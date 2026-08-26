Marius Lazurca, discuții la NATO cu ambasadorul SUA: Securitatea Mării Negre și viitorul prezenței militare a SUA în Europa, pe agenda discuțiilor de la Bruxelles

ROMÂNIASECURITATENATO
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Delegația Permanentă a României la NATO

Securitatea Mării Negre și viitorul prezenței militare americane în Europa sunt în centrul discuțiilor purtate la Bruxelles de consilierul prezidențial Marius Lazurca, aflat la sediul NATO în contextul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori.

Lazurca a fost primit la sediul Alianței de ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, care a anunțat că prima întâlnire a oficialului român a fost cu ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.

„L-am primit la sediul NATO pe consilierul prezidențial Marius Lazurca. Am început vizita cu o discuție importantă cu ambasadorul Matt Whitaker despre securitatea la Marea Neagră și revizuirea posturii SUA”, a transmis Dan Neculăescu pe platforma X.

 

Ambasadorul României la NATO a subliniat că Bucureștiul își respectă angajamentele față de Alianță și susține consolidarea parteneriatului transatlantic, cu o implicare mai mare a Europei în propria securitate.

„România își respectă angajamentele asumate în cadrul NATO și susține un parteneriat transatlantic puternic, în care Europa își asumă o responsabilitate mai mare pentru propria securitate”, a precizat Neculăescu.

Vizita lui Lazurca la Bruxelles vine după o serie de discuții purtate de consilierul prezidențial la Washington și București. El s-a întâlnit anterior cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, iar la 29 iulie a avut o întrevedere la Pentagon cu subsecretarul american al Apărării pentru Politici, Elbridge Colby.

Colby a declarat că i-a prezentat lui Lazurca, în avanpremieră, abordarea Washingtonului privind revizuirea posturii militare americane în Europa și a apreciat „abordarea proactivă a României în ceea ce privește împărțirea responsabilităților”. Oficialul american a susținut că aliații europeni trebuie să transforme cheltuielile pentru apărare în capacitate militară reală.

La reuniunea Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles participă și Elbridge Colby.

Discuțiile au loc în contextul procesului Europe Posture Review, prin care SUA își reevaluează prezența militară în Europa și urmăresc accelerarea tranziției către modelul „NATO 3.0”, în care aliații europeni își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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