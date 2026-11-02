Marea Britanie și Germania intenționează să dezvolte împreună sisteme bazate pe inteligență artificială pentru uz militar începând din 2027

MAREA BRITANIEU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Wes Streeting/ X

Marea Britanie și Germania intenționează să testeze, să dezvolte și, în cele din urmă, să introducă împreună tehnologii de inteligență artificială în cadrul forțelor lor armate, a anunțat ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, potrivit Euronews.

Într-un articol publicat în cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, înaintea discuțiilor pe care le va avea luni după-amiază, la Berlin, cu omologul său german, Boris Pistorius, Streeting a precizat că cele două țări vor extinde un proiect comun existent în domeniul securității cibernetice, cunoscut sub numele de „Cyber Lighthouse”, astfel încât acesta să includă și inteligența artificială.

„Prin testarea și dezvoltarea în comun a tehnologiilor de inteligență artificială și, în cele din urmă, prin introducerea acestora în forțele noastre armate, ne vom aprofunda cooperarea și vom ține pasul cu cei care încearcă să ne facă rău”, a scris oficialul britanic.

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Reprezentanți ai guvernelor și ai industriei de apărare din cele două țări urmează să se întâlnească în primăvara anului 2027 pentru a stabili modalitățile concrete de implementare a planului. Până în prezent, nu au fost anunțate sisteme de inteligență artificială specifice, programe sau bugete alocate acestei inițiative.

Streeting a mai declarat că, de la semnarea acordului de apărare dintre cele două țări, în 2024, companiile germane și-au asumat investiții în valoare de 800 de milioane de lire sterline (aproximativ 956 de milioane de euro) în industria britanică de apărare.

Printre acestea se numără compania Helsing, cu sediul la München, care a deschis anul trecut o fabrică în Plymouth, unde produce vehicule subacvatice autonome, echipate cu inteligență artificială, concepute pentru detectarea și monitorizarea submarinelor ostile.

Inteligența artificială joacă un rol tot mai important în conflictele armate. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a avertizat că o cursă a înarmării în acest domeniu este deja în desfășurare și a solicitat adoptarea unor „reguli obligatorii din punct de vedere juridic privind sistemele de arme autonome”.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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