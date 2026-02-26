Marea Britanie încheie un acord cu Kazahstan privind mineralele critice. Yvette Cooper: Asia Centrală este o regiune importantă

Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, va anunța joi un acord privind mineralele critice cu Kazahstanul, în contextul în care Occidentul se străduiește să-și diversifice lanțurile de aprovizionare, distanțându-se de China.

Oficialul britanic îi va găzdui pe miniștrii de externe din cele cinci țări din Asia Centrală – Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan – la Lancaster House din Londra.

Cooper va dezvălui acordul privind mineralele critice împreună cu ministrul de externe kazah Yermek Kosherbayev, alături de acorduri cu alte țări privind captarea carbonului și învățământul superior.

„Asia Centrală este o regiune importantă, cu un potențial enorm de stimulare a creșterii economice”, a declarat Cooper pentru Politico într-o declarație. „Aceste acorduri sunt benefice pentru întreprinderile britanice, consolidează securitatea economică și demonstrează în mod clar sprijinul Regatului Unit pentru independența statelor din Asia Centrală.”

Noul plan de acțiune va diversifica lanțurile de aprovizionare ale Regatului Unit prin sprijinirea investițiilor britanice în minerale critice din Kazahstan.

„Cererea globală de materii prime critice crește rapid, impulsionată de tehnologiile pentru energie curată, industria manufacturieră avansată și industria de apărare”, a scris Kosherbayev într-un recent articol de opinie. El a menționat că Kazahstanul produce 22 dintre cele 36 de minerale identificate în Strategia privind mineralele critice a Regatului Unit din noiembrie anul trecut, inclusiv uraniu, titan, siliciu și reniu.

Kazahstanul este o putere mondială în domeniul mineralelor critice, furnizând peste 40% din uraniul mondial și ocupând primul loc în producția de titan. Este unul dintre primii zece exportatori de cupru și zinc.

La începutul acestei luni, subsecretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării Seema Malhotra s-a aflat la Washington pentru o întâlnire importantă a 50 de națiuni cu scopul de a diversifica lanțurile de aprovizionare cu minerale critice, pentru a reduce dependența de China.

În noiembrie anul trecut, Marea Britanie a elaborat o strategie privind mineralele critice pentru a se asigura că, până în 2035, niciun mineral critic din Marea Britanie să nu provină în proporție de peste 60 % dintr-o singură țară.

În cadrul eforturilor suplimentare de sprijinire a securității economice și a independenței republicilor din Asia Centrală, Cooper va anunța, de asemenea, un nou acord privind cooperarea în domeniul educației între Marea Britanie și Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan, alături de un al doilea campus al Universității Coventry în Almaty, Kazahstan, și un nou centru de inteligență artificială în campusul Universității Cardiff din Astana.

De asemenea, ea va dezvălui un acord între start-up-ul britanic Valor Carbon și Guvernul Kârgâzstanului pentru dezvoltarea de proiecte de captare a carbonului, precum și un acord în valoare de 100 de milioane de lire sterline pentru plantarea a 25.000 de hectare de pădure.