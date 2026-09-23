Marea Britanie va înființa o nouă escadrilă spațială însărcinată cu apărarea sateliților țării: Trebuie să ținem pasul în noua cursă spațială

Marea Britanie a anunțat miercuri că va înființa o nouă escadrilă spațială însărcinată cu apărarea sateliților țării, aceasta fiind cea mai recentă măsură luată pe fondul cursei mai multor țări după capabilități spațiale militare, informează Euronews.

Noua escadrilă a Forțelor Aeriene Regale (RAF) va proteja sateliții critici utilizați în comunicații și pentru avertizarea asupra atacurilor cu rachete iminente, a declarat Ministerul britanic al Apărării într-un comunicat.

Acesta a descris unitatea, care va fi cunoscută sub numele de Escadrila nr. III pentru Efecte Spațiale, ca fiind prima din țară dedicată „perturbării, slăbirii și împiedicării activității inamice care vizează interesele britanice în spațiu”.

Anunțată astăzi de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, mareșalul aerului Sir Harv Smith, în cadrul primei ediții a Conferinței britanice privind puterea spațială, Escadrila nr. III pentru Efecte Spațiale va reuni personal specializat din toate forțele armate pentru a contracara activitățile ostile din orbită și pentru a apăra sateliții de care Marea Britanie depinde zilnic.

„Marea Britanie trebuie să țină pasul în noua cursă spațială. Controlul mărilor a fost elementul esențial al strategiei de descurajare din secolul al XIX-lea. De aceea, Marea Britanie a construit cea mai puternică forță navală din istorie. În secolul al XX-lea, controlul cerului a devenit esențial, așa că am construit o forță aeriană de talie mondială pentru a ne proteja. În acest secol, totul va depinde de controlul spațiului. Dependența noastră de spațiu este tocmai motivul pentru care acesta este din ce în ce mai amenințat de adversarii noștri. Această amenințare crește ca amploare, viteză și sofisticare. Iar provocările din spațiu reflectă din ce în ce mai mult geopolitica de pe Pământ. Sarcina mea este să mă asigur că puterea noastră de descurajare în spațiu este la fel de puternică ca cea de pe Pământ și să modernizez forțele noastre armate, astfel încât acestea să fie pregătite să descurajeze și, dacă este necesar, să învingă orice adversar, în orice domeniu”, ar urma să spună Wes Streeting, ministrul britanic al Apărării.

Ministerul britanic al Apărării a menționat că Marea Britanie a înființat în 2023 două escadrile care „supraveghează și avertizează” cu privire la amenințările spațiale, în timp ce noua unitate va „acționa împotriva acestor amenințări, folosind tehnologie avansată, inclusiv războiul electronic”.