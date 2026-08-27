Mark Carney, invitat de onoare la discursul privind Starea UE, se va adresa Parlamentului European, pe fondul rupturii Canadei față de SUA lui Trump

Premierul canadian Mark Carney va participa, în septembrie, la sesiunea plenară a Parlamentului European de la Strasbourg, unde va fi invitat de onoare la dezbaterea privind Starea Uniunii susținută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ulterior, Carney se va adresa eurodeputaților reuniți în plen.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat vizita și a subliniat că aceasta reprezintă o oportunitate pentru aprofundarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Canada.

„Vizita importantă a premierului va fi o oportunitate de a aprofunda relațiile UE-Canada și de a consolida legătura dintre noi”, a transmis Metsola, într-o postare pe X.

Pleased that @CanadianPM @MarkJCarney will attend the @Europarl_EN‘s Plenary Session in Strasbourg in September. He will be a guest of honour at the State of the Union debate by @EU_Commission President @vonderleyen, before his formal address to MEPs. The Prime Minister’s… — Roberta Metsola (@EP_President) August 26, 2026

Ursula von der Leyen va susține discursul privind Starea Uniunii pe 16 septembrie, iar Carney este așteptat să se adreseze Parlamentului European în ziua următoare, relatează Associated Press.

Vizita are loc într-un moment în care Canada își intensifică apropierea de Europa, pe fondul deteriorării relațiilor cu Statele Unite și al escaladării războiului comercial dintre Ottawa și Washington. După eșuarea negocierilor comerciale cu administrația Donald Trump și introducerea unor noi tarife americane, Canada a anunțat la rândul său măsuri de retorsiune.

Relațiile dintre UE și Canada s-au consolidat în ultimii ani în domenii precum comerțul, tehnologia, energia, securitatea și apărarea.

În iunie, Canada a devenit prima țară din afara Europei ale cărei companii au primit acces la inițiativa europeană SAFE pentru achiziții comune în domeniul apărării.

O nouă reuniune la nivel de summit între UE și Canada este prevăzută pentru sfârșitul lunii octombrie, la Ottawa.