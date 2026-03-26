Marea Britanie ar trebui să fie parte a „zidului de oțel” occidental pentru a contracara supracapacitatea de producție a Chinei, consideră ministrul olandez al comerțului 

Guvernul olandez dorește ca Marea Britanie să fie parte a „zidului de oțel” occidental pentru a contracara supracapacitatea de producție a Chinei, a declarat ministrul comerțului, Sjoerd Sjoerdsma.

„Într-un fel sau altul, ar trebui să găsim modalități (prin care), dacă construim un zid… în ceea ce privește oțelul, acest zid să îi cuprindă pe cât mai mulți dintre prietenii noștri”, a declarat Sjoerdsma pentru Politico miercuri, în contextul summitului Organizației Mondiale a Comerțului din Camerun.

În cadrul acordului comercial cu Statele Unite, Uniunea Europeană ia măsuri pentru a-și proteja piața de un surplus de oțel ieftin — provenit în mare parte din China —, menținând în același timp relațiile comerciale cu Washingtonul prin intermediul contingentelor tarifare.

UE a anunțat anul trecut că își va dubla tarifele la oțel până la 50%, aliniindu-se la nivelurile practicate de SUA. De atunci, Marea Britanie a anunțat propriile modificări ale tarifelor la oțel, reducând drastic cotele de import de oțel și majorând în același timp taxele vamale aplicabile importurilor care depășesc aceste limite.

„UE dorește să se protejeze împotriva supracapacității de oțel de pe piața mondială. Cred că este ceva ce avem în comun cu Marea Britanie”, a declarat Sjoerdsma.

Ministrul britanic al comerțului, Chris Bryant, a vizitat Olanda la începutul acestei luni, dar și Bruxelles și Paris, într-o campanie de seducție pentru a discuta politica sa în domeniul oțelului, precum și noile reguli de achiziții publice ale UE „Made in Europe”, care riscă să excludă producătorii britanici.

„Aceste discuții au fost extraordinare; a fost minunat să-l cunosc pe Chris”, a declarat Sjoerdsma. „În ceea ce privește expresia <<Made in Europe>>, Țările de Jos o interpretează puțin diferit; noi o considerăm <<Made with Europe>>.”

„Înțeleg preocupările Regatului Unit. Nu numai că le înțelegem, dar ne-am dori să vedem că se iau măsuri concrete în acest sens”, a adăugat el.

La începutul acestei luni, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă pentru a crește cererea de tehnologii și produse cu emisii reduse de carbon, fabricate în Europa. Actul privind accelerarea industrială (IAA) va impulsiona producția, va stimula dezvoltarea mediului de afaceri și va crea locuri de muncă în UE, sprijinind în același timp adoptarea de către industrie a unor tehnologii mai curate și pregătite pentru viitor.

Actul privind accelerarea industrială valorifică punctele forte ale pieței unice prin:

Sprijinirea piețelor principale pentru produsele „Fabricate în UE” și cu emisii reduse de carbon

IAA introduce prevederi preferențiale pentru produsele „Fabricate în UE” și cu emisii reduse de carbon în achizițiile publice și în schemele de sprijin public, pentru a stimula cererea de produse industriale europene – de la ciment și aluminiu până la tehnologii cu emisii zero, precum baterii, energie solară, eoliană, pompe de căldură și energie nucleară. În ceea ce privește oțelul, actul legislativ propune preferințe specifice pentru produsele cu emisii reduse de carbon, pentru a crea cerere pe piață. Această măsură va oferi investitorilor încredere și previzibilitate, stimulând inovarea și făcând din oțelul curat o componentă esențială a viitorului industrial al UE. Utilizarea strategică a fondurilor publice va sprijini investițiile în UE, consolidând astfel accesul la produse cu emisii reduse de carbon și protejând competitivitatea.

Asigurarea faptului că investițiile străine directe aduc valoare adăugată UE

UE rămâne o destinație de top pentru investițiile străine directe (ISD), găzduind aproape un sfert din stocul global de ISD în 2024. Pentru a se asigura că ISD consolidează lanțurile de aprovizionare ale UE, promovează transferul de tehnologie și sprijină crearea de locuri de muncă de calitate, IAA introduce condiții pentru investiții de peste 100 de milioane de euro în sectoare emergente, cum ar fi bateriile, vehiculele electrice, energia fotovoltaică și materiile prime critice.

Simplificarea procedurilor de autorizare

În cadrul programului de simplificare al Comisiei, IAA simplifică și digitalizează procedurile de autorizare pentru proiectele industriale. Aceasta include introducerea unui ghișeu unic digital, cu termene clare, precum și principiul aprobării tacite în etapele intermediare ale procesului de acordare a autorizațiilor pentru proiectele de decarbonizare cu consum intensiv de energie.

Stimularea producției durabile

IAA introduce zone de accelerare industrială concepute pentru a permite simbioza industrială și a încuraja crearea de clustere de proiecte pentru producție curată. Crearea unor astfel de clustere va facilita investițiile esențiale în infrastructura energetică și va promova autorizațiile la nivel regional. Proiectele din aceste zone vor fi prezentate investitorilor și vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea competențelor.

Regulamentul propus va fi negociat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene înainte de adoptarea și intrarea sa în vigoare.