept „un pilon esențial pentru postura de descurajare și apărare a Flancului Estic”, în contextul consolidării cooperării bilaterale în domeniul apărării și securității regionale la Marea Neagră.

Aceasta a fost prima întâlnire bilaterală a celor doi oficiali și prima reuniune România – SUA la nivel înalt după instalarea administrației Trump, ea având loc la invitația secretarului de stat Marco Rubio, ulterior formatelor de discuții comune din cadrul săptămânii la nivel înalt ONU, precum întâlnirea de lucru a miniștrilor de externe în format transatlantic.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, cei doi oficiali au avut un schimb de opinii productiv pe tema consolidării Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, precum și pentru identificarea oportunităților de extindere a parteneriatului.

Șefa diplomației române a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică și aportul bunei colaborări România – SUA la securitatea Flancului Estic.

În context, a evidențiat rolul crucial al prezenței militare americane pe teritoriul României, exemplificată prin importanța strategică a Bazei de la Mihail Kogălniceanu, un pilon esențial pentru postura de descurajare și apărare a Flancului Estic.

Într-un mesaj transmis de la Washington după întrevederea cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, Țoiu a declarat că Statele Unite mulțumesc României pentru stabilitatea parteneriatului strategic bilateral.

„A fost o bucurie să-l revăd pe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, astăzi la Washington D.C. Ne-a mulțumit, României, pentru stabilitatea parteneriatului nostru strategic”, a afirmat șefa diplomației române într-o postare pe Facebook.

Oana Țoiu a adăugat că a transmis la rândul său „recunoștință pentru prezența trupelor SUA pe teritoriul țării noastre în format aliat și pentru proiectele comune în domeniile apărării, energiei, tehnologiei cât și cele comerciale”.

„Vedem împreună un potențial major de a consolida acest parteneriat pe toate dimensiunile sale, cu mize importante în regiune, și vom continua acest dialog. Ne dorim să contribuim, alături de echipele noastre, la continuarea acestei istorii valoroase a prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii”, a mai precizat ministrul afacerilor externe.