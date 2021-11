Marian-Jean Marinescu semnalează că pachetul ”Fit for 55” va afecta ”stilul de viață al europenilor” și regretă că dosarele nu au fost distribuite în mod echitabil între comisiile de mediu, transport și industrie

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu regretă că dosarele din ”Fit for 55” nu vor fi gestionate în mod egal de Comisiile ENVI (mediu, sănătate publică și siguranță alimentară), TRAN (transport și turism) și ITRE (industrie, cercetare și energie) din Parlamentul European, ”având în vedere faptul că această legislație va afecta și transporturile, și industria.”

Europarlamentarul a participat la o conferință online împreună cu reprezentanți ai industriei de automobile din Europa.

Vorbind despre ce presupune adaptarea acestei industrii la atingerea țintelor de decarbonizare trasate de pachetul legislativ ”Fit for 55”, Marinescu a subliniat mai multe aspecte.

”Fiecare propunere legislativă din <<Fit for 55>> va afecta stilul de viață al europenilor. Pentru tranziția către mașini electrice este nevoie de energie electrică în cantități mult mai mari decât acum. Comisia Europeană arată într-un răspuns la o întrebare adresată de mine că necesarul de energie în 2030 va fi de 3,150 terawatt-oră (TWh), din care 65% trebuie să provină din surse regenerabile. La cum arată situația acum, am îndoieli că vom putea produce în 2030 energie electrică din surse regenerabile la acest nivel”, și-a arătat reținerea eurodeputatul.

Acesta a subliniat că ”este nevoie de extinderea rețelei de puncte de alimentare cu energie electrică, care trebuie să fie disponibile atât pe șosele cât și în locuințe.”

”Trebuie evaluat efortul necesar pentru modificarea actualei rețele de distribuție de electricitate, pentru a face față consumului”, a mai spus Marinescu, întrebându-se ”care vor fi prețurile automobilelor în noile condiții.”

”Dincolo de aceste aspecte, regret că dosarele din <<Fit for 55>> nu vor fi lucrate de comisia ENVI împreună cu comisiile TRAN și ITRE, așa cum consider că este normal, având în vedere faptul că această legislație va afecta și transporturile și industria. Dar chiar și așa vom fi atenți și vom contribui pentru a se ajunge la prevederi rezonabile și realizabile”, a conchis europarlamentarul, care a apreciat că pachetul ”Fit for 55” conține ”propuneri foarte complicate” și nu cuprinde alternative în afara energiei electrice.

De altfel, Marian-Jean Marinescu și-a exprimat în trecut nemulțumirile la adresa dorinței Comisiei de Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) din Parlamentul European de a ”rămâne singură” în gestionarea dosarelor de ”comerț cu emisii” pentru transporturile rutier, maritim, aviatic și clădiri.

Comisia Europeană a adoptat un pachet de propuneri care să pregătească politicile UE în domeniul climei, al energiei, al exploatării terenurilor, al transporturilor și al impozitării, astfel încât, până în 2030, emisiile nete de gaze cu efect de seră ale Uniunii să scadă cu cel puțin 55 %, comparativ cu nivelurile din 1990.

Realizarea acestor reduceri ale emisiilor în următorul deceniu este esențială pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și pentru a transpune în realitate angajamentele Pactului verde european.

Propunerile prevăd: aplicarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii în noi sectoare și înăsprirea sistemului existent al UE de comercializare a certificatelor de emisii; utilizarea sporită a surselor regenerabile de energie; asigurarea unei mai mari eficiențe energetice; implementarea mai rapidă a modurilor de transport cu emisii scăzute și a infrastructurii și a combustibililor de care depind aceste moduri de transport; alinierea politicilor fiscale la obiectivele Pactului verde european; măsuri menite să împiedice relocarea emisiilor de dioxid de carbon și instrumente pentru conservarea și consolidarea absorbanților noștri naturali de carbon.