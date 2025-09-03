MAREA BRITANIE
Marea Britanie îi sancționează pe rușii responsabili de răpirea și îndoctrinarea copiilor ucraineni: Politica Moscovei este „josnică” și demonstrează „depravarea abisală” de care este capabil Putin
Rușii responsabili de răpirea și îndoctrinarea copiilor ucraineni au fost sancționați de guvernul britanic, informează Politico Europe.
Miercuri, Ministerul britanic de Externe a sancționat 11 grupuri și persoane fizice pe baza unor evaluări ale serviciilor de informații care, potrivit acestora, au descoperit că Rusia încearcă să eradice cultura ucraineană prin intermediul lagărelor de reeducare.
Ministrul britanic de externe, David Lammy, a declarat că politica Kremlinului este „josnică” și demonstrează „depravarea abisală” de care este capabil președintele rus Vladimir Putin în cadrul invaziei sale în Ucraina.
„A lua un copil din căminul său și a încerca să-i ștergi cu forța moștenirea și educația prin minciuni și dezinformare nu poate fi tolerat niciodată. Niciun copil nu ar trebui să fie vreodată un pion al războiului și de aceea îi tragem la răspundere pe cei responsabili”, a mai subliniat Lammy.
Guvernul britanic a declarat că peste 19.500 de copii ucraineni au fost transferați cu forța sau deportați în Rusia și în teritoriile ucrainene ocupate, în timp ce alte estimări sugerează că numărul total ar putea ajunge la 35.000. Conform evaluărilor guvernului ucrainean, se estimează că doar 1.592 dintre aceștia au fost repatriați.
Serviciile secrete ucrainene susțin că au identificat peste 150 de locații în care sunt ținuți copii, situate pe teritoriile ocupate din Ucraina, în Belarus și în Rusia.
Luna trecută a apărut o știre conform căreia autoritățile ruse din regiunea Luhansk din Ucraina au creat un catalog online cu copii ucraineni, grupați pe categorii de vârstă, culoarea ochilor și a părului, în vederea adopției. Copiii erau prezentați cu trăsături de caracter precum „ascultător” sau „neconflictual”.
Ultimul pachet de sancțiuni al guvernului britanic include Fundația Akhmat Kadyrov, care gestionează programe de reeducare, și pe Valeri Maiorov, directorul Centrului pentru programe destinate adolescenților, finanțat de stat, pe lângă miniștrii ruși considerați responsabili pentru politicile de răpire.
CONSILIUL DE SECURITATE
Franța, Germania și Regatul Unit declanșează mecanismul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului
Franța, Germania și Regatul Unit au anunțat joi declanșarea mecanismului de tip snapback pentru reintroducerea sancțiunilor ONU asupra Iranului, măsuri punitive suspendate prin acordul nuclear din 2015. Decizia vine pe fondul tensiunilor crescânde legate de dezvoltarea programului nuclear iranian (JCPOA), relatează The Guardian.
Conform Rezoluției 2231 a Consiliului de Securitate, mecanismul permite revenirea automată a sancțiunilor după 30 de zile, dacă nu este adoptată o nouă rezoluție care să le blocheze.
Într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate, înaintată și Înaltului Reprezentant al UE, cele trei state europene (E3) au acuzat Iranul de „neconformitate clară și deliberată”, afirmând că Teheranul nu are „nicio justificare civilă” pentru stocurile ridicate de uraniu îmbogățit și că programul nuclear iranian „rămâne o amenințare la adresa păcii și securității internaționale”.
„Noi, europenii, am încercat constant și cu bună credință să rezolvăm problemele de neconformitate ale Iranului. Dar din 2019 până azi, Teheranul a renunțat, din ce în ce mai mult și deliberat, să-și respecte angajamentele din acord”, se arată în scrisoare.
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a precizat că următoarele 30 de zile oferă o nouă șansă diplomatică: „Intrăm într-o nouă etapă… în care trebuie să găsim, prin mijloace diplomatice, o soluție pentru dosarul nuclear iranian”.
