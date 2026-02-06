MAREA BRITANIE
Marea Britanie și SUA au semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice: Subliniază angajamentul nostru de a construi lanțuri de aprovizionare globale reziliente și diversificate
Marea Britanie a semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice cu administrația Trump, în încercarea de a diversifica lanțurile de aprovizionare în defavoarea Chinei, informează Politico Europe.
Subsecretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării Seema Malhotra a semnat parteneriatul la Washington cu subsecretarul de stat american Jacob Helberg miercuri seara.
„Pe măsură ce cererea de minerale critice continuă să crească în întreaga lume, acest memorandum de înțelegere cu Statele Unite subliniază angajamentul nostru de a colabora ca aliați apropiați pentru a construi lanțuri de aprovizionare globale reziliente și diversificate”, a declarat Malhotra într-un comunicat.
În conformitate cu termenii înțelegerii, cele două țări au convenit să utilizeze instrumente de politică economică și investiții coordonate pentru a asigura aprovizionarea cu minerale esențiale și pentru a combate importurile subvenționate care riscă să submineze producția internă.
Acestea vor identifica în comun proiectele prioritare, vor mobiliza finanțare pentru dezvoltare și vor schimba informații despre investițiile care ar putea amenința capacitățile interne ale oricăreia dintre cele două țări.
Parteneriatul semnalează o poziție mai dură față de denaturarea pieței, ambele părți angajându-se să-și protejeze industriile de „politicile neconforme cu piața și practicile comerciale neloiale” — inclusiv prin colaborarea cu aliații în cadrul unei abordări globale a provocărilor legate de stabilirea prețurilor.
Acordul prevede, de asemenea, că ambele părți vor utiliza instrumentele legislative și diplomatice existente pentru a revizui, descuraja și, eventual, bloca vânzările de minerale critice și de pământuri rare din motive de securitate națională.
Miniștrii SUA și Regatului Unit sunt așteptați să se reunească în următoarele șase luni pentru a avansa parteneriatul.
Administrația Trump, care a anunțat acorduri similare cu Mexic, Uniunea Europeană și Japonia, dorește în cele din urmă să înființeze un bloc comercial pentru minerale critice, propus miercuri de vicepreședintele JD Vance către 54 de țări.
Citiți și: "Pax Silica": SUA, UE și Japonia au lansat un parteneriat pentru securizarea aprovizionării cu minerale critice. România se declară "aliat strategic pentru asigurarea viitorului mineralelor critice"
Pax Silica: Donald Trump este "ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie"
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
Joi, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Londra, secretarul britanic pentru comerț, Peter Kyle, a declarat că blocul comercial cu Washingtonul „are sens”.
„În ceea ce privește mineralele critice, alianțele au sens, în măsura în care țin cont de particularitățile specifice ale piețelor interne”, a afirmat Kyle.
„În toate alianțele, fiecare dintre noi are nevoi diferite și produce minerale diferite, așa că trebuie să ne asigurăm că există o cooperare deplină, dar ar trebui să abordăm problema din perspectiva <<cum putem face ca acest lucru să funcționeze?>>, mai degrabă decât <<cum putem evita acest lucru?>>, a adăugat el.
UE este deschisă să discute cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă, fiind gata să „lase în urmă fantomele trecutului”, dar semnalează că libertățile pieței unice nu sunt negociabile
Comisia Europeană ar fi „deschisă” la discuții privind strângerea legăturilor comerciale cu Regatul Unit, inclusiv o uniune vamală, a declarat un înalt oficial al UE, informează The Guardian.
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat pentru BBC că blocul european este „gata să se implice cu o atitudine receptivă” atunci când a fost întrebat despre o uniune vamală.
Declarațiile vin pe fondul presiunilor crescânde din cadrul Partidului Laburist pentru aderarea la o uniune vamală cu UE, în contextul în care guvernul încearcă să stimuleze creșterea economică într-o perioadă de turbulențe geopolitice.
Keir Starmer caută legături economice mai profunde cu piața unică a UE, afirmând că uniunea vamală „nu ne mai servește foarte bine scopului nostru”.
O uniune vamală cu UE ar pune sub semnul întrebării acordurile comerciale ale Regatului Unit cu țări precum India, Australia și Japonia, care contribuie puțin la creșterea economică, dar sunt simboluri puternice ale Brexitului. În teorie, în cadrul unei uniuni vamale, Regatul Unit ar fi sub umbrela celor peste 40 de acorduri comerciale ale UE cu aproximativ 70 de țări și regiuni.
Starmer a declarat reporterilor în ultimele zile că există „alte domenii ale pieței unice în care ar trebui să vedem dacă nu putem face mai multe progrese”.
