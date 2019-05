”Marea vânătoare de posturi europene”: Cine sunt cei 17 politicieni proeminenți care ar putea prelua frâiele UE până în 2024 (Reuters)

Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, îl convoacă pe Matteo Salvini la o dezbatere înainte de alegerile europene și îl acuză în același timp pe liderul italian de extremă dreaptă de un complot cu Vladimir Putin, ce are ca scop „distrugerea Europei.”, relatează Politico.

Într-un mesaj video, postat pe contul său oficial de Twitter, fostul prim-ministru belgian i s-a adresat direct lui Matteo Salvini, ministrul italian de interne și lider al Partidului Ligii de extremă dreaptă. “Te provoc la o dezbatere unu-la-unu, deoarece oamenii au dreptul deplin să știe ce planuri diabolice pregătești”, a declarat el, cu trei zile înainte de începerea alegerilor pentru Parlamentul European.

Dear @matteosalvinimi,

You & your friends Strache, Le Pen, Orban & Farage are plotting with & paid by Putin to destroy 🇪🇺. I challenge you to a 1 vs 1 debate. People have the right to know what devil’s plan you have in mind. Let me know where, I’ll be there! #SalvinivsVerhofstadt pic.twitter.com/fmV3Z4WckT

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 20 mai 2019