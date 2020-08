Marea Britanie: Premierul Boris Johnson consideră “o datorie morală” şi “o prioritate naţională” revenirea copiilor la şcoală

Premierul britanic Boris Johnson consideră “o datorie morală” şi “o prioritate naţională” revenirea tuturor copiilor la şcoală din septembrie, după ce instituţiile de învăţământ au rămas închise luni bune din cauza pandemiei de coronavirus, informează duminică EFE, potrivit Agerpres.

Pe fondul îngrijorării legate de pierderea claselor, premierul conservator Boris Johnson a subliniat într-un articol publicat în The Mail on Sunday “prioritatea naţională” pe care o reprezintă întoarcerea elevilor în sălile de clasă în septembrie, avertizând totodată că pandemia de coronavirus încă nu s-a încheiat.

Keeping our schools closed a moment longer than is absolutely necessary is socially intolerable, economically unsustainable and morally indefensible.https://t.co/9sK8lpQPsJ

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 9, 2020