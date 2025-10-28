Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte

Fostul președinte al Băncii Centrale Europene și fost prim-ministru al Italiei, Mario Draghi, lansează un apel la acțiune pentru reformarea Uniunii Europene, într-un editorial intitulat „The Pragmatic Federalism Doctrine”, publicat la mai bine de un an după prezentarea raportului său privind competitivitatea europeană și propunând o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european construit prin “coaliții ale celor dispuși să acționeze”

„Construirea Europei a fost o misiune centrală a carierei mele — atât ca factor de decizie național, cât și ca reprezentant european”, scrie Draghi într-un articol de opinie semnat pentru Grupul de Studii Geopolitice, o platformă de analize din cadrul École normale supérieure din Paris, un amintind începuturile sale în negocierile pentru Tratatul de la Maastricht și rolul său la conducerea BCE. Totuși, spune el, „perspectiva pentru Europa este una dintre cele mai dificile pe care mi le pot aminti. Aproape fiecare principiu pe care s-a întemeiat Uniunea este pus la încercare.”

Fostul lider italian observă că modelul european de prosperitate și stabilitate se confruntă astăzi cu presiuni majore: „Ne-am clădit prosperitatea pe deschidere și multilateralism — însă acum ne confruntăm cu protecționism și acțiuni unilaterale. Am crezut că diplomația poate fi temelia securității noastre — însă vedem revenirea puterii militare dure.” În opinia sa, Uniunea Europeană trebuie să se adapteze rapid unei lumi „care s-a schimbat fundamental”, altfel riscă să rămână blocată în neputință.

„Aceasta ridică o întrebare esențială: de ce nu putem schimba și noi?” întreabă Draghi, adăugând că, deși se spune adesea că Europa se formează prin crize, „cât de gravă trebuie să devină o criză pentru ca liderii noștri să se unească și să găsească voința politică de a acționa?”

În editorialul său, Draghi reia una dintre principalele concluzii ale raportului privind competitivitatea: incapacitatea actualului sistem de guvernanță al Uniunii de a răspunde la provocările momentului. „De mulți ani nu ne-am schimbat sistemul de guvernanță. Astăzi, suntem o confederație europeană care pur și simplu nu poate face față acestor cerințe.”

El subliniază că nu este vorba doar despre limitările juridice ale tratatelor, ci despre lipsa unui „mandat comun — susținut de cetățeni — pentru ceea ce, ca europeni, intenționăm cu adevărat să facem împreună.”

În acest context, Draghi propune o direcție nouă: un „federalism pragmatic”, care să nu aștepte o reformă completă a tratatelor, ci să funcționeze prin cooperarea statelor dispuse să acționeze împreună în domenii strategice. „Viitorul Europei trebuie să fie un drum spre federalism, dar provocările sunt prea urgente pentru a aștepta condițiile politice perfecte”, avertizează el.

„Un nou federalism pragmatic este singura cale viabilă înainte. Este un federalism bazat pe probleme concrete, flexibil și capabil să acționeze în afara celor mai lente mecanisme ale procesului decizional al UE”, continuă acesta.

Draghi imaginează o Europă a „coalițiilor celor dispuși să acționeze”, capabilă să-și valorifice diversitatea și să avanseze în ritmuri diferite, în funcție de interesele comune:

„Țări cu sectoare tehnologice puternice ar putea conveni asupra unui regim comun care le permite firmelor să se extindă rapid. Națiuni cu industrii de apărare avansate ar putea uni eforturile în cercetare și achiziții comune. Lideri industriali ar putea co-investi în semiconductori sau în infrastructuri energetice care reduc costurile”, indică fostul premier italian.

Prin acest model, „cei cu ambiții mai mari ar putea acționa cu viteza, amploarea și intensitatea altor mari puteri globale”, afirmă Draghi, adăugând că, în același timp, „federalismul pragmatic ar putea revigora elanul democratic al Europei”.

Spre deosebire de integrarea impusă de sus în jos, noua construcție ar fi una „de jos în sus, pentru că participarea ar necesita ca guvernele naționale să obțină sprijin democratic pentru obiective comune”.

„Toți cei care doresc să participe ar putea să o facă — iar cei care doresc să blocheze progresul nu ar mai putea ține pe loc pe ceilalți. O Europă în care tinerii își văd viitorul. O Europă care refuză să fie călcată în picioare. O Europă care acționează nu din frică de declin, ci din mândrie pentru ceea ce încă poate realiza. Trebuie să oferim această viziune dacă vrem ca Europa să se reînnoiască. Și sunt încrezător că putem”, a conchis Draghi apelul său.

Prin această nouă „doctrină a federalismului pragmatic”, Mario Draghi își consolidează mesajul central din raportul privind competitivitatea: Uniunea Europeană are nevoie de acțiune comună, investiții coordonate și o guvernanță capabilă să răspundă provocărilor epocii. Numai așa, afirmă el, Europa poate redeveni o putere economică și politică demnă de ambițiile sale fondatoare.

Apelul lui Draghi vine la câteva zile după ce discuțiile dintre liderii europeni privind competitivitatea Uniunii Europene s-au încheiat cu angajamentul organizării unui summit extraordinar consacrat acestui domeniu, pe 12 februarie 2026, la care vor fi invitați fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, și fostul prim-ministru italian, Enrico Letta, autorii celor două rapoarte-fanion privind viitorul integrării europene.

Dacă raportul lui Letta, prezentat liderilor europeni în aprilie 2024, s-a concentrat pe eliminarea barierelor rămase pe piața unică a bunurilor, capitalului, forței de muncă și serviciilor, documentul realizat de Draghi, publicat în septembrie 2024, a fost axat pe competitivitatea europeană și pe deficiențele europene în materie de aprovizionare cu energie accesibilă, decalaj tehnologic și externalizare a securității și apărării, acest raport-fanion devenind în instituțiile UE un fel de “doctrina Draghi“.

La summitul de la Bruxelles de săptămâna trecută, liderii europeni au cerut “o schimbare de amploare în acțiunile UE” și și-au asumat angajamentul de a menține “toate aspectele agendei privind competitivitatea și Piața Unică sub monitorizare, întrucât acestea sunt esențiale pentru menținerea prosperității Europei și a modelului său social”.