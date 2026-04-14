Marea Britanie înființează un comitet special, după modelul Brexit, pentru a gestiona criza din Orientul Mijlociu

Premierul britanic Keir Starmer înființează un „comitet de răspuns pentru Orientul Mijlociu”, de tipul celor create în perioada Brexit, pentru a reforma modul în care Marea Britanie gestionează conflictul cu Iranul, informează Politico.

Starmer va prezida pentru prima dată acest grup marți, într-un efort de a crea o structură centrală care să susțină răspunsul internațional și intern al Marii Britanii, precum și procesul de elaborare a politicilor, a declarat un oficial guvernamental britanic.

Comitetul va fi format din două grupuri, unul la nivel ministerial și unul la nivel de funcționari, și este conceput după modelul grupurilor ministeriale care au gestionat pandemia de COVID-19 din 2020 și au pregătit consecințele unui Brexit fără acord. Acestea aveau competența de a consulta întregul aparat guvernamental în domenii cu responsabilități suprapuse.

Oficialul a declarat că grupul se va concentra, în următoarele săptămâni și luni, pe planificarea scenariilor pe termen mediu, începând cu eforturile de redeschidere a Strâmtorii Hormuz. Oficialii din Trezorerie se pregătesc pentru o creștere a costului vieții, în timp ce experții au avertizat că Marea Britanie s-ar putea confrunta, pe viitor, cu penurii de combustibil pentru avioane.

Downing Street nu a stabilit încă membrii noului comitet, însă sunt așteptate detalii suplimentare care vor fi publicate mai târziu, marți. Reuniunile comitetului de urgență al guvernului, COBR, vor continua în paralel.

Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron urmează să co-organizeze, în această săptămână, un nou summit dedicat securizării transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, împreună cu aliații. Un oficial britanic a precizat că evenimentul este programat provizoriu pentru vineri și ar putea avea loc la Paris. Tot în această săptămână este programată și o reuniune la nivel de oficiali a 41 de state aliate (fără SUA), privind securizarea strâmtorii.

Unii oficiali și-au exprimat îngrijorarea cu privire la măsura în care gândirea de politică externă a lui Starmer depinde de o singură persoană, consilierul pentru securitate națională Jonathan Powell. Acesta este, în același timp, consilierul de politică externă al premierului și călătorește în străinătate pentru a negocia în numele lui Starmer.

Un oficial din Whitehall, care a dorit să rămână anonim pentru a vorbi deschis, a declarat: „Nimeni nu reușește să coreleze prioritățile noastre într-un mod coerent sau să gestioneze situațiile în care diferite echipe ajung în conflict între ele.”