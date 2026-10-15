Marea Neagră devine din ce în ce mai mult un teatru de război, semnalează ministrul german de Externe: Suntem cu toții în aceeași barcă

SECURITATENATO
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Velislava Petrova/ X

Marea Neagră devine din ce în ce mai mult un teatru de război, a atras miercuri atenția ministrul german de Externe, Johann Wadephul, în urma unor atacuri asupra unor nave comerciale în largul coastelor bulgare, anunță DPA, citat de Agerpres.

„Nu trebuie să permitem pur și simplu ca această escaladare, această agresiune din partea Rusiei, să aibă loc”, a afirmat Wadephul în cadrul unei discuții cu omologul său bulgar, Velislava Petrova-Chamova.

„Suntem literalmente cu toții în aceeași barcă. Cu toții suntem în vizor”, a adăugat Wadephul.

La rândul său, ministrul bulgar de Externe a subliniat că „securitatea Mării Negre este securitatea europeană”.

„Suntem recunoscători pentru solidaritatea manifestată de Germania în legătură cu recentele atacuri asupra navelor comerciale din zona noastră economică exclusivă. Bulgaria se angajează să colaboreze cu partenerii noștri în vederea obținerii unui armistițiu pentru navigația comercială în Marea Neagră. O Europă mai puternică și mai rezilientă este un obiectiv comun. Puterea economică și industrială a Germaniei o face un partener important în această misiune. Pentru a atinge acest obiectiv, avem nevoie de o mai bună diversificare a surselor de aprovizionare. În primăvara anului 2027, Bulgaria va găzdui Summitul regional privind conectivitatea, axat pe Coridorul Central și legăturile cu Golful Persic. Acesta reprezintă un pas esențial în consolidarea influenței noastre economice, a evidențiat Velislava Petrova-Chamova.

Marți, două nave au fost lovite în largul coastelor Bulgariei, una dintre ele în urma unui atac cu drone.

Radev a scris pe rețelele sociale că o navă de marfă aparținând Ucrainei a fost „lovită de trei drone aeriene”, iar la scurt timp după aceea o altă navă a fost lovită și s-a scufundat.

Miercuri seara, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit pentru a ajuta o navă sub pavilion Insulele Comore, aflată în apropiere de Sulina, care a raportat un incendiu la bord, infomează Agerpres.

Potrivit liderului Sindicatului Liber a Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, nava a fost ținta unor atacuri în rada Sulina.

Franța a condamnat cu „cea mai mare fermitate atacurile inacceptabile cu drone care au vizat nave comerciale în ultimele zile în Marea Neagră în largul coastelor Bulgariei și României”.

În context, președintele Nicușor Dan a avut o discuție telefonică cu omologul bulgar Iliana Iotova, în urma căreia a anunțat că cele două țări vor colabora pentru promovarea unor măsuri mai ferme de contracarare a dronelor la nivelul Uniunii Europene și al NATO, în vederea asigurării siguranței navigației comerciale în Marea Neagră.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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