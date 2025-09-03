Marea Britanie îi sancționează pe rușii responsabili de răpirea și îndoctrinarea copiilor ucraineni: Politica Moscovei este „josnică” și demonstrează „depravarea abisală” de care este capabil Putin

Franța, Germania și Regatul Unit au anunțat joi declanșarea mecanismului de tip snapback pentru reintroducerea sancțiunilor ONU asupra Iranului, măsuri punitive suspendate prin acordul nuclear din 2015. Decizia vine pe fondul tensiunilor crescânde legate de dezvoltarea programului nuclear iranian (JCPOA), relatează The Guardian.

Conform Rezoluției 2231 a Consiliului de Securitate, mecanismul permite revenirea automată a sancțiunilor după 30 de zile, dacă nu este adoptată o nouă rezoluție care să le blocheze.

Într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate, înaintată și Înaltului Reprezentant al UE, cele trei state europene (E3) au acuzat Iranul de „neconformitate clară și deliberată”, afirmând că Teheranul nu are „nicio justificare civilă” pentru stocurile ridicate de uraniu îmbogățit și că programul nuclear iranian „rămâne o amenințare la adresa păcii și securității internaționale”.

„Noi, europenii, am încercat constant și cu bună credință să rezolvăm problemele de neconformitate ale Iranului. Dar din 2019 până azi, Teheranul a renunțat, din ce în ce mai mult și deliberat, să-și respecte angajamentele din acord”, se arată în scrisoare.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a precizat că următoarele 30 de zile oferă o nouă șansă diplomatică: „Intrăm într-o nouă etapă… în care trebuie să găsim, prin mijloace diplomatice, o soluție pentru dosarul nuclear iranian”.

Teheranul a respins ferm decizia, calificând-o drept o „provocare” și un act de escaladare. Ministerul de Externe a transmis că acțiunea europeană va „submina serios” cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică și „va fi întâmpinată cu răspunsuri adecvate”.

Statement on “unlawful” E3 notification to Security Council concerning resolution 2231 The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of #Iran categorically rejects and, in the strongest possible terms, condemns the unlawful notification submitted by #France, #Germany,… pic.twitter.com/I8JGPEYvHI — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) August 28, 2025

Într-o scrisoare către Kaja Kallas, ministrul de externe Abbas Araghchi a subliniat că E3 „nu au nicio jurisdicție legală” pentru a reimpune sancțiunile, adăugând că Rusia și China sprijină poziția Iranului. Totodată, el a afirmat că Teheranul este pregătit să reia negocierile „într-un cadru echitabil și echilibrat”, dacă ceilalți actori vor da dovadă de „seriozitate și bună-credință”.

Pe plan economic, Iranul a avertizat cu posibile represalii. „Dacă nouă ni se interzice să ne vindem petrolul, atunci nu vom permite nici altora să-și vândă petrolul”, a declarat Yahya Al-e Eshaq, liderul Camerei de Comerț Iran-Irak.

Administrația americană a salutat decizia europenilor: „Statele Unite susțin decizia E3 și cer Iranului să se angajeze în negocieri diplomatice serioase pentru a rezolva problema nucleară”, a transmis secretarul de stat Marco Rubio.

Un purtător de cuvânt a adăugat că Washingtonul rămâne „deschis pentru un dialog direct cu Teheranul – în vederea unei soluții pașnice și de durată”.

Israelul a sprijinit măsura, prin vocea ambasadorului la ONU, Danny Danon: „Salut decizia Germaniei, Franței și Marii Britanii de a reimpune sancțiuni împotriva Iranului. Israelul și-a demonstrat deja angajamentul de a combate regimul radical de la Teheran. A sosit timpul ca și comunitatea internațională să pună mai multă presiune, să aplice mai multe sancțiuni – aceasta este singura cale prin care putem garanta siguranța și stabilitatea lumii”, a transmis diplomatul, într-un mesaj pe X.

I welcome the decision of the United Kingdom, France, and Germany to act toward reinstating the UN Security Council sanctions against Iran. Iran continues to ignore the international community and repeatedly violate its commitments. Israel has already demonstrated its… pic.twitter.com/JqRx4iiRVj — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) August 28, 2025

În schimb, Moscova a condamnat ferm inițiativa. Reprezentantul Rusiei la organizațiile internaționale de la Viena, Mikhail Ulyanov, a numit pasul E3 „o mare greșeală” și „încă un demers iresponsabil” ce ar putea duce la „un blocaj total”.

The Ministers of Foreign Affairs of #France, #Germany and the #UK informed today the President of the #UN Security Council that they invoked the so-called #SnapBack procedure aimed at restoration of all previous #sanctions against #Iran. This is a big mistake. Yet another… — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 28, 2025

Beijingul a transmis, la rândul său, că reluarea sancțiunilor ar „submina serios eforturile pentru o soluție politică și diplomatică” și a reiterat apelul la dialog. China și Rusia au înaintat Consiliului de Securitate un proiect de rezoluție pentru prelungirea cu șase luni a JCPOA și a Rezoluției 2231, până în aprilie 2026.

Acordul nuclear din 2015 prevedea ridicarea sancțiunilor internaționale în schimbul limitării programului nuclear iranian. Acesta s-a destrămat după retragerea unilaterală a SUA în 2018, în timpul primului mandat Trump. De atunci, Iranul a reluat îmbogățirea uraniului la niveluri apropiate de cel militar, în timp ce sancțiunile economice și tensiunile regionale s-au amplificat.

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri, în spatele ușilor închise, la cererea Franței și a Marii Britanii, pentru a discuta declanșarea mecanismului de snapback și posibilele consecințe diplomatice.

Reactivarea mecanismului riscă să izoleze din nou Iranul de economia globală, cu posibile consecințe severe asupra monedei, exporturilor și pieței petroliere.