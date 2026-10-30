Mark Carney diminuează controversa privind statutul Canadei de “membru asociat” al UE: Nu este “un exercițiu de marketing”. Ne consolidăm suveranitatea și autonomiile strategice

Premierul canadian Mark Carney a diminuat controversa privind oportunitatea ca UE să definească relația cu Canada drept una de „membru asociat”, afirmând joi că aceasta reprezintă o chestiune secundară în raport cu ceea ce a fost prezentat drept un summit istoric.

La începutul acestei săptămâni, Germania, Franța, Grecia și alte state s-au opus includerii definiției în declarația comună UE-Canada care urmează să fie emisă la Montreal. Această opoziție a venit după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avansat în septembrie formula de „membru asociat”.

Însă Carney le-a declarat joi jurnaliștilor că noua alianță nu este „un exercițiu de marketing” și că denumirea nu contează.

„Ceea ce contează este că complementaritatea celor două jurisdicții ale noastre ne consolidează suveranitatea, consolidează suveranitatea Europei și diferitele autonomii strategice, în domeniul mineralelor critice, al energiei și în alte sectoare – precum inteligența artificială”, a spus acesta, citat de Politico Europe.

Un drum politic dificil se anunță în perspectiva eforturilor lui Carney și von der Leyen de a apropia UE și Canada printr-un parteneriat care nu include vecinul său din sud. Cei doi vor trebui să înainteze cu prudență în elaborarea unui plan de lucru bazat pe o „asociere fără aderare”, în ultimii ani ai mandatului președintelui american Donald Trump, mai arată sursa citată.

Dezbaterea privind terminologia statutului de membru a devenit o glumă în timpul prânzului, când președintele Consiliului European, António Costa, a susținut propunerea Ursulei von der Leyen adresată Canadei, glumind apoi că denumirea finală este „supusă revizuirii”.

Apoi, între porțiile de salată frisée și somon la cuptor, Costa a găsit un echilibru diplomatic.

„Mâine, Uniunea Europeană și Canada vor lansa o alianță pentru viitorul Europei”, a spus el, folosind formula preferată de cancelarul german Friedrich Merz și un termen utilizat, de asemenea, de Carney pentru a descrie relația dintre cele două părți. În același timp, Costa a susținut „ambiția” Ursulei von der Leyen ca Canada să devină „membru asociat” al UE, recunoscând însă că, în cele din urmă, termenul ar putea să nu fie important.

Deși Costa a susținut explicit ambiția Ursulei von der Leyen privind statutul de „membru asociat”, UE și Canada au renunțat la această sintagmă în proiectul declarației comune, ca urmare a opoziției unor țări membre, îndeosebi Germania și Franța, optând pentru angajamentul unei „asocieri tot mai strânse” și continuarea discuțiilor până la următorul summit.

Până la mijlocul după-amiezii, Carney părea să se fi apropiat de această formulă, descriind eforturile în curs de aprofundare a relațiilor drept „o alianță pentru viitor, cu Canada în calitate de membru asociat, între Canada și Uniunea Europeană”.

Cele două părți urmează să anunțe vineri încheierea negocierilor privind un nou acord pentru comerțul digital, demarate în primăvară. Printre celelalte rezultate așteptate se numără un acord între Banca Europeană de Investiții și Canada, care ar urma să permită Uniunii Europene să finanțeze proiecte canadiene în domeniul mineralelor critice.

Prezența la Montreal a 11 comisari europeni, veniți pentru a „promova o agendă”, nu este o realizare minoră, le-a declarat jurnaliștilor ministrul canadian de finanțe, François-Philippe Champagne. „Este un moment istoric de care trebuie să profităm”, a subliniat el.