Teheranul a respins ferm decizia, calificând-o drept o „provocare” și un act de escaladare. Ministerul de Externe a transmis că acțiunea europeană va „submina serios” cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică și „va fi întâmpinată cu răspunsuri adecvate”.
Statement on “unlawful” E3 notification to Security Council concerning resolution 2231
The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of #Iran categorically rejects and, in the strongest possible terms, condemns the unlawful notification submitted by #France, #Germany,… pic.twitter.com/I8JGPEYvHI
— Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) August 28, 2025
Într-o scrisoare către Kaja Kallas, ministrul de externe Abbas Araghchi a subliniat că E3 „nu au nicio jurisdicție legală” pentru a reimpune sancțiunile, adăugând că Rusia și China sprijină poziția Iranului. Totodată, el a afirmat că Teheranul este pregătit să reia negocierile „într-un cadru echitabil și echilibrat”, dacă ceilalți actori vor da dovadă de „seriozitate și bună-credință”.
Pe plan economic, Iranul a avertizat cu posibile represalii. „Dacă nouă ni se interzice să ne vindem petrolul, atunci nu vom permite nici altora să-și vândă petrolul”, a declarat Yahya Al-e Eshaq, liderul Camerei de Comerț Iran-Irak.
Administrația americană a salutat decizia europenilor: „Statele Unite susțin decizia E3 și cer Iranului să se angajeze în negocieri diplomatice serioase pentru a rezolva problema nucleară”, a transmis secretarul de stat Marco Rubio.
Un purtător de cuvânt a adăugat că Washingtonul rămâne „deschis pentru un dialog direct cu Teheranul – în vederea unei soluții pașnice și de durată”.
Israelul a sprijinit măsura, prin vocea ambasadorului la ONU, Danny Danon: „Salut decizia Germaniei, Franței și Marii Britanii de a reimpune sancțiuni împotriva Iranului. Israelul și-a demonstrat deja angajamentul de a combate regimul radical de la Teheran. A sosit timpul ca și comunitatea internațională să pună mai multă presiune, să aplice mai multe sancțiuni – aceasta este singura cale prin care putem garanta siguranța și stabilitatea lumii”, a transmis diplomatul, într-un mesaj pe X.
I welcome the decision of the United Kingdom, France, and Germany to act toward reinstating the UN Security Council sanctions against Iran.
Iran continues to ignore the international community and repeatedly violate its commitments. Israel has already demonstrated its… pic.twitter.com/JqRx4iiRVj
— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) August 28, 2025
În schimb, Moscova a condamnat ferm inițiativa. Reprezentantul Rusiei la organizațiile internaționale de la Viena, Mikhail Ulyanov, a numit pasul E3 „o mare greșeală” și „încă un demers iresponsabil” ce ar putea duce la „un blocaj total”.
The Ministers of Foreign Affairs of #France, #Germany and the #UK informed today the President of the #UN Security Council that they invoked the so-called #SnapBack procedure aimed at restoration of all previous #sanctions against #Iran. This is a big mistake. Yet another…
— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 28, 2025
Beijingul a transmis, la rândul său, că reluarea sancțiunilor ar „submina serios eforturile pentru o soluție politică și diplomatică” și a reiterat apelul la dialog. China și Rusia au înaintat Consiliului de Securitate un proiect de rezoluție pentru prelungirea cu șase luni a JCPOA și a Rezoluției 2231, până în aprilie 2026.
Acordul nuclear din 2015 prevedea ridicarea sancțiunilor internaționale în schimbul limitării programului nuclear iranian. Acesta s-a destrămat după retragerea unilaterală a SUA în 2018, în timpul primului mandat Trump. De atunci, Iranul a reluat îmbogățirea uraniului la niveluri apropiate de cel militar, în timp ce sancțiunile economice și tensiunile regionale s-au amplificat.
