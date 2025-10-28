U.E.
Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene și fost prim-ministru al Italiei, Mario Draghi, lansează un apel la acțiune pentru reformarea Uniunii Europene, într-un editorial intitulat „The Pragmatic Federalism Doctrine”, publicat la mai bine de un an după prezentarea raportului său privind competitivitatea europeană și propunând o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european construit prin “coaliții ale celor dispuși să acționeze”
„Construirea Europei a fost o misiune centrală a carierei mele — atât ca factor de decizie național, cât și ca reprezentant european”, scrie Draghi într-un articol de opinie semnat pentru Grupul de Studii Geopolitice, o platformă de analize din cadrul École normale supérieure din Paris, un amintind începuturile sale în negocierile pentru Tratatul de la Maastricht și rolul său la conducerea BCE. Totuși, spune el, „perspectiva pentru Europa este una dintre cele mai dificile pe care mi le pot aminti. Aproape fiecare principiu pe care s-a întemeiat Uniunea este pus la încercare.”
Fostul lider italian observă că modelul european de prosperitate și stabilitate se confruntă astăzi cu presiuni majore: „Ne-am clădit prosperitatea pe deschidere și multilateralism — însă acum ne confruntăm cu protecționism și acțiuni unilaterale. Am crezut că diplomația poate fi temelia securității noastre — însă vedem revenirea puterii militare dure.” În opinia sa, Uniunea Europeană trebuie să se adapteze rapid unei lumi „care s-a schimbat fundamental”, altfel riscă să rămână blocată în neputință.
„Aceasta ridică o întrebare esențială: de ce nu putem schimba și noi?” întreabă Draghi, adăugând că, deși se spune adesea că Europa se formează prin crize, „cât de gravă trebuie să devină o criză pentru ca liderii noștri să se unească și să găsească voința politică de a acționa?”
În editorialul său, Draghi reia una dintre principalele concluzii ale raportului privind competitivitatea: incapacitatea actualului sistem de guvernanță al Uniunii de a răspunde la provocările momentului. „De mulți ani nu ne-am schimbat sistemul de guvernanță. Astăzi, suntem o confederație europeană care pur și simplu nu poate face față acestor cerințe.”
El subliniază că nu este vorba doar despre limitările juridice ale tratatelor, ci despre lipsa unui „mandat comun — susținut de cetățeni — pentru ceea ce, ca europeni, intenționăm cu adevărat să facem împreună.”
În acest context, Draghi propune o direcție nouă: un „federalism pragmatic”, care să nu aștepte o reformă completă a tratatelor, ci să funcționeze prin cooperarea statelor dispuse să acționeze împreună în domenii strategice. „Viitorul Europei trebuie să fie un drum spre federalism, dar provocările sunt prea urgente pentru a aștepta condițiile politice perfecte”, avertizează el.
„Un nou federalism pragmatic este singura cale viabilă înainte. Este un federalism bazat pe probleme concrete, flexibil și capabil să acționeze în afara celor mai lente mecanisme ale procesului decizional al UE”, continuă acesta.
Draghi imaginează o Europă a „coalițiilor celor dispuși să acționeze”, capabilă să-și valorifice diversitatea și să avanseze în ritmuri diferite, în funcție de interesele comune:
„Țări cu sectoare tehnologice puternice ar putea conveni asupra unui regim comun care le permite firmelor să se extindă rapid. Națiuni cu industrii de apărare avansate ar putea uni eforturile în cercetare și achiziții comune. Lideri industriali ar putea co-investi în semiconductori sau în infrastructuri energetice care reduc costurile”, indică fostul premier italian.
Prin acest model, „cei cu ambiții mai mari ar putea acționa cu viteza, amploarea și intensitatea altor mari puteri globale”, afirmă Draghi, adăugând că, în același timp, „federalismul pragmatic ar putea revigora elanul democratic al Europei”.
Spre deosebire de integrarea impusă de sus în jos, noua construcție ar fi una „de jos în sus, pentru că participarea ar necesita ca guvernele naționale să obțină sprijin democratic pentru obiective comune”.
„Toți cei care doresc să participe ar putea să o facă — iar cei care doresc să blocheze progresul nu ar mai putea ține pe loc pe ceilalți. O Europă în care tinerii își văd viitorul. O Europă care refuză să fie călcată în picioare. O Europă care acționează nu din frică de declin, ci din mândrie pentru ceea ce încă poate realiza. Trebuie să oferim această viziune dacă vrem ca Europa să se reînnoiască. Și sunt încrezător că putem”, a conchis Draghi apelul său.
Prin această nouă „doctrină a federalismului pragmatic”, Mario Draghi își consolidează mesajul central din raportul privind competitivitatea: Uniunea Europeană are nevoie de acțiune comună, investiții coordonate și o guvernanță capabilă să răspundă provocărilor epocii. Numai așa, afirmă el, Europa poate redeveni o putere economică și politică demnă de ambițiile sale fondatoare.
