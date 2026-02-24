Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei” în Ucraina. Keir Starmer: Kremlinul nu va câștiga acest război

Marea Britanie este alături de Ucraina și de poporul ucrainean, reiterează premierul britanic Keir Starmer la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei asupra Ucrainei”.

„Intensificăm sprijinul militar, umanitar și pentru reconstrucție și vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Rusia nu va câștiga acest război”, a transmis Starmer într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Four years on from Russia’s barbaric full-scale invasion of Ukraine, our message to the Ukrainian people is simple: Britain is with you. Today we are stepping up military, humanitarian, and reconstruction support and we will support Ukraine for as long as it takes for a just and… pic.twitter.com/M432vo3AF6 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 24, 2026

Se împlinesc patru ani de când Rusia a declanșat un război neprovocat, nejustificat și ilegal împotriva Ucrainei, încălcând suveranitatea acesteia și dreptul internațional.

„Avem tot dreptul să spunem: ne-am apărat independența, nu ne-am pierdut statalitatea; Putin nu și-a atins obiectivele. Nu i-a frânt pe ucraineni; nu a câștigat acest război”, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski înainte de a-i primi pe liderii UE la Kiev, pentru a participa la un eveniment care marchează această lucru și care vor participa mai mulți oficiali, printre care și ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper.

Partener consecvent al Ucrainei, Marea Britanie a anunțat marți cel mai mare pachet de sancțiuni contra Rusiei de la declanșarea invaziei și un nou sprijin pentru Kiev.

„Rusia se află acum în al patrulea an din ceea ce Putin crede că va fi o invazie de trei zile. În timp ce Kremlinul continuă atacul său barbar împotriva civililor nevinovați, care au suferit cea mai brutală iarnă din ultimul deceniu, curajul și determinarea poporului ucrainean rămân neclintite. Marea Britanie a luat astăzi măsuri decisive pentru a perturba finanțarea critică, echipamentul militar și fluxurile de venituri care susțin agresiunea Rusiei, în cadrul celui mai amplu pachet de măsuri de la începutul invaziei. Astăzi mă aflu la Kiev pentru a anunța o finanțare de 30 de milioane de lire sterline destinată consolidării rezilienței energetice a Ucrainei și sprijinirii redresării, ceea ce ridică sprijinul total al Regatului Unit la 21,8 miliarde de lire sterline de la începutul războiului. Vom continua să fim alături de poporul ucrainean și să apărăm securitatea europeană – securitatea Ucrainei este securitatea noastră”, a menționat Yvette Cooper.

Pachetul vizează una dintre cele mai mari companii de conducte petroliere din lume, PJSC Transneft, responsabilă de transportul a peste 80 % din exporturile de petrol rusesc, îngreunând și mai mult eforturile disperate ale Kremlinului de a găsi cumpărători pentru petrolul său sancționat.

Până în prezent, sancțiunile internaționale l-au privat pe Putin de peste 450 de miliarde de dolari, echivalentul a încă doi ani de finanțare pentru războiul său ilegal.

Noile măsuri au lovit și rețeaua ascunsă a comercianților ilegali de petrol din Rusia, sancționând 175 de companii din rețeaua petrolieră „2Rivers”, unul dintre cei mai mari operatori de flote fantomă la nivel mondial și un important comerciant de țiței rusesc.

Marea Britanie a sancționat până în prezent peste 3 000 de persoane, întreprinderi și nave în cadrul regimului său aplicat Rusiei.