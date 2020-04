Marea Britanie: Un veteran în vârstă de 99 de ani a strâns 12 milioane de lire sterline pentru personalul medical după ce a parcus de 100 ori lungimea grădinii sale

Un veteran de război din Marea Britanie în vârstă de 99 de ani, care şi-a propus să parcurgă de 100 de ori lungimea grădinii sale pentru a colecta bani în beneficiul angajaţilor Serviciului Naţional de Sănătate (NHS), a fost descris drept o “inspiraţie” după ce reuşit să strângă 12 milioane de lire sterline, informează joi Press Association.

Căpitanul Tom Moore, care trăieşte împreună cu familia în Bedfordshire, va parcurge joi ultimele ture de câte 25 de metri, el stabilindu-și această ambiție de 100 de ture întrucât la 30 aprilie va împlini vârsta de 100 de ani.

Tentativa sa, care a debutat săptămâna trecută, cu ţinta de a colecta modesta sumă de 1.000 de lire până la aniversarea centenarului, la sfârşitul acestei luni, a fost salutată, miercuri seară, de ministrul britanic al Sănătăţii, Matt Hancock, în timpul unei conferinţe de presă la Downing Street, informează Agerpres.

În deschiderea conferinţei, Hancock a declarat: “Vreau să aduc un omagiu special astăzi căpitanului Tom Moore. Căpitan Tom, eşti o inspiraţie pentru noi toţi şi îţi mulţumim”.

Când a ajuns la suma de 10 milioane de lire, veteranul de război a transmis pe Twitter: “10 milioane de lire! Virtutis Fortuna Comes”, cu referire la un motto folosit în armata britanică, inspirat de dictonul latin “Norocul îl favorizează pe cel curajos”.

10 MILLION POUND!

Virtutis Fortuna Comes

I want to thank all the people behind the scenes including @JustGiving, @BBCBreakfast and @GMB for being behind us from the start, and all the wonderful people donating! #TomorrowWillBeAGoodDay

🙌🏼

— Captain Tom Moore (@captaintommoore) April 15, 2020