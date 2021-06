Marian-Jean Marinescu critică abordarea unor colegi din PE de a reduce ”tot ce înseamnă utilizare de combustibili fosili” fără a oferi soluții pentru competitivitate economică și locuri de muncă

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu semnalează că ”sunt foarte multe voci populiste” în Parlamentul Europeană care doresc ”să reducem tot ce înseamnă utilizare de combustibili fosili” pentru atingerea obiectivului de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, fără a avea însă o abordare realistă, ținând cont de competitivitatea economică și de locurile de muncă.

”Avem foarte multe discuții în Parlament referitoare la așa numitul <<Pachet pentru 55% reducere de emisii>>, care ar urma să ajungă în Parlament în următoarele săptămâni, și care include propuneri legislative referitoare la Pactul Ecologic. În calitatea mea de coordonator al politicilor de transport din grupul PPE am pregătit pozițiile grupului legate de acest pachet. Am reușit să trec prin grup pozițiile pe fiecare mod de transport, în speranța că atunci când vor veni propunerile, grupul să aibă deja o poziție. Va fi foarte dificil pentru că nu avem majoritate în Parlament și sunt foarte multe voci populiste care nu au decât o țintă: să reducem tot ce însemnă utilizare de combustibili fosili și o dată cu aceasta emisiile. Dar când îi întrebi cum, nu au nici un fel de răspuns. Când îi mai întrebi și: Ce facem cu locurile de muncă?, iarăși nu au nici un răspuns”, a explicat Marinescu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a anunțat că pregătirile din Biroul Grupului PPE cu privire la ”o poziție generală care include și celelalte domenii, nu doar transporturile”.

”Există și discuții în contradictoriu, chiar în interiorul grupului, mai ales cu coordonatorul PPE din Comisia de Mediu (ENVI), care este german și are o poziție mai de stânga, având, prin urmare, probleme și cu delegația germană din PPE. Se dorește introducerea comerțului cu certificate de CO2 atât la transportul rutier, cât și la clădiri, ceea ce, după mine, va cauza probleme atât cetățenilor cât și companiilor. Eu sunt unul dintre cei care nu este de acord cu acest lucru, mai ales pentru că aceste propuneri nu se bazează pe nici un studiu de impact. Un certificat de emisii cu CO2 nu înseamnă altceva decât că plătești ceva în plus la pompă. Germania l-a introdus deja. Am avut recent o discuție cu colegul meu german de la comisia de mediu și l-am întrebat dacă în afară de creșterea prețului la carburanți au scăzut emisiile”, a detaliat Marian-Jean Marinescu.

Acesta a dat asigurări că se va împotrivi cât poate pentru că ”sunt costuri care ar cădea pe umerii oamenilor”.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat la mijlocul lunii septembrie a anului trecut, în cadrul primului său discurs privind Starea Uniunii, susținut în plenul reunit al Parlamentului European, o propunere de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană până în 2030 în raport cu nivelul din 1990, cu scopul de a ajunge la o neutralitate în privinţa emisiilor de carbon până în 2050.

Europarlamentarii au fost mai ambițioși și au solicitat la 8 octombrie o reducere de 60% până în 2030, adăugând necesitatea ca obiectivele naționale să fie adaptate într-un mod eficient și corect.

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu și-a manifestat de-a lungul timpului sprijinul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar a făcut constant apel la măsuri realiste, care să vină în sprijinul competitivității economice.