Marea Britanie, tot mai aproape de amânarea ieșirii din UE: Președintele Camerei Comunelor a respins un nou vot asupra acordului pentru Brexit al lui Boris Johnson

Noul împărat al Japoniei Naruhito şi împărăteasa Masako vor urca pe Tronul Crizantemei oficial marţi, în cadrul unei ceremonii care se va desfășura la Palatul Imperial din Tokyo și la care vor participa peste 2.500 de personalități japoneze și reprezentanți ai statelor străine, între care regii Belgiei, Spaniei și Olandei, dar și președintele României, Klaus Iohannis.

Japonia, cea mai veche monarhie ereditară din lume ce datează din anul 600 î.Hr., are un nou monarh după ce, la 1 mai 2019, prințul Naruhito a devenit cel de-al 126-lea împărat al Japoniei, în urma abdicării tatălui său, acum împăratul emerit Akihito.

Ceremonia de întronare de marţi va reprezenta şi transferul oficial către perioada domniei împăratului Naruhito, intitulată Era Reiwa (“de aleasă armonie”), care succede Erei Heisei (1989 – 2019), asociată perioadei de domnie a împăratului emerit Akihito.

La șase luni după ce japonezii au asistat la prima abdicare a unui împărat nipon în ultimii 200 de ani, ei vor fi martori la proclamarea urcării pe tron a noului lor împărat, în vârstă de numai 59 de ani. Reuters relatează că împăratul Naruhito și împărăteasa Masako sunt primul cuplu imperial al Japoniei cu studii universitare, vorbitori de limbi străine şi cu o experienţă îndelungată a vieţii în străinătate.

Proclamarea se va desfăşura marţi, începând cu ora locală 13:00 (ora 07:00 în România), în Sala Pinilor (Matsu no ma), cea mai elegantă din Palatul Imperial din Tokyo, în prezenţa unui grup restrâns de doar 30 de persoane, ceilalţi invitaţi rămânând în sălile anexe, informează Agerpres, citând AFP.