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri, în spatele ușilor închise, la cererea Franței și a Marii Britanii, pentru a discuta declanșarea mecanismului de snapback și posibilele consecințe diplomatice.
Reactivarea mecanismului riscă să izoleze din nou Iranul de economia globală, cu posibile consecințe severe asupra monedei, exporturilor și pieței petroliere.
MAREA BRITANIE
Șeful diplomației britanice asigură că Londra va apăra Republica Moldova de “amenințarea interferenței” ruse
Ministrul de externe britanic, David Lammy, a declarat miercuri că Regatul Unit va apăra întotdeauna Republica Moldova de “amenințarea interferenței” ruse, într-un mesaj menit să marcheze sărbătorirea Zilei Independenței acestei țări față de Uniunea Sovietică în 1991.
“Poporul Moldovei a făcut o alegere clară în favoarea libertății, democrației și independenței. Îi vom sprijini întotdeauna și îi vom apăra de amenințarea interferenței, corupției și sabotajului”, a scris șeful diplomației britanice, într-o postare pe platforma X.
The people of Moldova made a clear choice in favour of freedom, democracy, and independence.
We will always support and defend them from the threat of interference, corruption, and sabotage. https://t.co/iJyJhYM1AL
— David Lammy (@DavidLammy) August 27, 2025
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk s-au deplasat miercuri la Chișinău pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării. Într-un veritabil desant politic european și într-un scut de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale.
Ministerul de Externe britanic a marcat printr-un mesaj cea de-a 34-a aniversare a Declarației de Independență a Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică, adoptată la 27 august 1991, definind ‘ara situată în Europa de Est, între România și Ucraina, drept “partener” al Regatului Unit în multe domenii, “inclusiv în lupta împotriva agresiunii, interferenței și amenințărilor rusești”.
“Regatul Unit este mândru să sprijine Moldova ca o națiune puternică, suverană și europeană”, a adăugat ministerul, încheind mesajul cu urarea de “La mulți ani, Moldova!” în limba română și ilustrând-o cu stema Republicii Moldova.
Today we are celebrating Moldova’s Independence Day.
As partners on so many issues, including tackling Russian aggression, interference and threats, the UK is proud to support Moldova as a strong, sovereign and European nation.
La mulți ani, Moldova! 🇲🇩 pic.twitter.com/pKSjl1aGHJ
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) August 27, 2025
Citiți și Scut european la Chișinău în fața Rusiei: “Ușa spre UE este deschisă”, făgăduiesc liderii Franței, Germaniei și Poloniei, lângă Maia Sandu de Ziua Independenței
Ușa către aderarea la Uniunea Europeană este deschisă pentru Republica Moldova, deoarece o Europă mai puternică cu Moldova ca stat membru este în interesul vital al Uniunii Europene, au afirmat miercuri, la Chișinău, liderii Franței, Germaniei și Poloniei, într-un veritabil desant politic european cu o lună înainte de alegerile parlamentare din această țară.
Republica Moldova a marcat miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, a avut loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.
Citiți și Independența nu este garantată, ci depinde de alegerile noastre, spune Maia Sandu, avându-i alături pe Macron, Tusk și Merz: “Alternativa la Europa nu există. Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”
Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.
“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
INTERNAȚIONAL
În ajunul summitului Trump–Putin, Keir Starmer și Volodimir Zelenski au discutat la Londra despre „garanțiile de securitate care pot face pacea cu adevărat durabilă”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Londra, unde a fost întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer, cu o zi înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programate pentru vineri în Alaska, informează BBC.
Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programate pentru mâine, ar putea avea un impact major asupra Ucrainei și Europei, însă nici premierul britanic Keir Starmer, nici președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu vor fi prezenți la masa discuțiilor.
Zelenski și Starmer nu au răspuns întrebărilor adresate de presă, ci și-au oferit o îmbrățișare și o strângere de mână înainte de a intra în clădire.