După discuțiile purtate luni la Londra cu mai mulți miniștri, printre care Rachel Reeves, Dombrovskis a sugerat că Regatul Unit nu va putea alege anumite domenii ale pieței unice pentru o aliniere mai strânsă.
El a afirmat că apartenența la piața unică este soluția cea mai „avantajoasă pentru ambele părți”, dar că aceasta presupune respectarea „celor patru libertăți”, inclusiv libertatea de circulație.
De la referendumul privind Brexit-ul din iunie 2016, UE a susținut că cele patru libertăți ale pieței unice – bunuri, servicii, capital și circulație – nu pot fi separate.
La aproape un deceniu distanță, membrii UE consideră în continuare că ar fi dificil să ofere Regatului Unit aranjamente speciale, în condițiile în care statele membre sunt obligate să adere la toate politicile.
În mod public, însă, tonul este mai prietenos. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat marți că Europa și Regatul Unit „au nevoie de o nouă modalitate de colaborare” în domeniul comerțului, vamal, cercetării, mobilității, securității și apărării.
Într-un discurs amplu adresat Senatului spaniol cu privire la provocările geopolitice cu care se confruntă Europa, ea a afirmat: „Este timpul să lăsăm în urmă fantomele trecutului, să resetăm parteneriatul nostru și să găsim împreună soluții”.
Răspunzând la comentariile lui Starmer, purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, a declarat luni că piața unică a UE este „cu adevărat una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este cu adevărat bijuteria coroanei”.
Ea a adăugat: „Apreciem foarte mult faptul că aceste avantaje ale pieței unice sunt recunoscute de prim-ministrul Starmer”. Un summit UE-Marea Britanie – care nu are încă o dată fixă – „ar fi ocazia de a discuta cu Marea Britanie ce anume intenționează”, a spus ea.
Sunt în curs discuții între UE și Marea Britanie cu privire la un acord veterinar, un program de schimb pentru tineri, aderarea la piața de energie electrică a UE și conectarea sistemelor de comercializare a emisiilor.
După o pauză însemnată provocată de Brexit, Marea Britanie va reveni în programul emblematic al UE Erasmus+ începând cu anul 2027
Discuția are loc în contextul în care UE se concentrează asupra modalităților de revitalizare a pieței unice, în urma unui raport dur al fostului prim-ministru italian Mario Draghi din 2024 privind amenințarea încetinirii creșterii economice a Europei.
Luni, Draghi a declarat că „Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată în același timp”, solicitând simultan trecerea de la confederație la federație.
Clamând o ordine globală "defunctă", Mario Draghi revine cu doctrina "federalismului pragmatic": Puterea înseamnă o Europă federală autentică
"Punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile", avertizează Mario Draghi: O Europă unită în domeniul comerțului, dar fragmentată în apărare, riscă să-și vadă puterea folosită împotriva sa
Liderii UE se vor reuni săptămâna viitoare în Belgia pentru un summit special în care vor discuta despre modalitățile de consolidare a pieței unice a UE, pe care președintele Consiliului European, António Costa, a descris-o ca fiind „un imperativ strategic”.
UE semnalează disponibilitatea de a discuta cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”: Piața unică este una dintre comorile noastre
Uniunea Europeană a semnalat disponibilitatea de a discuta cu Regatul Unit despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”.
„Piața noastră unică este într-adevăr una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este într-adevăr bijuteria coroanei, nu-i așa? Apreciem foarte mult faptul că aceste avantaje ale pieței unice sunt recunoscute de prim-ministrul Starmer. În curând vom avea un summit cu Regatul Unit. Înțeleg că nu s-a stabilit încă o dată definitivă, dar acesta va fi momentul potrivit pentru a discuta cu Regatul Unit ce anume are în vedere și cum intenționează să procedeze. Deocamdată, asta este tot ce putem spune”, a menționat purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, potrivit The Guardian.
Keir Starmer a declarat că legăturile mai strânse cu piața unică a UE sunt preferabile unei uniuni vamale, dând astfel cel mai clar semnal de până acum că guvernul dorește să aprofundeze legăturile cu Bruxelles.
Prim-ministrul a afirmat că Regatul Unit ar trebui să ia în considerare „o aliniere și mai strânsă” la piața unică. „Dacă este în interesul nostru național… atunci ar trebui să luăm în considerare acest lucru, ar trebui să mergem până acolo”, a declarat el pentru Laura Kuenssberg, la BBC, informează The Guardian.
Ca răspuns la unii colegi din cabinet care au sugerat că Marea Britanie ar trebui să încerce să formeze o uniune vamală cu UE, Starmer a spus că nu crede că aceasta este soluția. „Este mai bine să ne orientăm către piața unică decât către uniunea vamală pentru o aliniere mai strânsă”, a spus el.
