Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU

Marea Britanie și Portugalia urmează să recunoască oficial, duminică, statul Palestina, cu doar o zi înainte de începerea dezbaterilor de la Adunarea Generală a ONU, unde soluția a două state va fi în centrul discuțiilor, transmit agențiile internaționale de presă.

Decizia marchează o schimbare majoră de poziție pentru doi dintre aliații tradiționali ai Israelului, în contextul intensificării ofensivei israeliene în Gaza după atacul Hamas din octombrie 2023. Teritoriul palestinian asediat a fost devastat de bombardamente, confruntându-se cu pierderi masive de vieți omenești, distrugeri extinse și o criză alimentară gravă care a dus la declararea foametei în anumite zone.

Potrivit presei britanice, premierul Keir Starmer va anunța schimbarea de politică duminică, în pofida opoziției vehemente a Israelului, relatează DW. Liderul laburist afirmase încă din iulie că Marea Britanie va recunoaște Palestina dacă Israelul nu face pași concreți către o încetare a focului cu Hamas până la întrunirea ONU. „Această mișcare va contribui la un proces de pace real, într-un moment de maximă importanță pentru soluția celor două state”, declara Starmer la acea vreme.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat atunci pe liderul britanic că „răsplătește terorismul monstruos și face jocul ideologiei jihadiste”.

Și Portugalia își va anunța duminică recunoașterea oficială a statului Palestina, a confirmat Ministerul de Externe de la Lisabona. Guvernul portughez își exprimase deja în iulie intenția de a face acest pas, invocând „evoluția extrem de îngrijorătoare a conflictului, criza umanitară și amenințările repetate ale Israelului de a anexa teritorii palestiniene”, relatează BBC.

În ultimele luni, Israelul a intensificat bombardamentele asupra Gazei, în timp ce armata israeliană a avertizat că va folosi „o forță fără precedent” pentru a captura orașul Gaza.

Franța și Canada se numără, de asemenea, printre națiunile occidentale care ar urma să recunoască statul Palestina la reuniunea ONU din această săptămână, iar aproximativ zece state ar putea face anunțuri similare.

Israelul a condamnat ferm aceste inițiative și a amenințat cu anexarea Cisiordaniei în replică. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri pentru AFP că „lumea nu ar trebui să se lase intimidată de riscul de represalii din partea Israelului”.

Războiul a izbucnit după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a ucis 1.219 persoane în Israel, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale. Ofensiva de represalii a Israelului a provocat moartea a cel puțin 65.208 persoane în Gaza, majoritatea civili, conform datelor ministerului sănătății din enclavă, considerate fiabile de ONU.