Marea Britanie va introduce o nouă legislație menită să consolideze legăturile cu Uniunea Europeană 

Regatul Unit va consfinți dorința sa de a-și consolida relațiile cu Uniunea Europeană printr-o legislație, în contextul în care premierul laburist Keir Starmer acordă prioritate refacerii legăturilor economice cu blocul european, pe fondul înmulțirii vocilor care îi solicită demisia după eșecul partidului său în alegerile locale, anunță Reuters, citat de Agerpres.

În tradiționalul discurs despre starea națiunii redactat de guvern și care cuprinde obiectivele legislative și politice, regele Charles al III-lea a anunțat o legislație ce vizează consolidarea legăturilor cu Uniunea Europeană.

Conform Executivului de la Londra, Legea privind Parteneriatul Europea va fi utilizată pentru a implementa acordurile cu UE „în prezent și în viitor”.

Keir Starmer se află sub presiune politică exercitată de parlamentari care îi solicită demisia după eșecul înregistrat în cadrul unor alegeri locale din Anglia, Scoția și Țara Galilor.

Acesta a respins repetitiv cererile de a părăsi Downing Street și a evidențiat că reclădirea relațiilor cu Uniunea Europeană reprezintă obiectivul principal la planului de țară.

Guvernul său a recunoscut că Marea Britanie trebuie să se alinieze la unele reglementări europene din anumite industrii pentru a stimula creșterea economică națională, dar a reiterat linia roșie potrivit căreia Regatul Unit nu va reveni în piața unică europeană și în uniunea vamală și nici nu va restabili libera circulație în relație cu țările UE.

În urmă cu un an, Marea Britanie și Uniunea Europeană au ajuns la un acord-cadru privind încheierea de noi înțelegeri în domeniul alimentelor și băuturilor, al comerțului cu emisii și al energiei electrice, ale căror detalii care se află încă în proces de negociere.

Keir Starmer a adăugat că parlamentul britanic va avea un cuvânt de spus înainte ca legislația UE să fie aplicată în Regatul Unit și că orice noi tratate care ar putea fi aplicate în temeiul proiectului de lege vor fi, de asemenea, supuse aprobării parlamentare.

Starmer a declarat într-o introducere scrisă la Discursul Regelui că eliminarea barierelor din calea creșterii economice înseamnă „stabilirea unei noi direcții pentru Marea Britanie la următorul summit al UE, plasând Marea Britanie în centrul Europei”.