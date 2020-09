Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu: În calitate de membru al noii comisii de luptă împotriva cancerului, voi lupta pentru a câștiga câteva bătălii din războiul cu această boală

Acordarea resurselor financiare din bugetul european și din planul de relansare economică trebuie condiționată în primul rând de respectarea statului de drept de către toate țările din Uniunea Europeană, a transmis joi liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, în urma unei întrevederi pe care a avut-o la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, Dacian Cioloș a “explicat din nou că această condiționare este o prioritate pentru” grupul Renew Europe.

“Nu ne permitem să investim resurse uriașe din bugetul Uniunii pentru relansare economică acolo unde justiția nu poate garanta că fondurile nu se fură sau nu putem fi siguri că nu ajung în buzunarele unor politicieni autocrați care sfidează statul de drept, societatea civilă și democrația, în general”, a mai completat el.

Dacian Cioloș a mai discutat cu Ursula von der Leyen și despre “nevoia urgentă de digitalizare în contextul crizei COVID-19, investiții pentru Pactul Verde, ajutor pentru dezvoltarea zonelor rurale care, cum s-a văzut în lunile trecute, pot fi „rezervoare“ esențiale de produse alimentare în situații de izolare sau carantină”.

“Discuția de astăzi mi-a întărit convingerea că aceste teme sunt actuale și importante și pentru România. Vom avea la dispoziție peste 80 de miliarde de euro care pot dezvolta comunitățile locale doar în condițiile în care nu sunt furați, distribuiți către firme de partid, cheltuiți fără discernământ și fără un plan clar de dezvoltare. E nevoie să avem din 27 septembrie o administrație nouă, cu oameni tineri, capabili, cinstiți care știu și pot investi acești bani în sprijinul comunităților. USR PLUS are acest plan și are oamenii capabili să îi atragă și să-i investească cu cap”, a conchis liderul Renew Europe și co-președintele USR PLUS.