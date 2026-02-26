MAREA BRITANIE
Marea Britanie încheie un acord cu Kazahstan privind mineralele critice. Yvette Cooper: Asia Centrală este o regiune importantă
Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, va anunța joi un acord privind mineralele critice cu Kazahstanul, în contextul în care Occidentul se străduiește să-și diversifice lanțurile de aprovizionare, distanțându-se de China.
Oficialul britanic îi va găzdui pe miniștrii de externe din cele cinci țări din Asia Centrală – Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan – la Lancaster House din Londra.
Cooper va dezvălui acordul privind mineralele critice împreună cu ministrul de externe kazah Yermek Kosherbayev, alături de acorduri cu alte țări privind captarea carbonului și învățământul superior.
„Asia Centrală este o regiune importantă, cu un potențial enorm de stimulare a creșterii economice”, a declarat Cooper pentru Politico într-o declarație. „Aceste acorduri sunt benefice pentru întreprinderile britanice, consolidează securitatea economică și demonstrează în mod clar sprijinul Regatului Unit pentru independența statelor din Asia Centrală.”
Noul plan de acțiune va diversifica lanțurile de aprovizionare ale Regatului Unit prin sprijinirea investițiilor britanice în minerale critice din Kazahstan.
„Cererea globală de materii prime critice crește rapid, impulsionată de tehnologiile pentru energie curată, industria manufacturieră avansată și industria de apărare”, a scris Kosherbayev într-un recent articol de opinie. El a menționat că Kazahstanul produce 22 dintre cele 36 de minerale identificate în Strategia privind mineralele critice a Regatului Unit din noiembrie anul trecut, inclusiv uraniu, titan, siliciu și reniu.
Kazahstanul este o putere mondială în domeniul mineralelor critice, furnizând peste 40% din uraniul mondial și ocupând primul loc în producția de titan. Este unul dintre primii zece exportatori de cupru și zinc.
La începutul acestei luni, subsecretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării Seema Malhotra s-a aflat la Washington pentru o întâlnire importantă a 50 de națiuni cu scopul de a diversifica lanțurile de aprovizionare cu minerale critice, pentru a reduce dependența de China.
În noiembrie anul trecut, Marea Britanie a elaborat o strategie privind mineralele critice pentru a se asigura că, până în 2035, niciun mineral critic din Marea Britanie să nu provină în proporție de peste 60 % dintr-o singură țară.
În cadrul eforturilor suplimentare de sprijinire a securității economice și a independenței republicilor din Asia Centrală, Cooper va anunța, de asemenea, un nou acord privind cooperarea în domeniul educației între Marea Britanie și Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan, alături de un al doilea campus al Universității Coventry în Almaty, Kazahstan, și un nou centru de inteligență artificială în campusul Universității Cardiff din Astana.
De asemenea, ea va dezvălui un acord între start-up-ul britanic Valor Carbon și Guvernul Kârgâzstanului pentru dezvoltarea de proiecte de captare a carbonului, precum și un acord în valoare de 100 de milioane de lire sterline pentru plantarea a 25.000 de hectare de pădure.
MAREA BRITANIE
Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei” în Ucraina. Keir Starmer: Kremlinul nu va câștiga acest război
Marea Britanie este alături de Ucraina și de poporul ucrainean, reiterează premierul britanic Keir Starmer la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei asupra Ucrainei”.
„Intensificăm sprijinul militar, umanitar și pentru reconstrucție și vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Rusia nu va câștiga acest război”, a transmis Starmer într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
Four years on from Russia’s barbaric full-scale invasion of Ukraine, our message to the Ukrainian people is simple: Britain is with you.
Today we are stepping up military, humanitarian, and reconstruction support and we will support Ukraine for as long as it takes for a just and… pic.twitter.com/M432vo3AF6
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 24, 2026
Se împlinesc patru ani de când Rusia a declanșat un război neprovocat, nejustificat și ilegal împotriva Ucrainei, încălcând suveranitatea acesteia și dreptul internațional.
„Avem tot dreptul să spunem: ne-am apărat independența, nu ne-am pierdut statalitatea; Putin nu și-a atins obiectivele. Nu i-a frânt pe ucraineni; nu a câștigat acest război”, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski înainte de a-i primi pe liderii UE la Kiev, pentru a participa la un eveniment care marchează această lucru și care vor participa mai mulți oficiali, printre care și ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper.
