Marea Britanie revine oficial în programul Erasmus+ din 2027, după semnarea acordului de asociere

Comisia Europeană și Regatul Unit au semnat miercuri acordul care marchează reluarea cooperării în cadrul Erasmus+ începând de anul viitor.

Revenirea Mării Britanii în acest program emblematic al Uniunii Europene va deschide noi oportunități pentru studenții europeni și români.

Potrivit datelor publicate de Higher Education Student Statistics, organism public independent, în anul universitar 2023/2024, 75.490 de studenți din Uniunea Europeană erau înregistrați în universitățile din Regatul Unit.

Chiar dacă înscrierile din principalele zece țări ale UE au scăzut începând cu 2021/2022, după 31 ianuarie 2020, data când a avut loc retragerea oficială a Regatului Unit din Uniunea Europeană, România a contrazis tendința: numărul studenților din țara noastră a crescut cu 42% în cursul anului universitar 2023/2024 față de anul universitar precedent, ajungând la 4.130 de studenți.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, asocierea Regatului Unit la programul Erasmus+ va plasa studenții, personalul, instituțiile de învățământ și organizațiile din Regatul Unit pe picior de egalitate cu cele din statele membre ale UE și din alte țări terțe asociate la program. Astfel, schimburile interumane sunt puse în centrul agendei reînnoite UE-Regatul Unit și întăresc cooperarea dintre cele două părți. Acest pas important îndeplinește angajamentul asumat la primul summit UE-Regatul Unit din mai 2025, prin adoptarea unui amendament la Protocolul I al Acordului de comerț și cooperare UE-Regatul Unit.

„Europa și Regatul Unit se bucură de legături educaționale reciproc avantajoase de secole. Consolidarea pe mai departe a acestor legături este absolut logică pentru ambele părți – pentru studenții, profesorii, sistemele noastre educaționale, economiile și societățile noastre în ansamblu. Aștept cu nerăbdare să văd cum acest imens potențial se va concretiza cât mai curând posibil”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

La rândul său, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a evidențiat reverberațiile pozitive ale acestui parteneriat asupra viitorului tinerilor de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii.

„Pentru a avea mâine un parteneriat solid între UE și Regatul Unit, trebuie să investim astăzi în tineri. Aderarea Regatului Unit la programul Erasmus+ în 2027 reprezintă o situație avantajoasă pentru toate părțile, deschizând noi perspective pentru tinerii de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii. Reconstruim oportunități pentru ca următoarea generație să poată studia, munci și evolua împreună, oferindu-i acces la un spectru mult mai larg de posibilități și diversitate”, a subliniat Roxana Mînzatu.

Această nouă etapă promițătoare a relației post-Brexit dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit va crea oportunități pentru mii de studenți, cadre didactice și tineri, oferindu-le competențe și abilități adaptate cerințelor viitorului, căutate de angajatori.

Ea va asigura că un număr mai mare de persoane provenind din medii diverse vor putea studia, preda sau urma cursuri de formare în străinătate.

Acordul va contribui, de asemenea, la crearea și aprofundarea parteneriatelor între instituțiile academice din UE și Regatul Unit. Acesta va încuraja cooperarea și schimbul de bune practici, permițând partenerilor să utilizeze mai bine noile tehnologii, să dezvolte metode inovatoare de predare, formare și învățare, să promoveze învățarea non-formală și să dezvolte instrumente și activități comune. Acest lucru va contribui la consolidarea poziției Europei ca centru global de educație.

Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu partenerii din Regatul Unit pentru a se asigura că programul Erasmus+ aduce beneficii maxime studenților și instituțiilor de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii.

Regatul Unit va desemna o agenție națională care să coordoneze participarea sa la program începând cu 2027.

Pe lângă cele 27 de state membre ale UE, următoarele țări terțe participă în prezent la programul Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia. Atât Regatul Unit, cât și Elveția vor participa la Erasmus+ începând cu 1 ianuarie 2027.