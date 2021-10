Marian-Jean Marinescu anticipează că ”identificarea și menținerea unui echilibru între îndeplinirea obiectivelor de mediu și păstrarea competitivității economiei UE” va fi un proces ”foarte dificil”

Eurodeputatul Marian-Jean Mariescu cere Comisiei Europene ”să pună mai multă rațiune în religia Green Deal”, în contextul în care piața europeană de energie se confruntă cu un val de scumpiri, lucru care arată că aceasta ”nu poate fi liberalizată ca orice altă piață”.

”În condițiile în care nu putem asigura nici măcar jumătate din necesarul de consum din surse regenerabile sau verzi, Comisia Europeană trebuie să fie deschisă la folosirea gazului și a energiei atomice. Altfel, crize ca cea de acum se vor repeta. Numai din Marea Neagră se pot extrage anual 1 miliard de metri cubi de gaz. Până când vom avea la dispoziție alte surse de energie verzi, gazul trebuie exploatat”, a subliniat Marinescu în contribuția la dezbaterea organizată de Parlamentul European cu privire la creșterea prețurilor la energie în Uniunea Europeană.

Acesta a criticat comportamentul companiilor din energie, care ”au dorit să aibă profit acum, nu după ce va fi implementat pachetul de legi <<Pregătiți pentru 55>>”.

”Piața energetică trebuie reglementată. Energia nu este un produs de lux, încălzirea locuințelor nu este un moft. Este un drept fundamental. Este obligația fiecărui guvern european în parte și a UE să se asigure că orice cetățean își poate încălzi locuința la prețuri rezonabile. (…) Da, ar trebui să avem depozite europene comune de gaz, să achiziționăm la comun pentru a putea negocia prețuri mai bune”, a mai punctat eurodeputatul român.

De asemenea, acesta a reluat apelul său la adresa Comisiei Europene de a-i răspunde la întrebările pe care i le-a adresat și în scris, și anume: ” ce consecințe are tranziția verde asupra locurilor de muncă, ce consecințe are tranziția verde asupra dreptului la mobilitate individuală, ce consecințe are tranziția verde asupra competitivității companiilor europene, care va fi necesarul de energie in 2050, din ce surse îl vom acoperi și care vor fi costurile”.

Cotaţiile la gaze naturale au atins miercuri noi recorduri istorice pe piaţa de referinţă din Europa, ceea ce duce creşterile cumulate înregistrate în ultimele două zile la 60%, pe măsură ce impactul majorării costurilor la energie s-a răsfrânt asupra pieţelor de acţiuni şi obligaţiuni.

Comisarul european pentru energie, Kadri Simson, a dat asigurări că statele membre au în depozite suficiente gaze naturale pentru a face față iernii, însă recenta creștere a prețurilor arată că este nevoie de o tranziție rapidă la surse regenerabile și să fie reformată piața gazelor din Uniunea Europeană.

”Gradul de umplere a depozitelor subterane este de peste 73% în Europa. Acest nivel este mai mic decât media din ultimii zece ani, dar unul adecvat pentru a acoperi necesarul din sezonul de iarnă”, a precizat Kadri Simson într-o dezbatere organizată de Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, pe tema diminuării impactului creșterii prețurilor la energie.

În egală măsură, aceasta a anunțat că ”până la finalul anului” va propune ”o reformă a pieţei gazelor, şi în acest context voi revizui aspectele legate de stocare şi securitatea aprovizionării.”

România a propus, alături de Cehia, Franța, Grecia și Spania, o abordare pe cinci piloni pentru gestionarea scumpirilor energiei la nivelul Uniunii Europene.

Comisia Europeană urmează astfel să prezinte la 13 octombrie ”un set de instrumente” pentru ca statele membre să poată gestiona această situație fără a încălca normele europene, dând astfel curs solicitărilor venite din partea Spaniei.

De altfel, țara iberică se numără printre statele care au anunțat deja că vor plafona prețurile gazelor naturale, va reduce taxele și va redirecționa profiturile companiei energetice, ca parte a măsurilor menite să scadă prețurile la utilități.

Acesteia i s-a alăturat Italia, care și ea anunțat că analizează o posibilă revizuire a modului în care sunt calculate facturile la electricitate, în încercarea de controla prețurile ce se află în trend ascendent.

La rândul său, Guvernul grec a informat că va cheltui 150 de milioane de euro pentru a reduce facturile de consum până la finalul anului. Lista țărilor care iau în calcul măsuri sau au făcut deja pași în această direcție este completată de Franța, care a decis să înghețe prețul gazelor și să scadă taxele pe electricitate.

În ceea ce privește România, premierul Florin Cîțu a detaliat că Guvernul va lua în considerare plafonarea prețului la energie dacă la nivelul UE există ”o masă critică” de țări care să adopte această soluție.

Tema va fi dezbatută și în cadrul summitului Consiliului European, ce va avea loc la finalul acestei luni.

Cu acest prilej, președintele Klaus Iohsnnis va solicita o intervenție coordonată la nivelul UE pentru a gestiona criza creșterii accelerate a prețurilor la energie.