Marian-Jean Marinescu: PE solicită un cadru de reglementare care să asigure stabilitatea financiară și protecția consumatorilor după folosirea noilor tehnologii în sectorul financiar

Parlamentul European solicită Comisiei Europene un cadru de reglementare care să asigure stabilitatea financiară și protecția consumatorilor prin folosirea noilor tehnologii în sectorul financiar, propunând, în acest sens, un set de recomandări care să ghideze Execurivul în redactarea Strategiei financiar-digitale europene, transmite eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE).

Într-o postare pe Facebook privind explicația de vot la raportul ”Digital Finance: emerging risks in crypto-assets – regulatory and supervisory challenges in the area of financial services, institutions and markets”, din sesiunea plenară Bruxelles, 5-8 octombrie 2020, Marian-Jean Marinescu menționează că „folosirea noilor tehnologii în sectorul financiar are potențialul de a aduce importante beneficii, precum reducerea costurilor, îmbunătățirea managementului informațiilor sau transparența tranzacțiilor”. În același timp, eurodeputatul atrage atenția că „noile tehnologii pot pune în pericol stabilitatea financiară, pot agrava infracțiunile financiare și pot slăbi protecția consumatorilor și, prin urmare, este nevoie de un cadru de reglementare stabil și cuprinzător”. Astfel, raportul votat de Parlamentul European propune un set de recomandări care să ghideze Comisia Europeană în redactarea Strategiei financiar-digitale europene, precizează eurodeputatul PPE.

Mai exact, raportul Parlamentului solicită Comisiei să vină cu o propunere legislativă în domeniul cripto-produselor ( de la cripto-monede până la token-uri de securizare a plăților), pentru a elimina golurile legislative și a oferi predictibilitate legală și protejarea consumatorilor și a investitorilor. De asemenea, explică Marinescu, eurodeputații solicită modificări legislative în ce privește ”cyber-resilience”, în special pentru tehnologia informațiilor și a comunicațiilor și securitatea cibernetică în domeniul financiar.

„Este necesară modernizarea regulilor curente, adaptarea la standardele internaționale și eliminarea golurilor legislative care ar putea pune în pericol consumatorii, investitorii și mediul de afaceri. Foarte importantă este și îmbunătățirea managementului informațiilor prin armonizarea cu actualele reglementari europene privind protecția informațiilor sau cele împotriva spălării banilor”, precizează politicianul român.