Marius Lazurca, discuții la NATO cu ambasadorul SUA: Securitatea Mării Negre și viitorul prezenței militare a SUA în Europa, pe agenda discuțiilor de la Bruxelles

Securitatea Mării Negre și viitorul prezenței militare americane în Europa sunt în centrul discuțiilor purtate la Bruxelles de consilierul prezidențial Marius Lazurca, aflat la sediul NATO în contextul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori.

Lazurca a fost primit la sediul Alianței de ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, care a anunțat că prima întâlnire a oficialului român a fost cu ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.

„L-am primit la sediul NATO pe consilierul prezidențial Marius Lazurca. Am început vizita cu o discuție importantă cu ambasadorul Matt Whitaker despre securitatea la Marea Neagră și revizuirea posturii SUA”, a transmis Dan Neculăescu pe platforma X.

I welcomed Presidential Adviser @MariusLazurca to NATO HQ. We started the visit with an important discussion with Ambassador @MattWhitaker46 on Black Sea security and the U.S. posture review. Romania is delivering on its NATO commitments and supports a strong transatlantic… pic.twitter.com/GcF3vniNMo — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) August 26, 2026

Ambasadorul României la NATO a subliniat că Bucureștiul își respectă angajamentele față de Alianță și susține consolidarea parteneriatului transatlantic, cu o implicare mai mare a Europei în propria securitate.

„România își respectă angajamentele asumate în cadrul NATO și susține un parteneriat transatlantic puternic, în care Europa își asumă o responsabilitate mai mare pentru propria securitate”, a precizat Neculăescu.

Vizita lui Lazurca la Bruxelles vine după o serie de discuții purtate de consilierul prezidențial la Washington și București. El s-a întâlnit anterior cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, iar la 29 iulie a avut o întrevedere la Pentagon cu subsecretarul american al Apărării pentru Politici, Elbridge Colby.

Colby a declarat că i-a prezentat lui Lazurca, în avanpremieră, abordarea Washingtonului privind revizuirea posturii militare americane în Europa și a apreciat „abordarea proactivă a României în ceea ce privește împărțirea responsabilităților”. Oficialul american a susținut că aliații europeni trebuie să transforme cheltuielile pentru apărare în capacitate militară reală.

La reuniunea Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles participă și Elbridge Colby.

Discuțiile au loc în contextul procesului Europe Posture Review, prin care SUA își reevaluează prezența militară în Europa și urmăresc accelerarea tranziției către modelul „NATO 3.0”, în care aliații europeni își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului.