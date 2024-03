Marea Britanie se opune trimiterii de trupe occidentale în Ucraina. David Cameron: “Ar trebui să evităm să creăm ţinte evidente pentru Putin”

Ministrul britanic al Apărării, Grant Shapps, se a află în Ucraina pentru a ”trage un semnal de alarmă” cu privire la riscul ca ”o țară democratică să fie cucerită de un dictator ca Putin”.

”Care este mesajul, dacă am permite ca o țară democratică să fie cucerită de un dictator ca Putin? Ce ar spune despre valorile noastre de libertate și democrație? Și nu trebuie să fie așa. Pentru că avem fără probleme resursele Occidentului, dacă avem voință. Așadar, mesajul este simplu: acesta este un semnal de alarmă pentru întreaga lume. Haideți să ne asigurăm că Ucraina câștigă acest război”, a transmis Shapps într-un mesaj video publicat pe platforma X, fostă Twitter.

I’m in Kyiv to raise the alarm to the democratic world – we must make sure Ukraine wins this war.

The UK has stepped up to do more than ever, with our largest military support package to date. Every nation must now do the same and ensure freedom triumphs over tyranny. pic.twitter.com/DYbOcCUkho

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 8, 2024