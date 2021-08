Marea Britanie critică decizia SUA de a părăsi Afganistanul și acordul cu talibanii, care pavează calea pentru resurgența terorismului

Administrația Biden a anunțat luni că Statele Unite impun noi sancțiuni împotriva regimului Lukașenko, marcând astfel un an de la alegerile prezidențiale considerate de Occident a fi fost fraudate.

Casa Albă amintește, în egală măsură, și de deturnarea unui avion de linie de către Minsk pentru a aresta un proeminent jurnalist de opoziție și pe iubita acestuia.

Printre cei pe care Statele Unite i-a inclus pe lista sancțiunilor se numără, Belaruskali OAO, una dintre cele mai mari întreprinderi de stat din Belarus și o sursă de venit pentru regim, Comitetul Olimpic Național din Belarus și 15 companii private, inclusiv proeminenta bancă belarusă Absolutbank, care au legături cu regimul Lukașenko, conform unui comunicat al Trezoreriei SUA.

”Este responsabilitatea tuturor celor cărora le pasă de drepturile omului, de alegeri libere și corecte și de libertatea de exprimare să se opună acestei opresiuni. Statele Unite vor continua să apere drepturile omului și libertatea de exprimare, trăgând la răspundere în același timp regimul Lukașenko, alături de aliații și partenerii noștri. (…) Anunțăm noi sancțiuni împotriva persoanelor și entităților din Belarus pentru rolul lor în atacurile împotriva democrației și a drepturilor omului, represiunea transnațională și corupția. După cum i-am transmis și liderului opoziției, Svetlana Tihanovskaia, suntem alături de poporul din Belarus, care își urmărește cu curaj aspirațiile democratice”, a transmis președintele Joe Biden, potrivit unui comunicat al Casei Albe.

Noile sancțiuni americane vin în contextul în care Regatul Unit a anunțat că va lua măsuri pentru a limita comerțul regimului de la Minsk cu o serie de bunuri care pot fi folosite pentru reprimarea disidenților sau care ar putea oferi un flux de venituri, cum ar fi produsele petroliere, bunurile folosite în fabricarea țigărilor și unele dispozitive tehnologice, informează MAE britanic printr-un comunicat.

De asemenea, Londra va adopta măsuri pentru a opri acordarea de împrumuturi regimului, restricționând achizițiile de titluri de stat emise de băncile din Belarus. Canada s-a alăturat și ea acestui demers.

Ca urmare a faptului că regimul a refuzat să ”se angajeze într-un dialog semnificativ și nu a existat niciun semn că ar fi dispus să identifice o soluție pașnică și democratică a crizei. (…) Aceste măsuri vor exercita o presiune suplimentară asupra conducerii de la Minsk și vor trimite un semnal clar poporului că suntem alături de el în eforturile sale continue de a trăi în pace și fără teama de persecuție într-o societate deschisă și democratică”, este menționat într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din Canada.

Uniunea Europeană a salutat introducerea noilor măsuri restrictive și a dat asigurări că va continua să ”exercite presiune asupra regimului lui Lukașenko până când toți prizonierii politici sunt eliberați”.

EU acts in unison with US, Canada & UK in supporting the people of Belarus. We will continue to apply pressure on Lukashenka regime until all political prisoners are released and a meaningful dialogue and free & fair elections are held in Belarus. Together, we #StandWithBelarus

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) August 9, 2021