Marea Britanie: Premierul Boris Johnson se declară ”șocat” de descoperirea a 39 de cadavre într-un camion provenit din Bulgaria

Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat miercuri ‘şocat’ după descoperirea a 39 de cadavre într-un camion provenit din Bulgaria la Grays, în comitatul Essex, la est de Londra.

“Sunt şocat de acest tragic incident din Essex”, a scris Boris Johnson pe Twitter.

“Primesc permanent informări, iar Ministerul de Interne va lucra îndeaproape cu poliţia din Essex pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat”, a adăugat el.

“Gândurile mele sunt la cei care şi-au pierdut viaţa şi la apropiaţii lor”, a mai scris premierul britanic.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.

