Marius Lazurca și ambasadorul SUA, discuții despre reperele-cheie ale relației bilaterale: Fiabilitatea României, valoarea strategică și angajamentul față de Alianță

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Marius Lazurca - X

Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, a avut o întâlnire de lucru cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, înaintea unei vizite la Bruxelles, în cadrul NATO.

Într-un mesaj transmis marți, Marius Lazurca a calificat discuția drept „fructoasă”, subliniind că aceasta a reprezentat o etapă esențială de pregătire.

Potrivit consilierului prezidențial, cele două părți au convenit asupra unor repere-cheie ale relației bilaterale: fiabilitatea României ca aliat, valoarea sa strategică pentru NATO și angajamentul comun față de Alianță.

„Astăzi am avut o discuție fructuoasă cu ambasadorul SUA, Nirenberg, privind aprofundarea coordonării strategice dintre SUA și România. Consider că aceasta a reprezentat o sesiune de pregătire esențială înaintea vizitei mele la Bruxelles, în cadrul NATO. Ne-am pus de acord asupra punctelor-cheie: fiabilitatea României, valoarea sa strategică ca partener și angajamentul nostru comun față de alianță. Bazele sunt solide. Sunt pregătit pentru discuțiile cu conducerea Alianței”, se arată în mesajul postat de Marius Lazurca pe contul X.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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