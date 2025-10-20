Marea Britanie se declară „profund îngrijorată” de ciocnirile din Gaza, în ciuda acordului lui Trump: Trebuie să evităm „alte vărsări de sânge”

Prim-ministrul Keir Starmer se va întâlni săptămâna viitoare cu Narendra Modi, premierul Indiei, la Mumbai, pentru a promova parteneriatul dintre cele două țări în domeniul tehnologiei și securității, au declarat pentru POLITICO mai multe persoane familiarizate cu planurile.

Este prima vizită a lui Starmer în această țară în calitate de prim-ministru și are loc la doar câteva luni după ce Marea Britanie și India au încheiat în sfârșit acordul comercial mult dorit, în umbra războiului tarifar al lui Donald Trump.

Vizita se va concentra pe fintech, „parteneriatele legate de tehnologie” și „marea înțelegere comercială pe care am semnat-o în sfârșit”, a declarat un oficial indian, care a dorit să rămână anonim pentru a discuta planurile.

În capitala financiară a Indiei, Starmer și Modi vor lua cuvântul la cel mai mare festival fintech din lume, înainte de a se alătura miniștrilor și oficialilor de rang înalt pentru a promova Inițiativa pentru securitate tehnologică (TSI) dintre Marea Britanie și India 2024.

Pactul vizează cooperarea în domeniul telecomunicațiilor, mineralelor critice, inteligenței artificiale, cuanticii, biotehnologiei, materialelor avansate și semiconductorilor.

„Ambele părți încearcă să se aplece asupra acestei chestiuni pentru a afla: Cum putem atrage investiții în acest domeniu? Cum putem atrage capital inițial pentru a-l susține? Și care sunt beneficiile specifice pe care le putem obține ca rezultate imediate?”, a declarat o persoană apropiată planificării, căreia i s-a acordat, de asemenea, anonimatul.

Starmer și Modi vor analiza cei șapte piloni ai TSI și vor vedea „care sunt cei care pot avansa cel mai repede”, au spus ei.

În luna mai, cercetătorii de la Carnegie Endowment for International Peace, un grup internațional de reflecție, au solicitat „o doză mai mare de ambiție și gândire creativă” în cadrul TSI, cu accent pe „proiecte ambițioase”.

Ei solicită combinarea punctelor forte ale Indiei în domeniul producției cu activitatea de cercetare și dezvoltare a Marii Britanii, inclusiv în domeniul semiconductorilor pe bază de grafen, și crearea unui laborator comun de fizică cuantică.

În timpul vizitei lui Modi din iulie, guvernul britanic a declarat că parteneriatul TSI va duce la crearea unui centru comun pentru IA. Colaborarea în domeniul grafenului și al mineralelor critice este, de asemenea, în curs de desfășurare, a doua fază a Observatorului lanțului de aprovizionare cu minerale critice din Marea Britanie și India urmând să înceapă.

Starmer va veni însoțit de delegații de afaceri, inclusiv unele axate pe educație și minerale critice.

TSI este supravegheat de consilierii de securitate națională din fiecare țară și este revizuit la fiecare șase luni. Unul dintre consilierii adjuncți de securitate națională ai lui Starmer s-a aflat în India săptămâna trecută „pentru o discuție despre unele dintre rezultatele pe care le consideră importante”, potrivit persoanei apropiate planificării menționate mai sus.

Colaborarea în domeniul mineralelor critice este unul dintre domeniile de activitate care „avansează rapid”, a adăugat persoana respectivă, afirmând că discuțiile ar putea duce la „o serie de rezultate și anunțuri pozitive”.

Marea Britanie și India vor organiza, de asemenea, o reuniune comună a consiliului economic și comercial, un proces ministerial cu participarea mediului de afaceri, pentru a analiza modul în care se poate valorifica acordul comercial încheiat în iulie de Modi și Starmer.

„Diferite sectoare vor avea opinii diferite cu privire la ceea ce ar putea fi o problemă, la ceea ce este încă o problemă sau la ceea ce ar putea fi îmbunătățit din punct de vedere normativ”, au afirmat aceștia, menționând că, deși nu toate problemele vor fi rezolvate imediat, procesul oferă „claritate” care va permite ambelor părți să se asigure că acordul comercial va genera valoare imediat după intrarea sa în vigoare.