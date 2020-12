Marian-Jean Marinescu: Anul European al Căilor Ferate 2021 va urmări direcționarea unor sume din Fondul de recuperare și reziliență pentru investiții mai mari în rețeaua TEN-T și pentru creșterea eficienței coridoarelor de calea ferată

Noua colaborare între Oficiul European de Luptă Antifraudă și Parchetul European condus de Laura Codruța Kövesi va trebui să susțină mai bună activitate împotriva fraudei cu fonduri europene, a declarat joi, în plenul Parlamentului European, eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL. PPE).

Parlamentul European a aprobat joi regulamentul privind investigațiile efectuate de Oficiul European Antifraudă (OLAF), scopul noilor norme fiind acela de a asigura o cooperare fără probleme între OLAF și Parchetul European (EPPO), iar raportorul PE pentru acest dosar fiind europarlamentarul Marian-Jean Marinescu.

“Acest dosar este extrem de important și sunt bucuros că am reușit să-l ducem la capăt într-un timp foarte scurt în comparație cu precedenta negociere. A durat un an și jumătate față de șapte ani. Au lucrat foarte mulți colegi la acest dosar. Eu am preluat acest dosar de la colega mea Ingeborg Gräßle și îi mulțumesc pentru activitatea pe care a dus-o în acest dosar. Cred că am reușit să aducem textul la o variantă foarte bună. Am avut ca principal scop colaborarea între Parchetul European și OLAF, dar în același timp, pe baza propunerilor Parlamentului European, am reușit să introducem lucruri care vor facilita și vor îmbunătăți activitatea OLAF-ului. În primul rând, transparența în cadrul OLAF-ului și accesul la dosare, dar și accesul la conturile bancare în statele membre. Avem un controlor, o structură independentă în cadrul comisiei de supervizare, care va verifica dacă sunt aplicate corect garanțiile procedurale. În același timp, statele membre sunt obligate să raporteze despre ceea ce au făcut cu recomandările din cadrul rapoartelor OLAF, astfel încât să fie o colaborare cât mai bună între statele membre, cât și între instituții. Sper ca prin această colaborare OLAF – Parchetul European să avem o activitate mult mai bună în lupta împotriva fraudei cu fonduri europene. Raportul a fost aprobat cu mare majoritate și sper că se va întâmpla același lucru și în Parlament”, a spus Marinescu.

OLAF a fost înființat în 1999 pentru a efectua investigații administrative referitoare la protecția intereselor financiare ale UE. Atunci când întâmpină posibile infracțiuni, poate face o recomandare autorităților judiciare naționale. Începând cu 2021, în statele membre care participă la EPPO, OLAF va raporta astfel de infracțiuni suspectate către EPPO și va sprijini investigațiile EPPO la cererea EPPO. În alte state membre, OLAF își va continua investigațiile ca și până acum.

Regulamentul EPPO, instituție condusă de Laura Codruța Kövesi include deja dispoziții pentru reglementarea relației dintre EPPO și OLAF. Ele se bazează pe principiile cooperării strânse, schimbului de informații, complementarității și non-duplicării.

Noile norme adoptate specifică detalii suplimentare ale relației, în special în ceea ce privește desfășurarea investigațiilor administrative complementare la inițiativa OLAF. Astfel de investigații vor fi posibile sub rezerva anumitor condiții, cu excepția cazului în care EPPO se opune.

Modificările sporesc, de asemenea, eficiența investigațiilor OLAF și clarifică și simplifică unele dispoziții ale regulamentului OLAF, fără a modifica mandatul sau competențele OLAF.

Unele dintre principalele îmbunătățiri se referă la efectuarea verificărilor și inspecțiilor la fața locului și la admisibilitatea rapoartelor de caz ale OLAF ca probe în procedurile administrative sau judiciare. OLAF va primi, de asemenea, drepturi îmbunătățite de acces la informațiile despre conturile bancare în cooperare cu autoritățile naționale competente, care pot fi esențiale pentru descoperirea cazurilor de fraudă sau neregularitate atunci când sunt implicate fluxuri de bani complexe.