Marian-Jean Marinescu propune o serie de ”schimburi de opinii cu industria”, astfel încât eurodeputații implicați în pachetul ”Fit for 55” să înțeleagă și punctul de vedere al industriei

Prin adoptarea bugetului general al Uniunii Europene pentru anul 2022, Comisia Europeană a aprobat șase proiecte pilot care aparțin europarlamentarului Marian-Jean Marinescu și care vor fi implementate de executivul european anul viitor. “Odată cu adoptarea bugetului Uniunii pentru anul 2022 a fost parcursă și ultima procedură parlamentară pentru implementarea proiectelor pilot. Mă bucur să prezint aici proiectele depuse de mine și care au fost aprobate de Comisia Europeană”, a afirmat Marian-Jean Marinescu, într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook. Cele șase proiecte vizează sustenabilitatea sectorului aviatic, Pactul Ecologic European, turismul, achizițiile publice, mobilitatea urbană pe cale aeriană și navigația navelor autonome sau pilotate la distanță. În mod tradițional, valoarea inițială a fiecărui proiect-pilot la nivel european este de 6 milioane de euro. Primul proiect este intitulat “EU Clearing House for Sustainable Aviation Fuels (SAF)” și propune crearea unei baze de date referitoare la consumul de combustibili sustenabili în aviație. Cel de-al doilea – “Study for High-Cadence Monitoring for the EU Green Deal” – este o analiză a modului în care informațiile satelitare de observare a Terrei obținute prin programul Copernicus pot fi completate cu informațiile obținute de companiile private astfel încât obiectivele Pactului Ecologic să poată fi mai ușor atinse. “Establishing basis for a tourism common policy“, cel de-al treilea proiect, analizează măsura în care turismul, un important sector economic al UE și o sursă considerabilă de creare de noi locuri de muncă poate deveni o politică comună a UE. Proiectul al patrulea, “Transparency in public procurement” își propune să sporească transparența în achizițiile publice ca modalitate de reducere a birocrației și de prevenire a fraudei în cheltuirea banilor UE.

Proiectul “Comprehensive handbook for building local Urban Air Mobility (UAM) ecosystems in Europe” are două obiective: realizarea unei strategii cuprinzătoare a UE privind UAM, care să abordeze toate aspectele cu impact asupra factorilor de decizie locali și realizarea unui ghid pentru factorii de decizie locali, oferind sprijin concret pentru implementarea locală a UAM: