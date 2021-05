”Marea iluzie-Jurnalul secret al Brexitului”. Michel Barnier își va publica la 6 mai memoriile din perioada ”negocierilor istorice și delicate” cu Regatul Unit

Fostul negociator-șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, își va publica la 6 mai memoriile ”negocierilor istorice, complexe și delicate pe care am avut onoarea să le conduc în numele Uniunii Europene pentru mai bine de patru ani”.

”În urmă cu câteva zile, am fost la Touquet, la invitația primarului, prietenul meu Daniel Fasquel. Daniel a organizat o dezbatere despre Brexit care reprezintă, de altfel, și tema cărții mele pe care o voi publica în câteva zile, la 6 mai, la editura Gallimard: Marea Iluzie. Jurnalul secret al Brexitului (2016-2020). Într-un moment în care starea țării noastre necesită mobilizarea tuturor, am vrut să spun povestea acestor negocieri, delicate, complexe și istorice pe care am avut onoarea să le conduc în numele întregii Uniunii pentru mai bine de patru ani. Dacă am reușit să obținem unitatea celor 27 de state membre și a eurodeputaților și să ajungem la un acord care să protejeze interesele noastre, rămâne să ne întrebăm care sunt motivele acestui divorț și să tragem învățămintele utile pentru țara noastră”, a precizat Barnier într-un mesaj publicat pe Facebook, anunțându-și în același timp reîntoarcerea pe această platformă de socializare.

O variantă în limba engleză va apărea în luna octombrie a acestui an, la editura Polity Books.

For English speakers, happy to announce that my diary will be published in English at the beginning of October by @politybooks

— Michel Barnier (@MichelBarnier) May 4, 2021