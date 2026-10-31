Marius Lazurca, la CNN: Susţinem o prezenţă militară SUA mai puternică în România. Peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră, iar peste 115 drone ne-au încălcat spaţiul aerian

Consilierul prezidenţial Marius Lazurca a declarat într-un interviu acordat CNN că se află la Washington pentru a discuta cu interlocutorii americani despre prezența militară a SUA în România și Europa, dar și despre evoluțiile din regiunea Mării Negre, subliniind că situaţia de securitate este foarte gravă, dar şi că România devine tot mai puternică pe zi ce trece.

Întrebat ce mesaj a primit din partea oficialilor americani, în contextul vizitei sale în Statele Unite pentru a susține că o prezență militară americană solidă servește intereselor Washingtonului, consilierul prezidențial pentru securitate națională Marius Lazurca a descris discuțiile drept constructive și și-a exprimat speranța că acestea vor avea un rezultat pozitiv.

„Este un dialog în desfăşurare. Aş spune că dialogul şi discuţiile au fost calde şi cordiale şi sperăm că rezultatul acestora va fi pozitiv nu doar pentru România, ci şi pentru Statele Unite şi, aş spune, pentru întreaga lume occidentală”, a spus el, potrivit Adevărul.

Marius Lazurca s-a aflat în această săptămână în capitala Statelor Unite alături de șeful Statului Major al Apărării pentru întrevederi cu oficialii americani, îndeosebi cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici din Departamentul de Război al SUA, pe fondul revizuirii posturii militare americane în Europa. Cei doi s-au mai întâlnit de două ori în luna august, tot la Washington și la cartierul general al NATO de la Bruxelles. Oficialul american, considerat arhitectul strategiei de apărare a SUA, este cel responsabil de procesul privind repoziționarea trupelor americane pe continent.

O altă întrebare adresată de CNN oficialului român a vizat posibilitatea ca șansele României de a obține cooperarea dorită din partea Statelor Unite în domeniul securității să crească în eventualitatea în care democrații ar câștiga controlul în Camera Reprezentanților și, eventual, în Senat. Lazurca a respins însă ideea că actuala cooperare în domeniul securității ar fi insuficientă, subliniind că România este mulțumită de relația bilaterală și are încredere în continuitatea acesteia.

„Nu am niciun motiv să mă plâng de cooperarea în domeniul securităţii pe care o avem în prezent şi suntem încrezători că relaţia noastră cu Statele Unite va funcţiona şi în viitor aşa cum a funcţionat până acum. Aşadar, suntem mulţumiţi de ceea ce am avut până în prezent şi încrezători în ceea ce ne rezervă viitorul”, a replicat Marius Lazurca.

De altfel, ministrul de externe Dan Neculăescu a afirmat joi, într-un interviu la TVR, că România se află în dialog cu administrația americană privind viitorul prezenței militare a SUA pe teritoriul țării noastre și că a transmis Washingtonului argumentele pentru menținerea și consolidarea acesteia, în contextul evaluării posturii militare americane în Europa. Șeful diplomației române a precizat că există o ofertă adresată părții americane, însă nu a oferit detalii despre eventualele costuri pe care România ar fi dispusă să le suporte.

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Consilierul prezidențial a explicat că se află la Washington și pentru a discuta cu interlocutorii americani despre evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre, pe care le-a comparat cu situația din Ucraina.

„Am văzut ceea ce aţi prezentat cu câteva minute în urmă despre situaţia gravă de la Kiev. Trebuie să vă spun că România se confruntă cu o situaţie similară în Marea Neagră. Până în prezent, peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră. Peste 115 drone ne-au încălcat spaţiul aerian. Aşadar, ne confruntăm cu o situaţie de securitate foarte gravă. România devine tot mai puternică pe zi ce trece, este capabilă să doboare unele dintre drone şi să apere frontiera Alianţei Nord-Atlantice, dar, în acelaşi timp, ştim că avem nevoie de ajutorul tuturor aliaţilor noştri şi, în special, de ajutorul Statelor Unite. Din acest motiv, susţinem o prezenţă militară americană mai puternică în România”, a declarat consilierul prezidenţial pentru securitate naţională.

Întrebat dacă măsurile adoptate până în prezent au fost suficiente pentru a descuraja amenințările, Lazurca a admis că există în continuare loc de îmbunătățiri, dar a evidențiat contribuția aliaților la consolidarea apărării României.

„Suntem capabili să construim o capacitate de descurajare în regiunea Mării Negre prin propriile eforturi, dar şi prin solidaritatea aliaţilor, în special cu ajutorul Statelor Unite”, a punctat Lazurca.