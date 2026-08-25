Marius Lazurca și ambasadorul SUA, discuții despre reperele-cheie ale relației bilaterale: Fiabilitatea României, valoarea strategică și angajamentul față de Alianță

Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, a avut o întâlnire de lucru cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, înaintea unei vizite la Bruxelles, în cadrul NATO.

Într-un mesaj transmis marți, Marius Lazurca a calificat discuția drept „fructoasă”, subliniind că aceasta a reprezentat o etapă esențială de pregătire.

Potrivit consilierului prezidențial, cele două părți au convenit asupra unor repere-cheie ale relației bilaterale: fiabilitatea României ca aliat, valoarea sa strategică pentru NATO și angajamentul comun față de Alianță.

Good discussion with US Ambassador Nirenberg today on deepening US-Romania strategic coordination. I see it as a crucial preparation session before my NATO visit to Brussels. We’ve aligned on the key points: Romania’s reliability, strategic value as a partner, and our shared… pic.twitter.com/IQ4AL5zNhT — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) August 25, 2026

„Astăzi am avut o discuție fructuoasă cu ambasadorul SUA, Nirenberg, privind aprofundarea coordonării strategice dintre SUA și România. Consider că aceasta a reprezentat o sesiune de pregătire esențială înaintea vizitei mele la Bruxelles, în cadrul NATO. Ne-am pus de acord asupra punctelor-cheie: fiabilitatea României, valoarea sa strategică ca partener și angajamentul nostru comun față de alianță. Bazele sunt solide. Sunt pregătit pentru discuțiile cu conducerea Alianței”, se arată în mesajul postat de Marius Lazurca pe contul X.