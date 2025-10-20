MAREA BRITANIE
Marea Britanie se declară „profund îngrijorată” de ciocnirile din Gaza, în ciuda acordului lui Trump: Trebuie să evităm „alte vărsări de sânge”
Guvernul britanic este „profund îngrijorat” de ciocnirile și revenirea violențelor în Gaza, în ciuda faptului că acordul de pace al lui Donald Trump este în vigoare de săptămâna trecută, informează Politico Europe.
Duminică, ministrul de externe Yvette Cooper a scris pe X că „escaladarea” din Gaza este „profund îngrijorătoare”.
The escalation today in Gaza is deeply concerning.
The ceasefire must hold and humanitarian aid must get through to those in need.
We call upon all parties to uphold President Trump’s peace plan to avoid any further bloodshed.
— Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) October 19, 2025
Armata israeliană a declarat că a lovit mai multe ținte în Gaza duminică, folosind avioane și artilerie, după ce a afirmat că militanții Hamas au tras asupra soldaților israelieni.
Potrivit Reuters, atacurile au provocat moartea a cel puțin 26 de persoane.
Cooper a declarat că încetarea focului „trebuie să fie respectată, iar ajutorul umanitar trebuie să ajungă la cei care au nevoie de el”.
Ea a îndemnat „toate părțile” să respecte acordul de încetare a focului pentru a „evita alte vărsări de sânge”.
Duminică seara, în timpul unei conferințe de presă la bordul avionului Air Force One, președintele american Donald Trump a declarat că armistițiul din Gaza este încă în vigoare, în ciuda atacurilor mortale.
Trump nu a putut spune dacă atacurile israeliene au fost justificate: „Va trebui să revin cu un răspuns în această privință”.
Biroul de presă al guvernului condus de Hamas din Gaza a afirmat că Israelul a ucis 97 de palestinieni și a încălcat acordul de încetare a focului de 80 de ori de la intrarea sa în vigoare.
MAREA BRITANIE
Regele Charles al III-lea va găzdui prima vizită de stat a unui președinte german în mai bine de un sfert de secol. Frank-Walter Steinmeier, așteptat în Marea Britanie de cuplul regal în luna decembrie
Regele Charles îl va primi pe președintele german Frank-Walter Steinmeier la Castelul Windsor pentru o vizită de stat de trei zile în decembrie, informează Politico Europe.
Palatul Buckingham a anunțat luni că monarhul va găzdui prima vizită de stat a unui președinte german în ultimii 27 de ani și a cincea din 1958, în perioada 3-5 decembrie. Frank-Walter Steinmeier va fi însoțit de soția sa, Elke Budenbender.
Astfel de vizite implică tot ce are Marea Britanie mai bun de oferit în materie de fast, inclusiv saluturi din partea soldaților cu pălării înalte din blană de urs, plimbări cu trăsura și un banchet de stat somptuos. Evenimentele celebrează adesea legăturile strânse dintre Marea Britanie și aliații săi, dar pot fi folosite și pentru a exercita presiuni asupra statelor mai puțin prietenoase, pentru a le determina să facă concesii, arată ABC News.
Este a treia vizită de stat găzduită de Charles și regina Camilla în acest an, după ce i-au primit pe președintele francez Emmanuel Macron în iulie și pe președintele american Donald Trump în septembrie.
Regele Charles a vizitat Germania în martie 2023, în cadrul primei sale vizite de stat în calitate de rege, unde a declarat în fața Bundestagului „dorința sa de a reînnoi angajamentul de prietenie între națiunile noastre”.
Citiți și: Regele Charles al III-lea, la Berlin: Regatul Unit și Germania “sunt alături” de Ucraina în “apărarea libertății și suveranității” în fața unei agresiuni neprovocate
Londra și Berlinul au semnat un tratat de prietenie cu o largă acoperire în iulie, angajându-se să coopereze mai strâns în domeniul securității și promițând să se ajute reciproc în cazul unui atac armat.
