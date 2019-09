Marea Britanie: Premierul Boris Johnson rămâne fără majoritate în Parlament cu mai puțin de două luni înainte de Brexit

Partidul Conservator al premierului britanic Boris Johnson a pierdut marți majoritatea în Parlamentul de la Londra după ce un parlamentar a părăsit formațiunea de la putere în favoarea liberal-democraților, o decizie care complică și mai mult peisajul politic din Marea Britanie cu mai puțin de două luni înainte de data limită pentru Brexit.

Aflat sub presiune, premierul Boris Johnson a pierdut majoritatea parlamentară după ce parlamentul Phillip Lee a dezertat în favoarea grupului pro-european al liberal-democraților, relatează Euronews.

”După o mulțime de gânduri, am ajuns la concluzia că nu mai este posibil să servesc interesele celor din circumscripția mea și interesele țării în calitate de membru al Parlamentului Conservator”, a scris Lee, pe Twitter, alăturând și scrisoarea trimisă prim-ministrului britanic.

Luna trecută, după o săptămână de la preluarea mandatului de premier, Partidul Conservator a rămas cu o majoritate de un singur vot în Parlament după ce a pierdut alegerile într-o circumscripție din Țara Galilor.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR

— Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) September 3, 2019