Partener consecvent al Ucrainei, Marea Britanie a anunțat marți cel mai mare pachet de sancțiuni contra Rusiei de la declanșarea invaziei și un nou sprijin pentru Kiev.
„Rusia se află acum în al patrulea an din ceea ce Putin crede că va fi o invazie de trei zile. În timp ce Kremlinul continuă atacul său barbar împotriva civililor nevinovați, care au suferit cea mai brutală iarnă din ultimul deceniu, curajul și determinarea poporului ucrainean rămân neclintite. Marea Britanie a luat astăzi măsuri decisive pentru a perturba finanțarea critică, echipamentul militar și fluxurile de venituri care susțin agresiunea Rusiei, în cadrul celui mai amplu pachet de măsuri de la începutul invaziei. Astăzi mă aflu la Kiev pentru a anunța o finanțare de 30 de milioane de lire sterline destinată consolidării rezilienței energetice a Ucrainei și sprijinirii redresării, ceea ce ridică sprijinul total al Regatului Unit la 21,8 miliarde de lire sterline de la începutul războiului. Vom continua să fim alături de poporul ucrainean și să apărăm securitatea europeană – securitatea Ucrainei este securitatea noastră”, a menționat Yvette Cooper.
Pachetul vizează una dintre cele mai mari companii de conducte petroliere din lume, PJSC Transneft, responsabilă de transportul a peste 80 % din exporturile de petrol rusesc, îngreunând și mai mult eforturile disperate ale Kremlinului de a găsi cumpărători pentru petrolul său sancționat.
Până în prezent, sancțiunile internaționale l-au privat pe Putin de peste 450 de miliarde de dolari, echivalentul a încă doi ani de finanțare pentru războiul său ilegal.
Noile măsuri au lovit și rețeaua ascunsă a comercianților ilegali de petrol din Rusia, sancționând 175 de companii din rețeaua petrolieră „2Rivers”, unul dintre cei mai mari operatori de flote fantomă la nivel mondial și un important comerciant de țiței rusesc.
Marea Britanie a sancționat până în prezent peste 3 000 de persoane, întreprinderi și nave în cadrul regimului său aplicat Rusiei.
INTERNAȚIONAL
„Iranul nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare”, au subliniat Starmer și Trump într-o discuție telefonică
Premierul britanic Keir Starmer a avut marți seară o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia au abordat programul nuclear iranian, conflictul din Ucraina și situația din Gaza, reafirmând că Teheranul „nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare”.
Potrivit unui comunicat al Downing Street, Starmer a condamnat din nou atacurile lui Vladimir Putin asupra civililor ucraineni, iar cei doi lideri au analizat stadiul negocierilor pentru o pace justă și durabilă.
Referindu-se la situația din Gaza, prim-ministrul britanic a trecut în revistă evoluțiile actuale din regiune și a subliniat importanța asigurării unui acces suplimentar pentru ajutorul umanitar.
El și-a exprimat sprijinul pentru eforturile aflate în desfășurare în vederea implementării planului de pace condus de SUA.
Cei doi lideri și-au reafirmat angajamentul comun de a promova stabilitatea și pacea în Orientul Mijlociu.
De asemenea, au discutat despre negocierile în curs dintre Statele Unite și Iran, desfășurate la Geneva, privind programul nuclear iranian. Ambii au convenit că Iranul nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare și au reiterat necesitatea unei cooperări strânse între aliați și parteneri pentru consolidarea securității regionale.
Donald Trump a declarat luna trecută că o flotă navală „masivă” condusă de portavionul Abraham Lincoln se îndreaptă spre Iran, avertizând Teheranul că Statele Unite sunt pregătite să recurgă la forță dacă nu se ajunge rapid la un acord privind programul nuclear iranian.
Anterior, liderul american a sugerat că este vremea ca noi lideri să preia controlul în Iran, într-un mesaj ce pare o amenințare la adresa domniei de 37 de ani a ayatollahului Ali Khamenei.
Amenințările sale vin pe fondul reprimării violente a protestelor care au izbucnit în țara din Orientul Mijlociu. Numărul persoanelor decedate variază între 3000 și 22.000, potrivit The Guardian. Alte estimări furnizate de medici din afara Iranului ajung până la 33.000 sau mai mult.
