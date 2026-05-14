Marea Britanie trebuie să renunțe la „liniile roșii” pentru o adevărată resetare a relațiilor cu UE, transmite Bruxelles-ul: Lumea s-a schimbat de când au fost trasate 

Planurile prim-ministrului britanic Keir Starmer privind o resetare majoră a relațiilor cu UE riscă să eșueze dacă nu va îndulci „liniile roșii” pe care și le-a stabilit în negocieri.

Liderul Partidului Laburist britanic, aflat sub presiune, a promis să plaseze țara sa „în centrul Europei”, ca parte a eforturilor de a-și consolida sprijinul și de a ignora apelurile de a-și da demisia, în urma rezultatelor dezastruoase la alegerile locale.

Însă refuzul Londrei de a negocia o redeschidere mai amplă în ceea ce privește comerțul și integrarea economică va pune în pericol aceste eforturi, au declarat politicieni și oficiali ai UE pentru Politico Europe.

Europarlamentarul francez de centru Sandro Gozi, care prezidează delegația Regatului Unit în cadrul Parlamentului European, a declarat că Marea Britanie ar trebui să facă un pas mai departe prin aderarea la piața unică și să contribuie la înființarea Consiliului European de Securitate propus, pentru a „garanta pacea și prosperitatea pe întreg continentul nostru”.

Organismul de apărare propus ar include Regatul Unit alături de unele state membre ale UE și este promovat ca o modalitate prin care Europa să-și reducă dependența de SUA și NATO.

Gozi l-a criticat, de asemenea, pe Starmer pentru că a exclus aderarea Regatului Unit la o piață comună sau la o uniune vamală a UE. „Lumea s-a schimbat de când au fost trasate acele linii roșii”, a spus el.

Când Starmer a fost întrebat la începutul acestei săptămâni dacă ar reconsidera acele constrângeri, prim-ministrul a lăsat ușa deschisă pentru o atenuare a poziției sale — dar doar subtil și prin omisiune.

Citiți și: Marea Britanie va introduce o nouă legislație menită să consolideze legăturile cu Uniunea Europeană

„Ceea ce îmi doresc este să facem un mare pas înainte cu ocazia summitului UE-Marea Britanie din acest an și să ne apropiem mai mult, atât în domeniul comerțului, al economiei, cât și al apărării și securității, iar acest lucru va constitui apoi o platformă pe care să putem construi pe măsură ce mergem mai departe”, a declarat el reporterilor.

„În timp ce facem acest lucru, cred cu tărie că trebuie să lăsăm în urmă disputele din trecut, să nu redeschidem vechile nemulțumiri, ci să privim împreună spre viitor, gândindu-ne cum putem face această țară mai puternică, cum putem face această țară mai echitabilă — și aceasta este abordarea pe care o voi adopta”, a spus el.

O țintă în continuă schimbare

Cea mai recentă rundă de negocieri, care vine la aproape un deceniu după ce Regatul Unit a votat în favoarea ieșirii din UE, se concentrează pe un summit de referință între cele două părți, programat să aibă loc în această vară. Deși luna iulie este considerată cea mai probabilă, doi oficiali și-au exprimat frustrarea față de faptul că data nu este încă confirmată, iar planurile au eșuat de mai multe ori.

Comisia Europeană a indicat că este deschisă să înregistreze progrese în privința unei serii de aspecte tehnice. „Avem un interes comun într-o cooperare mai strânsă care să aducă beneficii securității noastre, economiilor noastre și cetățenilor noștri”, a declarat un purtător de cuvânt.

„În perspectiva următorului summit, lucrăm pentru a finaliza dosarele-cheie ale Înțelegerii comune de anul trecut: un acord SPS (standarde agricole), corelarea (Sistemului de comercializare a emisiilor) și un Program de experiență pentru tineri, precum și pentru a avansa lucrările privind comercializarea energiei electrice”, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că viitoarele acorduri cu Uniunea Europeană „vor elimina barierele comerciale inutile, ceea ce va stimula prosperitatea economică de ambele părți ale Canalului Mânecii și va reduce presiunea asupra costurilor pentru familiile din Regatul Unit”.

Alții subliniază însă că aceste evoluții au avut loc înainte de anunțul lui Starmer privind o nouă inițiativă și că o apropiere mai semnificativă este puțin probabilă fără o schimbare fundamentală a relației post-Brexit.

„Cât de revoluționar poate fi acest demers fără a se reveni asupra liniilor roșii ale UE? Guvernul laburist nu face acest lucru și, dacă va exagera mesajul privind schimbarea revoluționară cu UE, atunci toată lumea va fi dezamăgită și va spune că <<Bruxelles-ul ne pedepsește>>”, a întrebat un înalt funcționar al UE.

O nouă dinamică

În ciuda scepticismului, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat pentru Politico că tendința actuală este cu adevărat în favoarea unor legături mai strânse.

„Există în mod evident o nouă dinamică în relațiile dintre UE și Regatul Unit, care nu poate fi ignorată. Se simte în climatul politic, se aude în discuțiile din întreaga Europă și din Regatul Unit și se reflectă tot mai mult și în opinia publică”, a afirmat Metsola.

„Viitorul summit cu Regatul Unit oferă o oportunitate reală de a trece de la gestionarea post-Brexit la un parteneriat strategic autentic — începând cu domeniile în care cetățenii și întreprinderile pot simți cel mai mult diferența: comerțul, energia, securitatea, mobilitatea și investițiile”, a spus ea.

Cei care au lucrat în „bula de la Bruxelles” spun însă că va fi dificil să-i convingă pe liderii UE să cadă de acord asupra unor relații mai profunde.