Vizita va include probabil o ceremonie de bun venit, un banchet la Castelul Windsor și discuții cu prim-ministrul Keir Starmer.
INDIA
Keir Starmer va efectua săptămâna viitoare prima vizită în India în calitate de premier britanic pentru a consolida legăturile în domeniul tehnologiei
Prim-ministrul Keir Starmer se va întâlni săptămâna viitoare cu Narendra Modi, premierul Indiei, la Mumbai, pentru a promova parteneriatul dintre cele două țări în domeniul tehnologiei și securității, au declarat pentru POLITICO mai multe persoane familiarizate cu planurile.
Este prima vizită a lui Starmer în această țară în calitate de prim-ministru și are loc la doar câteva luni după ce Marea Britanie și India au încheiat în sfârșit acordul comercial mult dorit, în umbra războiului tarifar al lui Donald Trump.
Vizita se va concentra pe fintech, „parteneriatele legate de tehnologie” și „marea înțelegere comercială pe care am semnat-o în sfârșit”, a declarat un oficial indian, care a dorit să rămână anonim pentru a discuta planurile.
În capitala financiară a Indiei, Starmer și Modi vor lua cuvântul la cel mai mare festival fintech din lume, înainte de a se alătura miniștrilor și oficialilor de rang înalt pentru a promova Inițiativa pentru securitate tehnologică (TSI) dintre Marea Britanie și India 2024.
Pactul vizează cooperarea în domeniul telecomunicațiilor, mineralelor critice, inteligenței artificiale, cuanticii, biotehnologiei, materialelor avansate și semiconductorilor.
„Ambele părți încearcă să se aplece asupra acestei chestiuni pentru a afla: Cum putem atrage investiții în acest domeniu? Cum putem atrage capital inițial pentru a-l susține? Și care sunt beneficiile specifice pe care le putem obține ca rezultate imediate?”, a declarat o persoană apropiată planificării, căreia i s-a acordat, de asemenea, anonimatul.
Starmer și Modi vor analiza cei șapte piloni ai TSI și vor vedea „care sunt cei care pot avansa cel mai repede”, au spus ei.
În luna mai, cercetătorii de la Carnegie Endowment for International Peace, un grup internațional de reflecție, au solicitat „o doză mai mare de ambiție și gândire creativă” în cadrul TSI, cu accent pe „proiecte ambițioase”.
Ei solicită combinarea punctelor forte ale Indiei în domeniul producției cu activitatea de cercetare și dezvoltare a Marii Britanii, inclusiv în domeniul semiconductorilor pe bază de grafen, și crearea unui laborator comun de fizică cuantică.
În timpul vizitei lui Modi din iulie, guvernul britanic a declarat că parteneriatul TSI va duce la crearea unui centru comun pentru IA. Colaborarea în domeniul grafenului și al mineralelor critice este, de asemenea, în curs de desfășurare, a doua fază a Observatorului lanțului de aprovizionare cu minerale critice din Marea Britanie și India urmând să înceapă.
Starmer va veni însoțit de delegații de afaceri, inclusiv unele axate pe educație și minerale critice.
TSI este supravegheat de consilierii de securitate națională din fiecare țară și este revizuit la fiecare șase luni. Unul dintre consilierii adjuncți de securitate națională ai lui Starmer s-a aflat în India săptămâna trecută „pentru o discuție despre unele dintre rezultatele pe care le consideră importante”, potrivit persoanei apropiate planificării menționate mai sus.
Colaborarea în domeniul mineralelor critice este unul dintre domeniile de activitate care „avansează rapid”, a adăugat persoana respectivă, afirmând că discuțiile ar putea duce la „o serie de rezultate și anunțuri pozitive”.
Marea Britanie și India vor organiza, de asemenea, o reuniune comună a consiliului economic și comercial, un proces ministerial cu participarea mediului de afaceri, pentru a analiza modul în care se poate valorifica acordul comercial încheiat în iulie de Modi și Starmer.
