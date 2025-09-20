Marco Rubio va cere la ONU revenirea la „rădăcinile” organizației și renunțarea la „ideologiile distructive”

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, începe pe 18 septembrie o vizită oficială în Statele Unite ale Americii de 12 zile, care va include întrevederi cu lideri ai Congresului, întâlniri cu comunitatea românească și participarea la evenimente academice și economice, urmând ca în a doua parte a deplasării să conducă delegația României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU de la New York, dedicată cooperării internaționale pentru pace, securitate și dezvoltare.

Vizita ministrului debutează la Washington D.C. cu o serie de întâlniri cu membri ai Congresului american: James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului; Brian Mast, președintele Comitetului pentru relații externe din Camera Reprezentanților; Tom Suozzi, co-președinte al grupului de prietenie cu România; Steve Daines, senator, președintele subcomitetului pentru Europa din Comitetul pentru relații externe al Senatului; William Keating, co-președinte al subcomitetului Europa din Comitetul pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților.

Prima zi se va încheia cu o întâlnire cu profesioniști români din zona Washington D.C. și cu o activitate în cadrul unor multiple instituții internaționale, agenții americane, companii, universități sau think-tank-uri.

În perioada 19-20 septembrie 2025, continuă vizita ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, la Chicago.

În program sunt prevăzute întâlniri cu Michael Turner, membru al Camerei Reprezentanților, co-președinte al grupului de prietenie cu România, și o vizită la Muzeul Memorial al Holocaustului. Ministrul afacerilor externe va participa la o masă rotundă organizată la Universitatea Georgetown, va avea o întâlnire cu studenți și profesori români și o întâlnire cu Consiliului de Afaceri Americano-Român (AMRO).

În perioada 22-29 septembrie 2025, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va conduce delegația României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Evenimentul reunește anual liderii celor 193 de state membre ale Națiunilor Unite, organizația globală cu cea mai mare reprezentativitate și legitimitate, și va prilejui dezbaterea celor mai importante teme ale agendei globale.

Tema celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (UNGA 80) este: “Mai bine împreună: 80 de ani și pe mai departe pentru pace, dezvoltare și drepturile omului.”

La 29 septembrie 2025, ministrul afacerilor externe va susține intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU, ocazie cu care va prezenta obiectivele și prioritățile României pe durata întregii sesiuni. Sprijinul pentru multilateralismul eficient, Carta ONU și dreptul internațional, promovarea și respectul pentru drepturile omului și asigurarea premiselor pentru dezvoltare durabilă se regăsesc printre prioritățile majore ale României la această sesiune a Adunării Generale a ONU. Vor fi abordate, atât în intervenția națională, cât și în diverse formate de discuții, regional, securitatea europeană și a României în condițiile violărilor premeditate și provocatoare ale spațiului aerian și încălcărilor flagrante de către Federația Rusă a dreptului internațional. Va evoca importanța eforturilor conjugate pentru pace și oprirea războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei care are implicații la nivel global și regional. De asemenea, va aborda situația din Orientul Mijlociu și importanța eforturilor pentru eliberarea ostaticilor și asistență umanitară la scară largă în Fâșia Gaza, precum și pentru o soluție de pace durabilă în Orientul Mijlociu, bazată pe principiul celor două state, care să asigure securitatea regională și să excludă Hamas și organizații teroriste.

Un alt subiect de interes este denunțarea acțiunilor sistematice de propagandă, manipulare informațională și interferență care utilizează instrumente hibride, ale Federației Ruse în Republica Moldova. Totodată, va aborda subiecte ce privesc procesele în desfășurare care vizează reforma ONU.

Ministrul afacerilor externe va participa, în acest context, la o serie de evenimente organizate în marja segmentului la nivel înalt al celei de-a 80 sesiuni a Adunării Generale, printre care: Ceremonia de nivel înalt pentru a marca 80 de ani de la crearea ONU; Evenimentul la nivel înalt pentru marcarea a 30 de ani de la aniversarea celei de-a IV-a Conferințe Mondiale dedicate drepturilor femeilor (Beijing+); Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe UE; Conferința privind soluția celor două state, organizată de Franța și Arabia Saudită, privind situația din TPO (luni, 22 septembrie 2025); Recepția anuală găzduită de către Președintele SUA în contextul AG ONU (marți, 23 septembrie); Reuniunea ministerială în pregătirea Summit-ului UE-CELAC; Cel de al Cincilea Summit al Platformei Internaționale Crimeea și la alte reuniuni pe tema agresiunii împotriva Ucrainei; Evenimentul la nivel ministerial al Rețelei Punctelor Focale pentru tema Femeile, Pacea și Securitatea; Dineul transatlantic organizat de către Secretarul de Stat american, Marco Rubio (miercuri, 24 septembrie) și reuniunea informală a miniștrilor care sprijină activitatea Curții Penale Internaționale CPI (joi, 25 septembrie 2025).

Cu ocazia prezenței la New York a ministrului afacerilor externe, vor avea loc și întrevederi bilaterale cu omologi, oficiali ONU, alți interlocutori (reprezentanți ai organizațiilor evreiești, ai mediului academic), participări la reuniuni cu omologi în diverse formate regionale (ICE, SEECP, cvadrilaterala România-Bulgaria-Croația-Grecia), întâlniri cu membri ai comunității de români din SUA, precum și participări la dezbateri și întrevederi în mediul academic (Universitatea Princeton si Georgetown) și cu mediul de afaceri.