Apelul lui Draghi vine la câteva zile după ce discuțiile dintre liderii europeni privind competitivitatea Uniunii Europene s-au încheiat cu angajamentul organizării unui summit extraordinar consacrat acestui domeniu, pe 12 februarie 2026, la care vor fi invitați fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, și fostul prim-ministru italian, Enrico Letta, autorii celor două rapoarte-fanion privind viitorul integrării europene.
Dacă raportul lui Letta, prezentat liderilor europeni în aprilie 2024, s-a concentrat pe eliminarea barierelor rămase pe piața unică a bunurilor, capitalului, forței de muncă și serviciilor, documentul realizat de Draghi, publicat în septembrie 2024, a fost axat pe competitivitatea europeană și pe deficiențele europene în materie de aprovizionare cu energie accesibilă, decalaj tehnologic și externalizare a securității și apărării, acest raport-fanion devenind în instituțiile UE un fel de “doctrina Draghi“.
La summitul de la Bruxelles de săptămâna trecută, liderii europeni au cerut “o schimbare de amploare în acțiunile UE” și și-au asumat angajamentul de a menține “toate aspectele agendei privind competitivitatea și Piața Unică sub monitorizare, întrucât acestea sunt esențiale pentru menținerea prosperității Europei și a modelului său social”.
Președintele Cehiei îl însărcinează pe Andrej Babiš să negocieze formarea guvernului amintindu-i că noul executiv nu trebuie să „slăbească în niciun fel principiile statului democratic”
Președintele Cehiei, Petr Pavel, l-a însărcinat pe miliardarul populist Andrej Babiš să conducă negocierile privind formarea noului guvern după recentele alegeri parlamentare, informează The Guardian.
În comentariile sale incisive, Pavel a întrebat în mod special despre pozițiile noii guvernări în materie de politică externă și de securitate și a accentuat că noua administrație nu trebuie să „slăbească în niciun fel principiile statului nostru democratic”, a declarat biroul său.
Babiš ar fi promis, de asemenea, să „rezolve conflictele de interese” înainte de posibila sa numire în funcția de prim-ministru al Cehiei, se arată în comunicat.
Rezultatele finale ale alegerilor desfășurate la începutul acestei luni au arătat că partidul ANO al lui Babiš a obținut 34,5% din voturi. Coaliția de centru-dreapta Spolu a prim-ministrului demisionar, Petr Fiala, s-a clasat pe locul al doilea, cu 23,4%.
De la alegeri, ANO a purtat discuții cu partidul de dreapta, eurosceptic Vocea Automobilistilor și cu partidul de extremă dreapta, anti-UE și anti-NATO SPD, care împreună ar deține 108 din cele 200 de locuri din camera inferioară a parlamentului, a relatat Reuters.
La începutul acestei luni președintele ceh Petr Pavel trasa o serie de condiții pentru noul guvern, printre acestea fiind o poziție fermă pro-UE și pro-NATO, precum și respectarea statului de drept și a democrației.
„Există anumite priorități pe care voi continua să le subliniez. Principala dintre ele este orientarea pro-occidentală a țării noastre, adică rămânerea în UE și NATO”, a declarat Pavel.
„Alte priorități ale mele includ păstrarea tuturor instituțiilor unui stat democratic, fie că este vorba de rolul mass-mediei publice, al universităților publice, al serviciilor de securitate și al independenței acestora, sau de independența sistemului judiciar și a parchetului. Acestea sunt cu siguranță parametrii pe care îi voi monitoriza în toate discuțiile mele care vor duce la formarea unui nou guvern”, a spus Pavel.
Odată ce se formează un guvern cu o majoritate de cel puțin 101 de locuri, președintele numește prim-ministrul și miniștrii, dar guvernul trebuie să câștige în continuare un vot de încredere din partea parlamentului.
UE pune la dispoziție 13,8 milioane de euro pentru parteneriatele transfrontaliere în domeniul jurnalismului și pentru pluralism
Comisia Europeană a pus la dispoziție o sumă totală de 13,8 milioane de euro pentru colaborarea transfrontalieră în domeniul jurnalismului și pluralismul mass-mediei prin intermediul celei de a șasea cereri anuale de propuneri, în cadrul programului Europa creativă.
Potrivit comunicatului oficial, o parte din finanțare vine prin intermediul unei cereri de propuneri pentru a finanța colaborările în domeniul jurnalismului și pentru a sprijini parteneriatele transfrontaliere în domeniul mass-mediei de știri. Scopul său este de a stimula reziliența sectorului european al mass-mediei de știri, deoarece se confruntă cu provocări multiple, inclusiv cu sustenabilitatea financiară a jurnalismului profesionist.
