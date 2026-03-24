Marea Britanie desfășoară mai multe sisteme de apărare aeriană în Golf pentru a-și proteja aliații de atacurile iraniene, afirmă Keir Starmer

Marea Britanie desfășoară mai multe sisteme de apărare aeriană în Golf, în special în Bahrein, pentru a-și proteja aliații de atacurile iraniene, a declarat luni premierul britanic Keir Starmer, potrivit AFP, citat de Agerpres.

„Colaborăm cu industria (de apărare britanică) pentru a distribui rachete de apărare aeriană partenerilor noștri din Golf, desfășurăm rapid sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă în Bahrein”, a spus premierul, audiat de o comisie parlamentară, adăugând că această problemă „a apărut ca urgență în acest weekend”.

„Procedăm în același mod cu Kuweitul și Arabia Saudită”, a afirmat el.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, declanșat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care a lansat represalii semnificative împotriva altor țări din regiune, Londra a trimis mijloace aeriene pentru a-și sprijini aliații.

De asemenea, Marea Britanie a autorizat Statele Unite să utilizeze două din bazele sale aeriene pentru operațiuni „defensive” contra Iranului, operațiuni extinse în ultimele zile la lovituri împotriva unor situri iraniene vizând Strâmtoarea Ormuz.

Săptămâna trecută, ministrul apărării, Luke Pollard, a reunit companiile britanice producătoare de armament și reprezentanți ai țărilor din Golf pentru a examina cum aceste companii pot contribui la întărirea sprijinului pentru aceste state, a transmis ulterior Ministerul Apărării.

În paralel, guvernul de la Londra și-a anunțat intenția de a achiziționa mai multe rachete LLM cu rază scurtă de acțiune, fabricate de grupul Thales, pentru apărarea aeriană britanică.

Keir Starmer a declarat că nu există „nicio indicație” că Regatul Unit ar fi ținta rachetelor iraniene, după ce Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au afirmat sâmbătă că Teheranul dispune de arme cu o rază de acțiune de până la 4.000 km (2.485 mile).

IDF a mai afirmat că regimul iranian reprezintă „o amenințare globală”, susținând că rachetele Iranului „pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin”, fără a oferi însă dovezi care să susțină această afirmație.