Mark Carney anunță o „discuție fructuoasă” cu Donald Trump: Echipele noastre vor lucra „în săptămânile următoare” pentru obținerea unui acord comercial

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat duminică că a avut o „discuție fructuoasă” cu președintele Donald Trump pe tema comerțului și că echipele lor vor lucra „în săptămânile următoare” pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului comercial, informează Politico Europe.

Într-o postare pe X, Carney a afirmat că discuția sa cu Trump „se bazează pe recentele noastre discuții constructive privind liniile generale ale unui acord comercial reciproc avantajos, care ar crea locuri de muncă pentru lucrătorii noștri, ar spori accesibilitatea pentru familii și ar respecta pe deplin limbile, cultura și suveranitatea Canadei”.

Good conversation with President @realDonaldTrump on the future of Canada-U.S. trade. This builds on our recent constructive discussions on the outlines of a mutually beneficial trade deal that would create jobs for our workers, boost affordability for families, and fully respect Canada’s languages, culture, and sovereignty. Our teams will now be working in the coming weeks to deliver that outcome. — Mark Carney (@MarkJCarney) November 1, 2026

Biroul prim-ministrului a confirmat că acesta a purtat sâmbătă o conversație telefonică cu Trump.

Trump a declarat duminică reporterilor că cele două părți sunt „foarte aproape de a ajunge la un acord”. „Va fi minunat pentru fermierii noștri, minunat pentru țara noastră”, a spus el.

Negocierile, a adăugat Trump, vor include discuții privind reluarea proiectului conductei Keystone XL, un proiect care vizează construirea unei conducte de țiței care să lege provincia Alberta de un terminal din Steele City, Nebraska. Proiectul s-a confruntat cu opoziția grupurilor ecologiste și a fost suspendat atât sub președinția lui Barack Obama, cât și sub cea a lui Joe Biden.

Trump a indicat anterior că discuțiile cu Canada ar putea constitui un mijloc de a relua cooperarea în cadrul proiectului. În august, el a scris pe platforma sa Truth Social că proiectul ar putea fi „trezit din mormânt” ca parte a unui acord.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Politico că „Administrația Trump salută continuarea dialogului cu Canada, pe măsură ce lucrăm la finalizarea detaliilor unui acord care va aduce rezultate semnificative pentru poporul american”.

Postarea lui Carney a apărut la două zile după ce acesta a declarat pentru Politico că nu se grăbește să ajungă la un armistițiu comercial cu Trump și că este pregătit să aștepte până la preluarea mandatului de către un nou președinte american în 2029, dacă va fi necesar, mai degrabă decât să accepte un acord nefavorabil pentru canadieni.

Cele două guverne se află în conflict de când negocierile privind un acord menit să prevină impunerea de noi tarife din partea SUA au eșuat la sfârșitul lunii august. În lunile care au urmat, ambele părți au majorat tarifele asupra unor exporturi reciproce în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, iar SUA au interzis importul anumitor produse canadiene, precum motocicletele, produsele lactate și alcoolul.

Tarifele impuse Canadei au fost extrem de nepopulare în rândul electoratului american și le-au oferit democraților un argument convingător de atac, în special în statele și districtele de la frontiera de nord, forțând unii republicani din acele zone să se distanțeze de președinte.

Niciuna dintre părți nu a mai purtat negocieri oficiale din august, dar oficialii americani, inclusiv reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, au păstrat legătura cu omologii canadieni.