Bugetul disponibil pentru această cerere de propuneri este de 6,9 milioane de euro, cu un maxim de 2 milioane de euro pe proiect cu o durată de doi ani.
A doua dimensiune a cererii de propuneri sprijină pluralismul mass-mediei și este deschisă organizațiilor care pot acționa ca intermediari pentru a institui și a distribui finanțare mass-mediei locale și regionale, mass-mediei comunitare, jurnalismului de investigație sau mass-mediei specializate în știri de interes public.
Bugetul disponibil pentru această cerere de propuneri este de 6,9 milioane de euro, cu un maxim de 2,5 milioane de euro pe proiect cu o durată de doi ani.
Având în vedere că cititorii trec la surse de știri online, mass-media tradițională se luptă, punând în pericol multe organizații mass-media mai mici și independente.
Prin urmare, este nevoie de sprijin pentru ca aceștia să își îmbunătățească poziția, să își adapteze metodele, să continue să ofere cetățenilor o sursă directă de raportare inițială, să contribuie la menținerea responsabilității factorilor de decizie și, în cele din urmă, să contribuie la un sector al mass-mediei mai divers și mai independent.
Ambele cereri de propuneri rămân deschise până la 4 februarie 2026.
Consolidarea rezilienței societății, sprijinirea educației în domeniul mass-mediei și a jurnalismului independent fac parte din efortul mai amplu al Comisiei de a-i capacita pe europeni să ia decizii în cunoștință de cauză și să participe activ la procesele democratice. Aceasta va fi, de asemenea, o parte centrală a viitorului Scut european pentru democrație, astfel cum a anunțat președinta Ursula von der Leyen în discursul privind starea Uniunii din 2025.
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România este un partener-cheie și un lider regional în eforturile Uniunii Europene de a consolida interconectivitatea energetică și de a reduce prețurile la energie, a declarat comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, în cadrul unei conferințe comune cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, desfășurate luni la București.
„Domnule ministru, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru ospitalitate și pentru organizarea acestei întâlniri, pentru leadership-ul de care ați dat dovadă în cadrul eforturilor comune pe care noi le întreprindem pentru a răspunde împreună provocărilor cu care ne confruntăm cu toții”, a declarat Jørgensen, subliniind că România joacă „un rol activ” în cadrul strategiei energetice europene.
Comisarul european a subliniat importanța cooperării între statele din Europa Centrală și de Sud-Est, precizând că o mai bună conectare a sistemelor energetice va duce la reducerea prețurilor și la creșterea independenței energetice a Uniunii Europene.
„Este o colaborare foarte importantă, o strategie vitală pentru toate țările implicate ca, în viitor, să fim mai conectați, să colaborăm și mai bine peste granițe, pentru că acest lucru va însemna scăderea prețurilor la energie și, în același timp, o mai mare independență față de sursele energetice din afara Uniunii Europene”, a explicat oficialul european.
Citiți și România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Dan Jørgensen a anunțat că Executivul european va prezenta până la finalul anului un plan concret de acțiune pentru extinderea interconexiunilor și reducerea costurilor pentru consumatori.
„Voi prezenta mai târziu în acest an un plan de acțiune amplu, în care vom propune măsuri noi pentru a face posibilă o conectivitate mai bună și o scădere reală a prețurilor”, a precizat comisarul.
Oficialul european a reamintit că agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a accelerat nevoia Uniunii Europene de a-și consolida securitatea energetică și de a elimina dependența de gazul rusesc.
„Trăim vremuri fragile și turbulente. Războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei ne preocupă pe toți. Suntem extrem de hotărâți să ne arătăm solidaritatea, atât prin cuvinte, cât și prin acțiuni, cu Ucraina”, a spus Jørgensen.
Comisarul a subliniat că Uniunea Europeană va continua să blocheze importurile de gaze rusești, pentru a preveni orice formă de șantaj energetic.
„Nu vom mai permite ca Putin să transforme energia într-o armă împotriva noastră. Nu vom mai permite ca el să șantajeze statele membre ale Uniunii Europene. Iar noi suntem alături de Ucraina.”
În încheiere, Jørgensen a subliniat că scopul final al acestor eforturi comune este ca cetățenii din toate statele europene, inclusiv din România, să resimtă concret efectele acestei cooperări prin prețuri mai mici și stabilitate energetică.
„Pentru ca oamenii din România, Germania, Danemarca și din întreaga Europă să simtă că acest sistem funcționează, că prețurile chiar scad, trebuie să fim mai bine conectați”, a încheiat oficialul Comisiei Europene.
Comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, efectuează o vizită în România pe 27 octombrie, pentru a co-prezida reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), urmând ca ulterior să se deplaseze în Bulgaria pentru a vizita Coridorul Vertical de Gaze.
