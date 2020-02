Marian-Jean Marinescu critică grupul Verzilor din PE: Propunerea lor de a elimina finanțarea proiectelor de interconectare a rețelelor de gaze naturale este o soluție ”nerealistă”

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE), coordonator al grupului PPE în Comisia pentru Transport și turism din Parlamentul European, a fost nominalizat pentru premiile Eurodeputatului Anului 2020, la categoria “Transport și Turism”.

Marian-Jean Marinescu a făcut acest anunț miercuri, 12 februarie, într-un mesaj pe Facebook, pe care îl redăm mai jos:

„Tocmai ce am aflat că sunt nominalizat pentru premiile MEP Awards 2020, la categoria “Transport și Turism”. O onoare pe care am mai trăit-o de încă doua ori în cei peste 13 ani de activitate în Parlamentul European. În 2017 și în 2014 am fost ales eurodeputatul anului la categoria ”Cercetare și inovare”. Le mulțumesc celor care m-au propus și care au văzut plus- valoarea activității mele în TRAN, fie ca raportor al viitoarei politici de transport europene (CEF) sau al Cerului Unic European (SES), fie ca inițiator al unor proiecte pilot cum ar fi cel referitor la calitatea serviciilor în turism, fie ca negociator al regulamentului Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei (EASA), fie ca președinte al Intergrupului Cer și Spatiu”, a transmis eurodeputatul român.

Amintim, totodată, că Marian-Jean Marinescu a fost ales președinte al Intergrupului Cer și Spațiu din Parlamentul European. Alegerea lui Marian-Jean Marinescu în funcția de președinte al Intergrupului Cer și Spațiu vine și în contextul în care europarlamentarul român a fost raportor al Parlamentului European pentru Regulamentul de funcționare a Agenției Europene pentru Siguranță Aeriană, dar și în condițiile în care cel mai ambițios proiect politic la care Marian-Jean Marinescu lucrează de 12 ani în Parlamentul European este inițiativa privind Cerul Unic European. Inițiativa privind cerul unic european vizează creșterea eficienței gestionării traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană prin reducerea fragmentării spațiului aerian european.