„Diferite sectoare vor avea opinii diferite cu privire la ceea ce ar putea fi o problemă, la ceea ce este încă o problemă sau la ceea ce ar putea fi îmbunătățit din punct de vedere normativ”, au afirmat aceștia, menționând că, deși nu toate problemele vor fi rezolvate imediat, procesul oferă „claritate” care va permite ambelor părți să se asigure că acordul comercial va genera valoare imediat după intrarea sa în vigoare.
MAREA BRITANIE
Liderii instituțiilor UE cer unitate împotriva antisemitismului după atacul din Manchester. Premierul britanic a părăsit de urgență summit-ul CPE de la Copenhaga
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au transmis, joi, mesaje de solidaritate după atacul armat de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation din Manchester, soldat cu trei morți și patru răniți. Cei doi au subliniat gravitatea faptului că incidentul s-a produs chiar de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, și au cerut unitate împotriva antisemitismului.
„Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile lor și comunitatea evreiască din Marea Britanie, după atacul violent asupra unei sinagogi din Manchester. Aflat la Copenhaga, mi-am prezentat condoleanțele prim-ministrului Keir Starmer. Faptul că acest atac a avut loc de Yom Kippur îl face cu atât mai revoltător. Trebuie să continuăm să luptăm împotriva antisemitismului în toate formele sale”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X.
My thoughts are with the victims, their families, and the UK’s Jewish community after the violent attack on a synagogue in Manchester.
While in Copenhagen, I conveyed my condolences to Prime Minister Keir Starmer.
That this attack took place on Yom Kippur, the holiest day in…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 2, 2025
La rândul său, António Costa a afirmat: „Sunt profund întristat de atacul violent asupra unei sinagogi din Manchester, chiar de Yom Kippur. Transmit condoleanțe prim-ministrului Keir Starmer, victimelor, familiilor lor și comunității evreiești din Regatul Unit. Suntem solidari împotriva antisemitismului și a tuturor formelor de ură.”
Deeply saddened by the violent attack at a synagogue in Manchester today, on Yom Kippur — the holiest day of the Jewish calendar.
My heartfelt condolences to Prime Minister @Keir_Starmer, the victims, their families, and the UK’s Jewish community.
We stand in solidarity against…
— António Costa (@eucopresident) October 2, 2025
Premierul britanic Keir Starmer a părăsit mai devreme summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga pentru a prezida o reuniune de urgență COBRA la Londra.
This morning’s attack is absolutely shocking.
I’m on my way back to London to chair an emergency meeting, and additional police assets are being deployed to synagogues across the country.
We will do everything we can to keep our Jewish community safe. pic.twitter.com/bNUfGbWwfq
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025
„Sunt îngrozit de atacul asupra unei sinagogi din Crumpsall. Faptul că acest lucru s-a întâmplat de Yom Kippur îl face cu atât mai oribil. Gândurile mele sunt alături de familiile celor afectați, iar mulțumirile mele se îndreaptă către serviciile de urgență și primii respondenți”, a transmis șeful guvernului britanic.
Potrivit poliției din Manchester, atacul a început când un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a înjunghiat o persoană în fața sinagogii. Suspectul a fost împușcat mortal de forțele de ordine. În total, trei persoane, inclusiv atacatorul, au murit, iar alte patru au fost rănite, relatează BBC.
„Astăzi este Yom Kippur și, evident, asta explică de ce erau atât de mulți oameni adunați în jurul sinagogii. Putem doar să ne imaginăm ce simt oamenii când aud această veste. Frica pe care o va aduce este uriașă”, a declarat primarul comitatului Greater Manchester, Andy Burnham.
Poliția Metropolitană din Londra a anunțat intensificarea patrulelor la sinagogi, centre comunitare și în cartierele cu populație evreiască numeroasă.
Atacul a fost catalogat drept incident major, iar autoritățile au activat codul „Plato”, utilizat în cazul unui atac terorist în desfășurare.
