Marea Britanie și SUA au semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice: Subliniază angajamentul nostru de a construi lanțuri de aprovizionare globale reziliente și diversificate

Marea Britanie a semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice cu administrația Trump, în încercarea de a diversifica lanțurile de aprovizionare în defavoarea Chinei, informează Politico Europe.

Subsecretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării Seema Malhotra a semnat parteneriatul la Washington cu subsecretarul de stat american Jacob Helberg miercuri seara.

„Pe măsură ce cererea de minerale critice continuă să crească în întreaga lume, acest memorandum de înțelegere cu Statele Unite subliniază angajamentul nostru de a colabora ca aliați apropiați pentru a construi lanțuri de aprovizionare globale reziliente și diversificate”, a declarat Malhotra într-un comunicat.

În conformitate cu termenii înțelegerii, cele două țări au convenit să utilizeze instrumente de politică economică și investiții coordonate pentru a asigura aprovizionarea cu minerale esențiale și pentru a combate importurile subvenționate care riscă să submineze producția internă.

Acestea vor identifica în comun proiectele prioritare, vor mobiliza finanțare pentru dezvoltare și vor schimba informații despre investițiile care ar putea amenința capacitățile interne ale oricăreia dintre cele două țări.

Parteneriatul semnalează o poziție mai dură față de denaturarea pieței, ambele părți angajându-se să-și protejeze industriile de „politicile neconforme cu piața și practicile comerciale neloiale” — inclusiv prin colaborarea cu aliații în cadrul unei abordări globale a provocărilor legate de stabilirea prețurilor.

Acordul prevede, de asemenea, că ambele părți vor utiliza instrumentele legislative și diplomatice existente pentru a revizui, descuraja și, eventual, bloca vânzările de minerale critice și de pământuri rare din motive de securitate națională.

Miniștrii SUA și Regatului Unit sunt așteptați să se reunească în următoarele șase luni pentru a avansa parteneriatul.

Administrația Trump, care a anunțat acorduri similare cu Mexic, Uniunea Europeană și Japonia, dorește în cele din urmă să înființeze un bloc comercial pentru minerale critice, propus miercuri de vicepreședintele JD Vance către 54 de țări.

Joi, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Londra, secretarul britanic pentru comerț, Peter Kyle, a declarat că blocul comercial cu Washingtonul „are sens”.

„În ceea ce privește mineralele critice, alianțele au sens, în măsura în care țin cont de particularitățile specifice ale piețelor interne”, a afirmat Kyle.

„În toate alianțele, fiecare dintre noi are nevoi diferite și produce minerale diferite, așa că trebuie să ne asigurăm că există o cooperare deplină, dar ar trebui să abordăm problema din perspectiva <<cum putem face ca acest lucru să funcționeze?>>, mai degrabă decât <<cum putem evita acest lucru?>>, a adăugat el.