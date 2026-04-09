Marea Britanie respinge introducerea unei taxe de tranzit pentru Strâmtoarea Ormuz: Se aplică principiile libertății de navigație 

Ministrul britanic de externe a respins joi inițiativa Iranului de a percepe taxe navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, informează Politico Europe.

Ministrul de externe Yvette Cooper a declarat că această cale navigabilă vitală este o rută internațională de transport maritim și tranzit, ceea ce înseamnă că se aplică principiile libertății de navigație.

„Țările nu pot pur și simplu să deturneze astfel de rute internaționale de tranzit și să aplice unilateral taxe de trecere. Nu pot face acest lucru, conform legilor mării și acordurilor Națiunilor Unite”, a declarat Cooper pentru BBC.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că Statele Unite vor folosi planul în 10 puncte al Iranului — care prevede perceperea unei taxe de 2 milioane de dolari pe navă — ca bază pentru un armistițiu permanent.

Președintele american nu s-a opus ideii ca Iranul să perceapă taxe și a sugerat public că SUA ar putea forma o „asociere în participațiune” pentru această operațiune.

Într-un discurs susținut joi seara, ministrul britanic de externe își va reitera apelul pentru redeschiderea strâmtorii, susținând că libertatea mărilor „nu trebuie retrasă unilateral sau vândută unor ofertanți individuali. De asemenea, nu poate exista loc pentru taxe de trecere pe o cale navigabilă internațională”.

Cooper a declarat pentru BBC că libertatea mărilor este un „principiu care se aplică la nivel global și este crucial pentru costul vieții aici, acasă. Este crucial pentru economia globală”.

Într-un interviu separat acordat joi dimineață, ea a criticat limbajul folosit de Trump în contextul conflictului. „Retorica pe care am văzut-o folosită… a fost complet greșită. Cred că acest tip de retorică escaladantă poate avea consecințe escaladante”, a declarat ea pentru Sky News.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer se află într-o vizită în Orientul Mijlociu, în contextul în care Marea Britanie insistă ca Libanul să fie inclus în acordul de încetare a focului — în ciuda faptului că Israelul desfășoară atacuri intense asupra regiunii.

Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a acuzat Israelul de o „încălcare gravă” a armistițiului într-un interviu acordat BBC joi dimineață. El nu a confirmat dacă Iranul se va retrage din negocieri.

„Ne concentrăm foarte mult pe bunăstarea întregului Orient Mijlociu”, a spus Khatibzadeh, adăugând că Iranul este „concentrat pe realizarea acestui lucru”, deoarece este „în interesul nostru național”.