Marea Britanie nu va tolera instigarea la violență și ură, transmite Keir Starmer Iranului 

Marea Britanie nu va tolera ca statele străine să promoveze antisemitismul, a transmis premierul Keir Starmer, informează Politico Europe.

În cadrul unui summit privind antisemitismul organizat la Downing Street, premierul britanic a declarat că poliția investighează dacă o putere străină se află în spatele recentelor atacuri antisemite din Marea Britanie.

„Mesajul nostru către Iran, sau către orice altă țară care ar putea încerca să incite la violență, ură sau divizare în societate, este că acest lucru nu va fi tolerat”, a spus Starmer.

Prim-ministrul britanic a afirmat că măsurile suplimentare de securitate nu vor fi suficiente pentru a preveni atacurile.

„Trebuie să ne ocupăm și de forțele care alimentează această ură, așa că le confruntăm direct”, a spus el.

„Una dintre liniile de investigație este dacă un stat străin se află în spatele unora dintre aceste incidente. Investigăm, desigur, toate posibilitățile și suntem clari că aceste acțiuni vor avea consecințe dacă se dovedește că este așa”, a adăugat Starmer.

Ofițerii de la secția de combatere a terorismului anchetau marți dimineață un presupus incendiu provocat la o fostă sinagogă din estul Londrei, a anunțat poliția metropolitană într-un comunicat.

Acest atac survine după ce, miercurea trecută, doi bărbați de origine evreiască au fost înjunghiați în Golders Green, în nordul Londrei. Un bărbat în vârstă de 45 de ani, Essa Suleiman, a fost acuzat de tentativă de omor.

Patru ambulanțe ale comunității evreiești Hatzola au fost atacate în martie, iar luna trecută au fost arestate șapte persoane, suspectate de conspirație în vederea comiterii unui atac piroman asupra comunității evreiești.

În luna octombrie a anului trecut, doi bărbați de origine evreiască au fost uciși în timpul unui atac asupra unei sinagogi din zona metropolitană a orașului Manchester.

Guvernul a declarat că alocă 25 de milioane de lire sterline suplimentare pentru patrulele de poliție din comunitățile evreiești și că pune la dispoziția consiliilor locale încă 1 milion de lire sterline pentru combaterea antisemitismului și îmbunătățirea coeziunii comunitare.

Universitățile vor fi obligate să publice informații despre amploarea antisemitismului în campusurile lor, a anunțat, de asemenea, prim-ministrul. Starmer a mai spus că Consiliul Artelor trebuie să retragă finanțarea acordată organizațiilor care promovează antisemitismul.