Într-o scurtă declarație după întrevederea cu premierul britanic Keir Starmer, Volodimir Zelenski, a afirmat că au discutat „în detaliu despre garanțiile de securitate care pot face pacea cu adevărat durabilă, dacă Statele Unite vor reuși să determine Rusia să oprească uciderile și să se angajeze într-o diplomație autentică și substanțială”, informează The Guardian.
Cei doi au discutat, de asemenea, despre „mecanismele de furnizare a armelor”, Zelenski îndemnându-l pe Starmer să se alăture listei tot mai numeroase de țări care finanțează noi arme pentru Ucraina prin noua inițiativă NATO „Lista de Necesități Prioritare a Ucrainei” (PURL).
A fost abordat și planul Ucrainei de a „crește volumele de producție” a dronelor, țara având „o nevoie urgentă de finanțare în acest sens”.
„Dronele joacă un rol decisiv pe linia frontului, iar capacitățile Ucrainei de a le produce sunt excepționale. Prin urmare, investiția în această producție poate influența cu adevărat situația la nivel strategic. Lucrăm cu Regatul Unit și cu toți partenerii noștri în acest sens”, a spus Zelenski.
Liderii au discutat, de asemenea, despre parteneriatul lor bilateral convenit la începutul acestui an, a mai precizat președintele ucrainean.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vinerea trecută că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a afirmat că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
În pregătirea summitului din Alaska, liderul american a participat miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin.
Friedrich Merz a declarat că liderii europeni au prezentat, în cadrul convorbirii telefonice purtate miercuri cu președintele american Donald Trump, condițiile pentru un armistițiu în Ucraina care să protejeze interesele lor de securitate.
În același timp, Casa Albă a temperat miercuri așteptările referitoare la rezultatele întâlnirii Trump-Putin, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt precizând că „este un exercițiu de ascultare” prin care președintele SUA dorește să „înțeleagă mai bine cum putem pune capăt războiului”. Anterior, secretarul de stat al SUA Marco Rubio a avut marți o discuție telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov în care ambele părți și-au confirmat „angajamentul de a asigura succesul” summitului dintre președinții american și rus din Alaska.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ministrul Finanțelor, „dialog constructiv” cu misiunea FMI despre „viitorul economic” al țării: „O ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă”
Comisarul european pentru Extindere: Muntenegru ar putea deveni al 28-lea stat membru al UE în 2028
Energia nucleară este o chestiune de securitate națională, afirmă Nicușor Dan la demararea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă
Tarifele netransparente și neaplicarea legislației întârzie avizele necesare în construcții. Ce recomandări face Consiliul Concurenței
Adrian Năstase răspunde criticilor MAE privind prezența la parada de la Beijing: Am participat ca persoană privată. Cândva va trebui să explic importanța memoriei în politica externă
New Strategy Center subliniază necesitatea de a accelera operaționalizarea Hub-ului UE de Securitate Maritimă la Constanța: Atacul Rusiei cu dronă navală pe Dunăre arată un risc real de sabotaj pentru România
Marea Britanie îi sancționează pe rușii responsabili de răpirea și îndoctrinarea copiilor ucraineni: Politica Moscovei este „josnică” și demonstrează „depravarea abisală” de care este capabil Putin
Secretarul general al NATO se așteaptă ca reuniunea Coaliției de Voință de la Paris să clarifice angajamentul europenilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Bookfest Chișinău. Cartea rămâne o punte de identitate și apartenență europeană între România și R. Moldova, subliniază Nicușor Dan
ICI București și Serviciul Comercial al SUA au organizat workshopul „Industria de apărare în fața tehnologiilor dual-use și a cerințelor NATO”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Trending
- ENERGIE1 week ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- EDITORIALE5 days ago
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
- REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
- POLITICĂ6 days ago
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică
- COMISIA EUROPEANA2 days ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră