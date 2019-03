Marea Britanie încearcă să replice în jur de 40 de acorduri comerciale bilaterale ale UE înainte de Brexit. Secretarul britanic pentru comerț internațional, Liam Fox, anunță un acord convenit cu Islanda și Norvegia

Companiile britanice vor putea să facă comerț liber cu Islanda și Norvegia chiar dacă Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană fără o înțelegere, datorită unui nou acord anunțat de Liam Fox, secretarul britanic pentru comerț internațional, anunță acesta într-o postare pe Twitter.

Oficialul a declarat că acordul, care va fi supus controalelor finale înainte ca acesta să fie semnat săptămâna viitoare, a reprezentat o ,,etapă majoră” în pregătirile pentru Brexit.

Acesta va replica, în măsura posibilului, Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), a declarat Departamentul pentru Comerț Internațional.

BREAKING: Our negotiators have just initialled a trade agreement with Iceland & Norway for the European Economic Area. This is the 2nd biggest agreement we’re rolling over and trade with EEA is worth nearly £30bn. This is on top of the agreement we’ve signed with Liechtenstein.

— Dr Liam Fox MP (@LiamFox) March 18, 2019