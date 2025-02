Marea Britanie și Norvegia au demarat discuțiile pentru un acord în domeniul apărării menit să contracareze amenințarea Rusiei în Arctica: Le arătăm adversarilor că suntem uniți în a ne apăra interesele

Fostul premier britanic Boris Johnson i-a îndemnat miercuri pe liderii europeni să nu ia prea în serios faptul că Donald Trump îi învinuiește pe ucraineni pentru propria invazie a țării lor și că a pus la îndoială legitimitatea președintelui Volodimir Zelenski, argumentând în favoarea cauzei Ucrainei cu exemplul Marii Britanii, care nu a organizat alegeri timp de un deceniu în perioada premergătoare și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Într-o schimbare profundă de discurs la Casa Albă, președintele american Donald Trump l-a ironizat marți pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care l-a calificat drept un negociator slab și “extrem de incompetent” și i-a pus la îndoială legitimitatea democratică, în timp ce a dat vina pe Ucraina pentru declanșarea acestui război.

Johnson, fostul prim-ministru britanic care a fost un aliat ferm al Ucrainei, lăudându-l în același timp pe Trump, i-a luat miercuri apărarea președintelui american.

El a contestat unele dintre cele mai recente afirmații ale lui Trump, dar a spus că națiunile europene ar trebui să le privească mai degrabă ca parte a unei manevre de negociere decât ca o poziție serioasă.

“Când vom înceta noi, europenii, să fim scandalizați de Donald Trump și vom începe să-l ajutăm să pună capăt acestui război? Bineînțeles că Ucraina nu a început războiul. Ai putea la fel de bine să spui că America a atacat Japonia la Pearl Harbor. Bineînțeles că o țară supusă unei invazii violente nu ar trebui să organizeze alegeri. Nu au existat alegeri generale în Regatul Unit între 1935 și 1945. Desigur, ratingurile lui Zelenski nu sunt de 4 procente. Ele sunt, de fapt, aproximativ la fel ca cele ale lui Trump”, a afirmat Johnson.

When are we Europeans going to stop being scandalised about Donald Trump and start helping him to end this war?

Of course Ukraine didn’t start the war. You might as well say that America attacked Japan at Pearl Harbor.

Of course a country undergoing a violent invasion should…

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 19, 2025