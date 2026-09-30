Marile companii americane din domeniul AI au semnat la Casa Albă un acord voluntar pentru supravegherea propriilor modele

Președintele american Donald Trump a anunțat marți, după o întâlnire la Casa Albă cu liderii unor mari companii tehnologice, semnarea unui acord voluntar privind siguranța modelelor de inteligență artificială. Trump a susținut că firmele își pot controla singure tehnologia, în pofida îngrijorărilor legate de comportamentul unor sisteme avansate, relatează CNN.

„Observ o autoreglementare considerabilă și ei înțeleg că trebuie să se supravegheze singuri. Aceste modele sunt foarte complexe și, repet, cred că vor fi folosite în scopuri bune”, le-a declarat Trump jurnaliștilor. Președintele a descris acordul drept „obligatoriu din punct de vedere moral”, deși angajamentele asumate de companii sunt voluntare.

Documentul prevede controale interne asupra modelelor, echipe care să urmărească funcționarea acestor controale, evaluări independente realizate de entități externe și examinarea rapoartelor de către comitete ale consiliilor de administrație. Printre semnatari se numără reprezentanți ai Google, Anthropic, Meta, Nvidia, OpenAI și X.

America leads the future of Super Intelligence. 🇺🇸 pic.twitter.com/gHuBoMn7Wj — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2026

Trump a insistat că Statele Unite nu își pot încetini dezvoltarea tehnologică de teama riscurilor, invocând competiția cu China.

„Cine câștigă cursa pentru superinteligență va câștiga”, a afirmat el, potrivit CNN.

În aceeași zi, președintele a semnat un ordin executiv prin care instituțiile federale sunt instruite să folosească, în documentele și comunicările oficiale, termenul „superinteligență” în locul celui de „inteligență artificială”, în măsura permisă de lege. Ordinul schimbă terminologia administrației, fără să modifice prin el însuși obligațiile de siguranță ale companiilor.

Acordul vine după o serie de incidente în care sisteme de inteligență artificială au acționat în afara sarcinilor sau limitelor stabilite de dezvoltatorii lor. Potrivit CNN, unele episoade au determinat companiile să oprească temporar testarea unor modele și au intensificat dezbaterea privind necesitatea unor reguli suplimentare.