Marea Britanie a început să emită pașapoarte fără inscripția ”Uniunea Europeană” pe copertă, în pofida amânării Brexit-ului

Guvernul Regatului Unit a început să emită pașapoarte britanice pe coperta cărora nu se mai regăsește în antet inscripția ”Uniunea Europeană”, în pofida faptului că Marea Britanie este încă membru al Uniunii Europene cu drepturi depline, până la soluționarea dosarului privind Brexit, informează The Guardian.

Executivul a eliminat cele două cuvinte de pe coperta pașapoartelor emise în această săptămână pornind de la ipoteza de lucru că data inițială a producerii Brexit-ului era 29 martie.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today – my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5

— Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) April 5, 2019