MAREA BRITANIE
Marea Britanie curtează Franța pentru a rămâne în clubul „Fabricat în Europa”, încercând să înduplece unul dintre cei mai duri susținători ai industriei din UE
Secretarul de stat britanic responsabil cu comerțul urmează să călătorească peste Canalul Mânecii pentru o ofensivă de curtoazie care să permită menținerea Marii Britanii în clubul select european „Fabricat în Europa”.
Secretarul de stat Chris Bryant se va deplasa la Paris luna viitoare pentru a curta Franța, cea mai dură putere industrială din UE, în încercarea de a se asigura că noile norme UE privind achizițiile publice nu vor afecta producătorii britanici.
Bryant urmează să se întâlnească cu omologul său francez, ministrul delegat pentru comerțul exterior Nicolas Forissier, pe 17 martie, au declarat pentru Politico trei persoane familiarizate cu planificarea.
Inițiativa diplomatică survine în contextul reînnoirii relațiilor Marii Britanii cu UE, în încercarea de a fluidiza fluxurile comerciale, de a reduce barierele din domeniul comerțului cu energie electrică și de a conecta sistemele de emisii cu cel mai mare partener comercial al său.
În ciuda acestui fapt, noul proiect legislativ al Comisiei Europene, Legea privind accelerarea decarbonizării industriale, concepută pentru a stimula producția industrială ecologică în întreaga Uniune, riscă să creeze o ruptură în negocierile de reînnoire a relațiilor.
Conform planurilor, legea ar include o clauză „Cumpărați produse europene” care ar impune noi condiții privind modul în care sunt cheltuite fondurile publice prin achiziții publice, ajutoare de stat, stimulente fiscale și alte forme de sprijin financiar. Legislația, care urmează să fie prezentată pe 25 februarie, va defini conceptul care se va aplica în alte domenii ale politicii industriale a UE.
Franța a insistat de mult timp pentru o interpretare cât mai strictă, argumentând că finanțarea publică ar trebui să fie condiționată de cerințe stricte pentru a se asigura că favorizează producătorii din UE. Oficialii britanici se tem că companiile din Regatul Unit ar putea fi excluse din lanțurile de aprovizionare cheie, tocmai în momentul în care resetarea prinde avânt.
Secretarul pentru comerț, Peter Kyle, se străduiește să mențină Marea Britanie în discuție și se va deplasa la Bruxelles la sfârșitul acestei luni.
„Avem aici o oportunitate de a ne face auzită vocea în mod clar și răspicat înainte ca UE să ia decizii finale, iar ei ne ascultă cu mult respect”, a declarat el la începutul acestei luni.
Loc pentru „parteneri de încredere”?
Ultima versiune a textului a încercat să calmeze spiritele, extinzând definiția pentru a include „parteneri de încredere” a căror producție „ar trebui considerată echivalentă cu conținutul de proveniență din UE” , a relateat POLITICO săptămâna trecută.
Cu toate acestea, liderii industriei britanice rămân precauți, iar guvernul se confruntă cu o presiune internă tot mai mare pentru a nu se întoarce acasă cu mâna goală.
Energy UK, cea mai mare organizație comercială din domeniul energiei din țară, a avertizat că ar fi profund contraproductiv ca UE să introducă noi bariere pentru firmele britanice din lanțurile de aprovizionare ale UE.
Adam Berman, directorul departamentului de politici și advocacy al Energy UK, a declarat că acest lucru ar risca „să îndepărteze un aliat care a depus eforturi clare pentru a aprofunda integrarea și a colabora strâns în ceea ce privește provocările și oportunitățile comune ale tranziției energetice”.
Discuțiile dintre Bryant și Forissier vor viza, de asemenea, viitorul regim tarifar al UE pentru oțel. Marea Britanie face presiuni intense pentru a obține o derogare, în timp ce își perfecționează propriile măsuri în domeniul oțelului. Guvernul intenționează să reducă contingentul tarifar pentru oțelul admis fără tarife înainte de a impune o taxă de 25%.
Ambele părți vor aborda și summitul liderilor G20 din 2027, care va fi găzduit de Marea Britanie și va reuni șefi de guvern, guvernatori de bănci centrale și miniștri de finanțe pentru a coordona politicile privind stabilitatea economică globală.
Departamentul pentru Afaceri și Comerț a refuzat să comenteze întâlnirea lui Bryant.
