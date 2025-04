Marius Ștefan, președintele Romanian Business Leaders, lansează un apel la unitate pentru aderarea României la OCDE: Să transformăm acest obiectiv într-un catalizator pentru transformarea națională reală

Marius Ștefan, președintele Romanian Business Leaders, a subliniat că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, reprezintă nu doar ”o formalitate diplomatică, ci o declarație despre ce putem să devenim”, lansând în acest context un apel la unirea eforturilor pentru a transforma acest ”obiectiv birocratic” într-un ”catalizator pentru transformarea națională reală”.

”Noi vedem aderarea la OCDE nu doar ca o formalitate diplomatică, noi credem că este o declarație despre ce suntem și, mai important decât atât, despre ce putem să devenim. Când ne uităm la marile națiuni care s-au transformat, când au trecut prin schimbări profunde, vedem un tipar comun. Ele au avut un moment definitoriu și credem că momentul definitoriu pentru România este acum. OCDE nu este doar organizație. Este un standard global pentru guvernare, pentru transparență, pentru politici bazate pe dovezi. În esență, considerăm aderarea la OCDE un angajament față de excelență”, a evidențiat acesta în cadrul conferinței intitulate „România și OCDE – Principalul Proiect de Țară după NATO, UE și Schengen”, eveniment de anvergură organizat de Calea Europeană, principala platformă media în domeniul afaceri europene din România, în parteneriat cu Confederația Patronală Concordia, Consiliul Investitorilor Străini, Romanian Business Leaders, AmCham România, CCIFER și AHK România, organizații fanion în dezvoltarea economică a României.

Reprezentant al unui număr considerabil de antreprenori și lideri ai mediului de business din România, 550 la număr, Marius Ștefan a reliefat misiunea clară a Romanian Business Leaders, aceea de a ”construi o Românie în care generațiile următoare să-și dorească să trăiască”.

Acesta a arătat că organizația imparțială pe care o conduce nu doar vorbește despre schimbare, ci o creează în fiecare zi, dând în acest sens câteva exemple menite să crească gradul de pozitivitate față de antreprenoriat în rândul tinerilor, de la 12%, la 60%.

”Acum 12-13 ani, imediat după ce ne-am înființat, am făcut un sondaj în rândul tinerilor. Am vrut să vedem percepția lor asupra mediului de business. Cel mai frecvent cuvânt pe care l-am auzit a fost patron. 12% era gradul de pozitivitate. Deci să uitați cât de mult admirau mediul de business. Am repetat acest sondaj anul trecut, am ajuns la 60%. Cum am ajuns acolo? Credem că am contribuit și noi. Am început să mergem prin licee și să vorbim în fața tinerilor, să le spunem că și antreprenoriatul este opțiune de carieră. Ne-am dus la foarte micii antreprenori și am început să ținem mentorat, training, programe de antreprenoriat în care să-i ajutăm să-și crească business-urile. Nu doar ne-am plâns că nu există antreprenoriat, că mediul de business nu este bine perceput în România, ci am făcut ceva”, a evidențiat Marius Ștefan.

Având credința că ”cea mai importantă resursă a României sunt românii” și în contextul în care peste 5 milioane de conaționali se află în afara granițelor, Romanian Business Leaders a luat decizia de crea un program, Repartriot, pentru a arăta diasporei că ”și România este o opțiune”.

”Care este cea mai importantă resursă a României? Noi credem că sunt românii. Din păcate, peste 5 milioane dintre concetățenii noștri au ales să plece din țară. Atunci am creat un program, se numește Repatriot, în care încercăm să le spunem celor care se gândesc poate cu dor la România, că și România este o opțiune. Dacă vor să întoarcă, atenție, să-și pornească un business și le oferim suport, încurajare, sprijin în această direcție. Anul trecut, din datele oficiale, este primul an în care au venit mai mulți oameni în România decât au plecat, după 30 de ani. Credem că am și noi o mică contribuție acolo”, a subliniat Marius Ștefan.

Acesta a observat că ”marile națiuni care s-au transformat”, care ”au trecut prin schimbări profunde”, sunt unite de ”un tipar comun”.

”Ele au avut un moment definitoriu și credem că momentul definitoriu pentru România este acum. OECD nu este doar organizație. Este un standard global pentru guvernare, pentru transparență, pentru politici bazate pe dovezi. În esență, considerăm aderarea la OCDE un angajament față de excelență. Personal și împreună cu colegii mei am mers prin toată lumea încercând să conving investitori să vină în România. Personal și împreună cu colegii mei am mers prin toată lumea încercând să conving investitori să vină în România. Ieri a fost anunțată una din cele mai mari tranzacții din istoria României în domeniul medical, tranzacție tip unicorn. Din datele publice, în ultimii cinci ani, cred că au fost cinci astfel de tranzacții”, a făcut trimitere Marius Ștefan la recenta tranzacție din domeniul medical.

În dialogul cu investitorii, el a observat că mesajul acesta este unul comun: nu există aveți suficiente standarde implementate în economie.

Acesta a arătat deschiderea Romanian Business Leaders de a oferi ”expertiză, acțiune, energie și determinare” și a cerut ca mediul de afaceri să fie ”ascultat cu adevărat”.

”Oferim expertiză, oferim acțiune, oferim energie și determinare. Oferim un parteneriat real cu statul român în acest proces. Nu cred că suntem adversari. Cred că suntem parteneri în acest proces de transformare. Și ce cerem? Cerem să fim ascultați cu adevărat. Cerem să fim consultați înainte, nu după ce deciziile au fost luate. Vreau să construim împreună politici publice bazate pe date și rezultate, nu pe intuiții sau pe interese pe termen scurt”, a fost mesajul prezentat de Marius Ștefan.

Din punctul său de vedere, ”nu putem construi viitorul cu instrumentele trecutului”.

”Nu cred că putem concura global cu instituții care funcționează după logica anilor 90. Nu putem atrage investitori străini când sistemul nostru administrativ este imprevizibil. Mi-e clar că transformarea nu va fi ușoară. Trebuie să continuăm cu reformele profunde și cred că următorul an este cel mai greu, în care reformele grele trebuie să le schimbăm. Dar când mă uit în această sală, eu cred și văd oameni care pot schimba această realitate. Avem resurse, avem cunoștințe și avem determinare. Ce cred că ne lipsește este o credință colectivă că putem ajunge acolo. Haideți împreună să facem acest moment un moment istoric din el. Să transformăm aderarea de la OCDE dintr-un obiectiv birocratic, într-un catalizator pentru transformarea națională reală. Și haideți împreună să împărtășim viziunea Romanian Business Leaders, să contribuim, să construim România în care generațiile următoare să-și dorească să trăiască”, a conchis Marius Ștefan.

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă următorul mare obiectiv strategic național, după integrarea în NATO, în Uniunea Europeană și aderarea deplină la Spațiul Schengen.

Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui Interimar al României și este găzduit de Administrația Prezidențială, la Palatul Cotroceni.

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă următorul mare obiectiv strategic național, după integrarea în NATO, în Uniunea Europeană și aderarea deplină la Spațiul Schengen.

Procesul de aderare ar putea fi finalizat anul viitor, România îndeplinind deja peste jumătate dintre criteriile necesare pentru alinierea la cele mai înalte standarde economice și instituționale internaționale.

România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016.

La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România.

În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.

În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.

Până în luna martie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale OCDE. Dintre acestea, până la acest moment, România a obținut 12 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit.

România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.