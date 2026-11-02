Marea Britanie este dispusă să cheltuiască anual 450 de milioane de lire sterline pentru ca studenții din UE să plătească aceleași taxe universitare ca studenții britanici, dar dorește acces la programul „Made in Europe” (The Guardian)

Londra este dispusă să cheltuiască până la 450 de milioane de lire sterline pe an pentru a le oferi studenților din UE taxe universitate reduse, dar numai dacă Bruxelles-ul ar permite Marii Britanii accesul la programul industrial „Made în Europe”, sunt informațiile publicate de The Guardian.

Guvernul britanic a elaborat planuri pentru a permite studenților care sosesc de pe continent să plătească aceleași taxe ca și studenții britanici, spun sursele, și este dispus să cheltuiască sute de milioane de lire sterline pentru a despăgubi universitățile în acest sens. O potențiază decizie în acest sens ar avea beneficii și asupra studenților români care doresc să urmeze cursurile universităților britanice.

În anul universitar 2023/24, au fost înregistrați 75,490 de studenți din Uniunea Europeană în universitățile din Regatul Unit, potrivit datelor publicate de Higher Education Student Statistics, organism public independent.

În ciuda scăderii generale a numărului de înscrieri din primele 10 țări ale UE începând cu 2021/22, numărul studenților din România a crescut cu 42% în 2023/24. Numărul studenților români înregistrați în universitățile din Marea Britanie în anul universitar 2023/24 a fost de 4.130.

Oficialii britanici insistă, totuși, că vor face concesii privind taxele doar dacă UE permite Marii Britanii să adere la programul său industrial „Made în Europe”, care va impune restricții comerciale țărilor din afara blocului.

Reducerea taxelor de facultate pentru studenții din UE care doresc să urmeze cursurile universităților britanice ar putea genera controverse pe plan intern, mai ales în contextul în care mulți absolvenți solicită modificări ale propriilor planuri de rambursare a împrumuturilor studențești.

O persoană la curent cu discuțiile a declarat: „Suntem dispuși să le oferim europenilor ceea ce doresc în privința taxelor de școlarizare, dar va trebui să obținem ceva semnificativ în schimb. Cel mai mare avantaj pe care îl urmărim în acest moment este accesul la programul «Made in Europe», așa că trebuie încheiat un acord în acest sens.”

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Construim o relație ambițioasă și strânsă cu UE, care va consolida economia noastră, va proteja industria britanică și va crea mai multe oportunități pentru tinerii din întreaga Regat Unit.”

De câteva luni, negociatorii lucrează intens la o serie de acorduri care urmează să fie finalizate în cadrul summitului mult așteptat din 20 noiembrie. Burnham dorește să profite de această ocazie pentru a-și demonstra angajamentul față de relații mult mai strânse cu UE și pentru a prezenta opțiuni privind modul în care relația s-ar putea dezvolta în viitor, inclusiv o reintegrare deplină.

Luna trecută, premierul britanic Andy Burnham a transmis că i-ar plăcea să vadă Regatul Unit revenind în UE în timpul vieții sale, dar a exclus posibilitatea ca acest lucru să aibă loc în actuala legislatură.

Viitorul summit de „resetare” a relației dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit va avea loc pe 20 noiembrie, la Bruxelles, punând capăt unei perioade de incertitudine, cu cele două părți căutând să semneze acorduri privind produsele alimentare și băuturile, mobilitatea tinerilor și tranzacționarea emisiilor, acorduri care, potrivit lui Burnham, ar putea genera un impuls economic de 10 miliarde de lire sterline pe an.