Comentariile lui Starmer, care sugerează că Marea Britanie ar putea explora și alte sectoare pentru o aliniere dinamică, dincolo de acordul privind alimentele și băuturile convenit în luna mai, au stârnit reacții furioase din partea Partidului Reformist Britanic și a conservatorilor.
Prim-ministrul a afirmat că multe lucruri s-au schimbat în ultimii ani, inclusiv semnarea de noi acorduri comerciale sub guvernarea Partidului Laburist. „Am susținut timp de mulți ani o uniune vamală cu UE, dar multe lucruri s-au schimbat de atunci”, a declarat el.
Guvernul a înregistrat progrese lente în ceea ce privește acordul anunțat recent cu Bruxelles și s-a retras din planurile de aderare la un fond de apărare al UE în valoare de miliarde de euro. Negocierile privind noul acord privind produsele alimentare și băuturile (SPS) anunțat în mai, precum și un program de mobilitate pentru tineri, continuă, dar există mai multe puncte importante de dispută.
Marea Britanie trebuie să „facă mai mult" împreună cu UE în materie de apărare, afirmă Keir Starmer: Trebuie să examinăm instrumente precum SAFE
Orice aliniere suplimentară cu UE va fi probabil însoțită de o nouă cerere din partea Bruxelles-ului de relaxare a restricțiilor în materie de migrație. Starmer a declarat că nu vor fi restabilite drepturile de liberă circulație în cadrul viitoarelor negocieri, dar a apărat acordul privind un program de mobilitate pentru tineri.
Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, afirmă Keir Starmer: Trebuie să examinăm instrumente precum SAFE
Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu Uniunea Europeană în materie de apărare, în special prin inițiativa SAFE, la care Londra nu a aderat deocamdată, a indicat premierul Keir Starmer, transmit duminică AFP și Reuters, potrivit Agerpres.
Londra și Bruxellesul nu au reușit la finele lui 2025 să se pună de acord asupra participării britanice la programul SAFE al UE, dotat cu 150 miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru proiecte de înzestrare militară.
Negocierile s-au blocat în ce privește participarea financiară cerută Regatului Unit, de până la 6, miliarde de euro, considerată prea mare de către guvernul britanic.
Comisia Europeană examinează acum lansarea unei a doua ediții a schemei de împrumuturi SAFE.
Întrebat dacă Marea Britanie va încerca să se alăture celei de-a doua ediții, Starmer a spus că Europa trebuie să facă mai mult pentru a se reînarma.
„Consider că în materie de cheltuieli, de capacități și de cooperare, trebuie să facem mai mult împreună”, iar „aceasta ar trebui să ne aducă să examinăm dispozitive precum SAFE și altele, pentru a vedea dacă nu există un mod de a lucra mai strâns împreună”, le-a declarat Starmer jurnaliștilor la revenirea din China săptămâna trecută. Declarațiile au fost făcute publice duminică.
După accederea sa la guvernare în iulie 2024, liderul laburist încearcă o apropiere de UE. La primul summit bilateral din primăvara lui 2025, cele două părți au încheiat un „nou parteneriat strategic”, ce prevede în special o colaborare mai strânsă în materie de apărare și securitate, precum și o relaxare a constrângerilor în comerțul cu produse alimentare.
Adoptat de Consiliul Uniunii Europene la 27 mai 2025, SAFE (Security Action for Europe) este noul instrument financiar al UE conceput pentru a oferi sprijin financiar statelor membre în vederea accelerării pregătirii în domeniul apărării, permițând investiții urgente și majore în sprijinul industriei europene de apărare, cu accent pe eliminarea lacunelor critice în materie de capacități.
Deși numai statele membre pot obține împrumuturi SAFE, următoarele țări pot participa la achiziții comune:
- țările în curs de aderare, țările candidate și țările potențial candidate la aderarea la UE;
- țările care au semnat parteneriate de securitate și apărare cu UE, precum Albania, Canada, Japonia, Moldova, Macedonia de Nord, Norvegia, Coreea de Sud și Regatul Unit
Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, va fi luni la Londra, unde va discuta cu mai mulți miniștri britanici, înaintea unui summit bilateral prevăzut mai târziu în acest an.
Keir Starmer a respins orice posibilitate de revenire a Marii Britanii în uniunea vamală, care ar pune în dificultate acordurile comerciale încheiate de Londra cu mai multe țări, în special SUA și India, însă rămâne deschis unei mai mari alinieri la regulile pieței unice.
Premierul britanic a indicat, de asemenea, că negocierile continuă cu privire la un program de mobilitate pentru tineri, care ar cuprinde un „plafon” al numărului de vize acordate și al duratei de ședere autorizate.
Londra și Bruxellesul au convenit deja ca, începând din 2027, Regatul Unit să revină în programul european de schimburi universitare Erasmus+, oferind din nou studenților britanici posibilitatea de a participa la mobilități academice după o pauză de șase ani cauzată de Brexit.
